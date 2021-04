I tre nuovi Partner (Fonte: Ufficio Stampa)

Tre nuovi Partner entrano a far parte di Genuina, l’HUB di comunicazione, marketing e consulenza HR fondata da Luigi Irione.

«La novità che annunciamo oggi – dichiara lo stesso Irione – porta la nostra capacità di consulenza ad un livello ancora più alto, in una fase in cui l’attenzione ai valori e alle persone sono al primo posto nell’agenda mondiale e in cui i clienti ricercano sempre più professionalità non improvvisate».

Le new entry nella squadra sono Iliana Totaro, neo-responsabile dello Sviluppo delle Persone e della Valorizzazione delle Diversità, Enrico Cogno come responsabile dell’Advisory Board e, grazie alla partnership con la società OrgTech, Luca Solari responsabile dell’Innovazione e Organizzazione.

Le proposte di Genuina si distinguono nel mercato di riferimento proprio grazie all’impegno diretto ed esclusivo dei partner verso i clienti. La cura del dettaglio, la gestione dedicata delle esigenze e delle criticità e un’ampia gamma di professionalità volte ad accompagnare il business dei clienti oggi in portafoglio creano la differenza.

Questi i punti di forza della nuova realtà che ha avviato una gestione innovativa per i progetti dedicati ai propri clienti.

Chi sono i nuovi Partner

Iliana Totaro – Una laurea in Filosofia con tesi esterna in Logica Matematica, un diploma come Coach ICF, ha lavorato per grandi aziende nazionali ed internazionali, con ruoli manageriali in ambito ICT ed HR per oltre 20 anni. Dal 2017 assume la responsabilità dello Sviluppo delle persone per l’intero Gruppo Enel ricoprendo il ruolo di Head of People Development. Attraverso programmi di change management, contribuisce alla diffusione dei valori Open Power, responsabilità, fiducia, proattività ed innovazione, per promuovere un approccio di apertura ed ascolto nel lavoro di squadra, ridurre le distanze tra le persone, superare la gerarchia, e valorizzare lo scambio reciproco

Enrico Cogno – Sociologo, giornalista, formatore. Responsabile della comunicazione di gruppi internazionali e formatore presso le maggiori organizzazioni del settore. Attualmente docente dell’area Digital Advertising Strategy (Facoltà di Scienze della Comunicazione) dell’Università Telematica Internazionale UniNettuno; formatore del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili; Direttore Responsabile di LUXORY, periodico dell’eccellenza del Made in Italy.

Luca Solari di OrgTech – Academic Practitioner. Dal 2001 professore (prima associato e dal 2011 ordinario) di Organizzazione aziendale presso l’Università degli Studi di Milano dove ha ricoperto e ricopre importanti ruoli gestionali come Direttore della Scuola di Giornalismo Walter Tobagi e Presidente della Fondazione Unimi. Svolge attività di consulenza sui temi della trasformazione e del change management e si occupa in particolare del futuro del lavoro e della gestione delle risorse umane. Ha collaborato con numerose realtà della consulenza in Italia tra le quali EOS Consulenza per la Direzione, Open Knowledge, GSO, EY gestendo progetti anche internazionali.