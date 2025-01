In alcune città, in particolare Roma e Bologna, le manifestazioni per Ramy Elgaml, il giovane di 19 anni che ha perso la vita a Milano durante un inseguimento con i carabinieri, sono degenerate in scontri con la polizia, con episodi di violenza che hanno portato a ferimenti e tensioni crescenti. La dinamica dell’incidente ha suscitato indignazione e proteste in diverse città italiane, dove si sono svolte manifestazioni per chiedere giustizia e verità sulla sua morte. I manifestanti richiedono chiarezza sulle circostanze dell’incidente e hanno denunciato presunti abusi da parte delle forze dell’ordine. Gli slogan e gli striscioni esibiti durante le proteste riflettevano un profondo senso di ingiustizia e la volontà di ottenere risposte concrete.

Il 24 novembre 2024, Ramy Elgaml, un giovane di origini egiziane, è morto a Milano durante un inseguimento con i carabinieri in circostanze ancora oggetto di indagine. Secondo le ricostruzioni iniziali, Ramy sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine per un controllo nei pressi della stazione di Milano Centrale. Durante il controllo, il giovane avrebbe reagito in modo inaspettato, tentando di scappare. L’inseguimento si sarebbe concluso in un cantiere abbandonato, dove Ramy, nel tentativo di scavalcare una recinzione, è caduto da un’altezza di diversi metri. La caduta gli è stata fatale, provocandone la morte sul colpo. Testimoni oculari e riprese di telecamere di sorveglianza sono ora al vaglio degli inquirenti per chiarire se l’intervento dei carabinieri abbia rispettato i protocolli e se vi siano state eventuali irregolarità. La vicenda ha sollevato un acceso dibattito sull’uso della forza da parte delle forze dell’ordine e sulla necessità di maggiore trasparenza nelle operazioni di polizia.

A Roma, nel quartiere San Lorenzo, il corteo ha visto la partecipazione di oltre 250 persone, tra cui esponenti dei collettivi studenteschi e figure note come il fumettista Zerocalcare. Il corteo, non preavvisato, sarebbe stato organizzato da collettivi autonomi e studenteschi. La situazione è degenerata quando alcuni manifestanti hanno lanciato bombe carta e fumogeni contro un supermercato e le forze dell’ordine, provocando la reazione della polizia che ha effettuato cariche per disperdere la folla. Il bilancio degli scontri ha registrato otto poliziotti feriti e circa trenta persone identificate.

A Bologna, la manifestazione è partita da Piazza San Francesco e ha attraversato il centro storico. Durante il corteo, alcuni partecipanti hanno lanciato petardi contro il commissariato di polizia “Due Torri”, provocando l’intervento delle forze dell’ordine che hanno effettuato cariche per disperdere i manifestanti. Gli scontri hanno portato all’erezione di barricate con cassonetti dei rifiuti, uno dei quali è stato incendiato. Il bilancio degli incidenti ha visto dieci agenti feriti e due manifestanti denunciati, con ulteriori indagini in corso.

Le autorità, tra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno condannato fermamente gli episodi di violenza, definendoli “ignobili” e sottolineando che non si può utilizzare una tragedia per legittimare atti di disordine e caos. La famiglia di Ramy ha espresso il desiderio che il suo nome non venga strumentalizzato per giustificare violenze, auspicando che le manifestazioni in sua memoria si svolgano in modo pacifico e rispettoso.