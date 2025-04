Al di sotto del Cristo Redentore: uno sguardo sulle Favelas

I giornali e le campagne di sensibilizzazione raccontano di una rinascita delle Favelas, le celebri baraccopoli di Rio de Janeiro. I turisti credono di provare il brivido di camminare per le bairros malfamate a Tavaros Bastos, ignari di trovarsi a un passo dalla base di BOPE (Operaçoes Policiais Especiais), o che le favelas siano dei luoghi esotici come Vidigal con la sua vista panoramica su Ipanema. La realtà è che nelle vere favelas non si può passare neanche con l’elicottero, perché i trafficanti lo farebbero esplodere.

Basti pensare alla favela di Morro do Adeus, dove all’ingresso del quartiere si trovano gli assoldati di Comando Vermelho armati, organizzazione criminale dominante nell’area. Sono loro che decidono chi dover fare entrare, si assicurano che non entrino estranei o membri delle fazioni nemiche, in diversi casi Comando ha cacciato intere famiglie solo perché un parente era collegato a un’altra fazione.

Le dure condizioni di vita nelle favelas

Le favelas si trovano a due passi dalle zone centrali di Rio, eppure sono dimenticate da Dio. Dimenticate anche e soprattutto dallo stato, dato che la maggior parte degli abitanti non possiede documenti o indirizzi. Le abitazioni sono composte da elementi di scarto, spesso abusive e non supportate dal governo e questo comporta mancanza di elettricità e servizi igienici. La gente delle favelas non ha nemmeno la certezza di trovare la propria casa il giorno dopo a causa delle condizioni climatiche imprevedibili che possono spazzare via le baracche da un momento all’altro. Gli abitanti non possono permettersi cure mediche adeguate, infatti l’aspettativa di vita nella favela non supera i 56 anni per l’alta mortalità infantile.

Milizie e criminali, padroni delle favelas

Il controllo economico-sociale sta nelle mani dei narcotrafficanti. Il territorio da loro dominato, infatti, riguarda il 20% dell’area metropolitana. Nel 2015, ci sono stati 100 giorni ininterrotti di sparatorie fra forze dell’ordine e bande di trafficanti. La polizia non si scontra con i criminali per la salvaguardia del quartiere, bensì come dicono i gruppi armati: “Al giorno d’oggi tutti fanno parte di questo business. Anche i poliziotti ne vogliono una fetta.”. Lo spaccio di droghe e di armi porta un enorme quantità di denaro nelle favelas, questa è una delle motivazioni per cui gli abitanti preferiscono mantenere il silenzio sulle violenze dentro ai loro quartieri.

“Gli spacciatori di Gesù”: un nuovo fenomeno nelle favelas

La criminalità si è insidiata fino alla chiesa evangelica-pentecostale che rappresenta il 30% della popolazione brasiliana. La chiesa, essendo esclusa dal pagamento delle tasse, viene sfruttata per il riciclaggio di denaro dai suddetti “narco-evangelici”. Questi ultimi si trovano nel Complexo do Israel, dove per le strade sono appese stelle di David al neon come simbolo della cristianità. Gruppi paramilitari nati con la conversione al pentecostalismo di diversi miliziani e anche di alcuni leader di Terceiro Comando Puro, acerrimi nemici del Comando Vermelho, hanno aumentato le faide all’interno dei diversi quartieri. La violenza dei narcotrafficanti va oltre la conquista del territorio, sfocia anche nell’odio religioso. Nel quartiere vengono perseguitati praticanti di umbanda e candomblé, culti africani e pagani, le loro tradizioni vengono represse con l’espulsione dei praticanti dal Complexo.

Le favelas sono un mondo che è difficile da immaginare, bisognerebbe toccarlo con mano. Distese immense di case in lamina, per le strade ragazzini spacciano droghe ed armi nel nome di Cristo. Continue sparatorie e vere e proprie rappresaglie organizzate rendono le favelas una delle realtà più difficili al mondo. Le città invisibili, da Bruxelles a Copenaghen, fino a Rio de Janeiro sono ecosistemi spesso dimenticati, governati dalla criminalità, ma dal fascino quasi cinematografico.