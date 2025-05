Il disinteresse internazionale ha fatto precipitare Haiti nella spirale del collasso

La settimana scorsa Maria Isabel Salvador, rappresentante speciale delle Nazioni Unite ad Haiti, ha dichiarato che “Haiti rischiava di dover affrontare il collasso totale”. Ha anche detto che il Paese si stava avvicinando al “punto di non ritorno” e al “caos totale”.

Situazione ad Haiti

Funzionari e analisti faticano a descrivere la terribile situazione che Haiti si trova ad affrontare.

Il Paese si trova in una condizione così brutta da così tanto tempo, che le segnalazioni sulla difficile situazione che vive Haiti potrebbero essere facilmente ignorate per una sorta di terribile assuefazione di chi le legge.

Tuttavia, come ha evidenziato il Salvador, i rapporti che arrivano dalla capitale segnalano che il Paese sta vivendo un livello nuovo di conflitto, dove il grado di fallimento dello Stato e il controllo delle bande potrebbero essere di gran lunga peggiori di quanto visto finora.

Le gang controllano circa l’85% della capitale, Port au Prince, e sono impegnate in un’offensiva volta a conquistare le restanti aree sopravvissute finora alle violenze.

Il governo di transizione sta già chiudendo i suoi interventi nella capitale e probabilmente sarà costretto a fuggire dalla città.

Al di fuori della capitale, una coalizione di bande sta conquistando rapidamente città, paesi e aree rurali.

Gran parte delle infrastrutture sanitarie e scolastiche del Paese sono crollate.

L’ospedale universitario di Mirebalais, l’ultimo grande ospedale rimasto nel Paese, è stato costretto a chiudere quando le gang hanno preso il controllo della città, liberato dalla prigione 500 membri delle bande locali e saccheggiato le attrezzature dell’ospedale.

L’UNICEF afferma che oltre un milione di bambini dovranno affrontare, in un prossimo futuro, la minaccia della denutrizione e il Programma Alimentare Mondiale (PAM) riferisce che circa metà della popolazione sta vivendo una qualche forma di insicurezza alimentare.

Missione delle Nazioni Unite

La missione delle Nazioni Unite, che dovrebbe stabilizzare la situazione e migliorare la sicurezza del Paese, è sopraffatta, sotto finanziata e a corto di personale. Nata nel 2023 dopo l’approvazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, fino ad oggi ha trovato solo ostacoli sulla sua strada, senza mai partire veramente.

Quest’anno, i contributi volontari hanno raggiunto solo 100 milioni di dollari dei 600 necessari per coprire la missione di supporto alla sicurezza multinazionale (MSS) e solo 1.000 dei 2.500 poliziotti stranieri offerti per la missione sono arrivati nel Paese.

La comunità internazionale ha senza dubbio autorizzato una missione che è chiaramente troppo piccola per avere successo. I numeri avrebbero dovuto essere più vicini a 15.000 unità come minimo, ma le Nazioni Unite non sono riuscite a raggiungere un accordo migliore di questo.

Le sfide che vive Haiti non sono in alcun modo una critica alle azioni della missione di polizia guidata dal Kenya. Semplicemente non ce ne sono abbastanza per contrastare queste sfide e non ci sono i fondi per avere successo. La comunità internazionale non ha fatto molto per evitare che Haiti fosse avviata al fallimento.

La chiusura dei fondi statunitensi

Gli Stati Uniti, invece di offrire maggiore aiuto, hanno annunciato il taglio dei finanziamenti ad Haiti.

Alle Nazioni Unite, gli Stati Uniti hanno chiesto agli altri Paesi di sostenere di più Haiti, anche se gli stessi Stati Uniti stanno ridicendo le loro offerte al MSS e altri programmi delle Nazioni Unite che si stanno occupando di organizzare un qualche embrione di sicurezza e azione umanitaria nel Paese.

In combinazione con i tagli all’assistenza estera degli Stati Uniti e la chiusura dell’Agenzia americana per lo Sviluppo Internazionale (U.S.Agency for International Development), ciò significa che i fondi per Haiti sono stati improvvisamente e drasticamente ridotti.

La perdita dell’assistenza degli Stati Uniti e l’aumento delle azioni gang non sono una coincidenza.

La settimana scorsa, il Miami Herald ha riferito che l’Amministrazione Trump prevede di inserire le bande di Haiti tra i gruppi terroristici, come ha fatto per il Tren de Aragua in Venezuela, l’MS-13 di El Salvador e sei cartelli messicani. Purtroppo, questa mossa non è il segno di una nuova strategia di sicurezza o di un piano per aiutare Haiti a reagire e prendere qualche iniziativa per combattere questi gruppi. Al contrario, questa decisione fa parte dell’Agenda di Trump in materia di deportazione, che da così alle autorità interne americane una maggiore libertà di azione nella detenzione di migranti haitiani e nella loro eventuale deportazione ad Haiti o, eventualmente, a El Salvador, come è stato già fatto con i migranti venezuelani.

I tanti “sarebbe opportuno”

Sarebbe invece opportuno che gli Stati Uniti invertissero la rotta su Haiti, fornendo maggiori finanziamenti e sostegno. L’Amministrazione Trump non dovrebbe deportare le persone in un Paese dove la violenza sta aumentando esponenzialmente. Sarebbe opportuno che le Nazioni Unite autorizzassero una missione molto più ampia e completa. Sarebbe opportuno che Stati membri contribuissero con più polizia e personale qualificato nel peacekeeping per cercare di fermare seriamente le bande che stanno cercando di prendere il controllo del Paese. Sarebbe opportuno che la comunità internazionale finanziasse pienamente questa missione di sicurezza e le esigenze umanitarie di Haiti in termini di cibo, salute e istruzione.

E sarebbe soprattutto opportuno che Haiti, anche se le condizioni sono quelle di un Paese allo stremo delle forze, cercasse di tenere una qualche forma di elezioni, per far sì che ci sia un gruppo dirigente scelto democraticamente che rappresenti legittimamente la popolazione.

Ma realisticamente, nessuna di queste cose che sarebbe opportuno si realizzasse, si realizzerà.

Non ci saranno finanziamenti significativi visto che tutti gli Stati del mondo sono concentrati a contrastare gli effetti del rallentamento globale dell’economia, nel mezzo della guerra commerciale. Gli Stati non coinvolgeranno ulteriore personale specializzato in una missione in una vera e propria zona di guerra, dove le gang hanno il sopravvento. E il governo di transizione di Haiti non ha nessun interesse a tenere elezioni a breve non essendo riuscita a garantire agli elettori di recarsi liberamente ai seggi, perché ostaggio delle bande in ampissime aree del Paese.

L’analisi degli esperti internazionali

L’analisi oscura degli esperti sulla forza delle bande non deve esser solo un monito sull’immediato collasso di Haiti, ma anche lo stimolo a pensare alle conseguenze che il Paese dovrà sopportare se verrà controllato da bande violente invece che da un governo riconosciuto.

Una delle gang più piccole, parte della coalizione di gruppi violenti, si è soprannominata “i talebani”, creando persino una stazione radio a Mirabelais chiamata “Taliban FM”. Non c’è in realtà una vera connessione tra le gang di Haiti e il gruppo di radicali islamisti che ha preso il controllo dell’Afghanistan, ma, secondo gli esperti, l’analogia con la presa del potere da parte dei Talebani nell’agosto del 2021, quando gli Stati Uniti si sono ritirati, potrebbe essere uno spunto di riflessione quando si pensa al futuro di Haiti.

Tuttavia, la versione haitiana potrebbe esser ancora più caotica, perché non c’è un gruppo più potente che prenderà il sopravvento, ma dozzine di gang che entreranno in violenta competizione le une con le altre sia dentro che fuori dalla capitale.

La situazione umanitaria peggiorerà e chi potrà fuggirà, anche se sia gli Stati Uniti che la Repubblica Dominicana, parte dell’isola sulla quale si trova Haiti, si sono dimostrati più maldisposti che mai nei confronti dei migranti e dei rifugiati provenienti dal Paese.

Haiti è flagellata da anni dalla povertà. Frane, terremoti e inondazioni hanno sfinito un Paese da sempre in difficoltà. Le richiese di finanziamenti sono state spesso ascoltate distrattamente dalla comunità internazionale, e le dichiarazioni di intenti hanno troppo spesso sostituito le azioni decisive. Il caos che vive Haiti oggi è il frutto di un destino preannunciato, ma non è qualcosa che non può essere evitato. La possibilità che il futuro possa essere cambiato esiste, anche se il tempo che rimane è poco. E questa volta il disinteresse internazionale avrà un peso enorme.