Rock the Casbah

Ho paura nel mio appartamento, ho paura 24 ore al giorno, ma non necessariamente a New York. Anzi mi sento piuttosto a mio agio a N.Y. Mi spavento tipo in Svezia: sento un certo vuoto, sono tutti ubriachi, funziona tutto. Questo tipo di cose mi spaventa. New York no! – Lou Reed

C’è un esercizio retorico che in Italia entusiasma giornalisti, politici, e gente comune da più di un secolo: Roma o Milano? Eppure, ad oggi sembra che questa contraddizione sia stata abolita. In questo senso, “Roma e Milano” è attualmente rilevante non più come goliardica e superflua dicotomia campanilistica raccontata negli anni da personalità storiche come Fellini, Pasolini, Parise, Vanoni, Morante o Moravia. Piuttosto, il paragone sembra ad oggi una cartina di tornasole sullo stato di salute (mentale) delle due città: Roma anestetizzata da un passato castrante che tutti conosciamo e Milano uccisa dal simulacro di un futuro che non stiamo comprendendo. Illuminante è in merito la considerazione di Testori: “Roma non la conosco abbastanza e noi milanesi siamo prudenti a parlare, le parole contano per noi. Ma l’idea che ho di Roma è questa: un troiaio! È una città senza tristezza, quindi senza verità”. Testori apre liricamente la questione più drammatica e tutta contemporanea sulla verità e la menzogna espresse dalle città: realtà urbane evaporate sotto i nostri occhi senza neanche accorgercene. La tristezza appunto, quella zona di ombre e contraddizioni è stata abolita, la città è ormai un territorio esploso non da un punto di vista urbanistico ma antropologico, sentimentale, erotico: la città non è più corpo diffuso da assaggiare, profanare, attraversare liberamente ma sopravvive soltanto nella fantasmagoria di sé stessa, nel proposito continuamente produttivo, performante o spettacolare, mai osceno o conflittuale. La città oggi come rete di limitazioni, divieti e chiusure ai cittadini comunicate come passi necessari verso una civiltà non meglio precisata: l’expat o il turista deve essere rassicurato attraverso eventi internazionali, isole pedonali, piste ciclabili, città a 15 minuti, zone a traffico limitato, ma la città è per sua natura illimitata, traffico di corpi, di idee e desideri irrisolti e dissonanti.

Roma, come la maggior parte delle città d’arte, sempre più malata e infettata dalle sue stesse cure benefiche, ecologiche e culturali, prigioniera di un’utopia archeologica, ostaggio di chi vorrebbe trasformarla in un parco a tema o, meglio, in un museo diffuso. Divieti, pedonalizzazioni selvagge che hanno già congelato lo spazio pubblico pensato, non più come luogo d’intersezione sociale, ma come luogo di esclusione; l’insediamento di nuove famiglie è stato così disincentivato così come è stata sollecitata la fuoriuscita dei residenti dal centro storico – non si tratta solo dei meno abbienti, sedotti da offerte economiche importanti e dalla sana aspirazione a lasciare case fatiscenti, parliamo anche del ceto medio impossibilitato a vivere come una comunità: sempre più interdetto a usare i mezzi privati e senza più esercizi commerciali di prossimità. Se la città diventa museo, le case, gli appartamenti saranno necessariamente residenze per visitatori. Lo spauracchio della turistificazione delle città storiche è in realtà un mostro, un esperimento sfuggito di mano a chi aveva sognato le nostre città come meri oggetti di studio, intoccabili manufatti, bacheche ecologiche dove ostentare i propri buoni propositi. L’effetto è stato ovviamente la costruzione di un enorme fondale non solo turistico ma anche commerciale; la città-opera d’arte tutelata, proibita, divinizzata, la città senza cittadini è stata così consegnata mani e piedi all’industria degli eventi che la usano come un set eternamente acceso.

E così abbiamo visto dissolversi Milano proprio quando ha voluto fare Roma, quella dell’”Estate Romana” permanente, delle notti bianche, dei giubilei, degli eventi internazionali. Milano è caduta nella trappola involontariamente tesa da Roma e ha compiuto il suicidio perfetto! Milano è svanita proprio quando ha voluto essere bella, felice, seducente e frivola, mai più austera. I residenti, inebriati dal ritorno d’immagine, dal transitorio ritorno economico, dal sabba cosmopolita e incandescente a cui stavano tutti partecipando, non si sono accorti della loro lenta autocombustione. Mentre i diritti civili venivano esibiti – cortina fumogena di un abilissimo marketing metropolitano – i diritti civici dei residenti venivano meno, assorbiti da una Milano vivibile solo per una ristrettissima categoria di “cittadini non residenti”, abitanti senza volto, sempre di passaggio, talmente transitori da non stabilire mai un rapporto affettivo ed effettivo con il territorio. Un cittadino-expat sempre più ricco e sempre meno radicato così da essere totalmente acritico rispetto alle scelte progressive della città-show. I “nativi milanesi”, come vengono definiti con sarcasmo dalla stessa amministrazione, così come le comunità migranti, sono considerati relitti folclorici miseramente ancorati a un vivere comunitario retrogrado.

In questo terrifico gioco di specchi in cui Roma e Milano si sono perse e si sono riconosciute seppur per ragioni diversissime, esistono ancora inaspettati anticorpi, isole informali e istintivamente sediziose che possono garantire quella biodiversità sociale frammentata e disordinata necessaria alla sopravvivenza delle città. Roma nel suo bailamme distopico e dispotico corroborata da tutti i cliché disfunzionali che ci sforziamo ogni giorno di decostruire, ha persino una conformazione geologica – Urbe fondata non su sette colli ma su centinaia di colline, vallate, dirupi, fiumiciattoli e marane – che non presta il fianco a nessun ordinamento viario affollando da secoli gli incubi di ogni urbanista. E se Roma fa resistenza ad ogni livellamento dal sottosuolo anche il suo profilo celeste, il suo ammiratissimo e romantico roofscape non è altro che un disorganico e millenario accumulo di abusi edilizi e non sarebbe così liricamente inciso nel nostro immaginario se papi, principi, popolani e palazzinari non avessero commesso degli azzardi, o meglio, non avessero edificato chiese, palazzi, palazzetti e palazzine in spregio a qualsiasi coerenza stilistica. Il centro storico è perduto, ma al di fuori dei varchi elettronici sotto l’asfalto delle strade s’intrasente una spiaggia vitalissima che si apre come una bocca o una ferita – diceva Camus pensando alla sua Algeri meridiana. Roma come una mappa sognata, come bussola refrattaria e imprecisa, è perfetta per guidarci in queste temperie digitali e noiosissime. Città ricolma di possibilità, in cui ogni incontro mancato è un’inevitabile svolta, in ogni cantiere aperto c’è una soglia consacrata, in ogni suo scorcio è rintracciabile una porzione piccolissima e meschina del mondo, ed è per questo che Roma è sempre così provinciale e così prepotentemente universale.