AI e trasferimento tecnologico: la nuova corsa all’oro che sta cambiando università, imprese e lavoro
Mirko Tomasino
- Codice e conseguenze

AI e trasferimento tecnologico: la nuova corsa all’oro che sta cambiando università, imprese e lavoro

AI e trasferimento tecnologico: la nuova corsa all’oro che sta cambiando università, imprese e lavoro

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Codice e conseguenze - 20 Maggio 2026

di Mirko Tomasino

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