Paola Cortellesi e Riccardo Milani (Mamma o papà?, 2017; Come un gatto in tangenziale, 2017) sono gli ospiti che con Placido Domingo Jr e Barbara Bouchet accompagneranno l’ottava edizione de La Pellicola d’Oro. La cerimonia che premia i tecnici del mondo del cinema si svolgerà venerdì 4 maggio alle ore 20,30 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma.

La Pellicola d’Oro ormai da otto anni offre ai mestieri e agli artigiani del cinema italiano lo spazio e il tributo che tutti i tecnici invisibili della settima arte meritano. Enzo De Camillis (Un intellettuale di borgata, 2014), scenografo e regista, è l’ideatore di questo premio che riconosce finalmente ai professionisti e agli operai specializzati del cinema quell’indispensabile apporto che contribuisce a rendere eccellenti le produzioni cinematografiche.

Tra i film che quest’anno concorreranno per l’ambito riconoscimento compaiono Ammore e malavita di Marco e Antonio Manetti, La Tenerezza di Gianni Amelio, L’Esodo di Ciro Formisano, Fortunata di Sergio Castellitto.

Le cinquine candidate per i diversi premi sono:

DIRETTORE DI PRODUZIONE

Benedetta Altissimi – ACQUA DI MARZO

Daniele Spinozzi – AMMORE E MALAVITA

Fabio Carlà – BRUTTI E CATTIVI

Ivo Micioni – FORTUNATA

Roberto Leone – COME UN GATTO IN TANGENZIALE

OPERATORI DI MACCHINA

Claudio Cofrancesco – CUORI PURI

Daniele Proietti – FALCHI

Gianni Aldi – DOVE NON HO MAI ABITATO

Luigi Andrei – FORTUNATA

Roberto Luzzi – IL PREMIO

CAPO ELETTRICISTA

Alessandro Cardelli – FORTUNATA

Emilio Scattaretico – IL PERMESSO – 48 ORE FUORI

Mauro Pescetelli – BRUTTI E CATTIVI

Otello Diodato – COME UN GATTO IN TANGENZIALE

Roberto Bianchi – NOVE LUNE E MEZZA

CAPO MACCHINISTA

Diego Tessarin – DOVE NON HO MAI ABITATO

Marco Emidi – NON È UN PAESE PER GIOVANI

Patrizio Marra – LA TENEREZZA

Sandro Fabriani – FORTUNATA

Sergio Rossi – BRUTTI E CATTIVI

ATTREZZISTA DI SCENA

Massimo Avolio – LA TENEREZZA

Roberto Benetti – BRUTTI E CATTIVI

Serena Agnetti – AMMORE E MALAVITA

Stefano Carbonaro – MAMMA O PAPÀ

Stefano Morbitelli – NOVE LUNE E MEZZA

SARTA DI SCENA

Giuliana Esposito – COME UN GATTO IN TANGENZIALE

Laura Lattanzi – LA CASA DI FAMIGLIA

Melissa Anzellotti – UNA QUESTIONE PRIVATA

Sabrina Salvitti – LA TENEREZZA

Tica Florentina Doina – BRUTTI E CATTIVI

TECNICO EFFETTI SPECIALI

Luca Ricci – ADDIO FOTTUTI MUSI VERDI

Maurizio Corridori – BRUTTI E CATTIVI

Paolo Ricci – LASCIATI ANDARE

Renato Agostini – FORTUNATA

Roberto Ricci – LA PARRUCCHIERA

SARTORIA CINETEATRALE

Anna Mode 68 – NON È UN PAESE PER GIOVANI

La Bottega di Alice – AMORI CHE NON SANNO STARE AL MONDO

Nori – GLI ASTEROIDI

Pronti Motore Azione – COME UN GATTO IN TANGENZIALE

Sartoria Farani – BRUTTI E CATTIVI

CAPO COSTRUTTORE

Dino Nardoni – MR FELICITÀ

Gianluca Franculli – COME UN GATTO IN TANGENZIALE

Gianluca Franculli – MAMMA O PAPÀ

Ionel Maicam – FORTUNATA

Roberto Laurenzi – BRUTTI E CATTIVI

STORYBOARD ARTIST

Cristian De Matteis – BEATA IGNORANZA

Cristiano Donzelli – MR FELICITÀ

Francesco Crispi – ADDIO FOTTUTI MUSI VERDI

Lorenzo Ceccotti – MONOLITH

MarcoValerio Gallo – BRUTTI E CATTIVI

MAESTRO D’ARMI

Alessandro Borgese – AMMORE E MALAVITA

Angelo Ragusa – COME UN GATTO IN TANGENZIALE

Emiliano Novelli – BRUTTI E CATTIVI

Emiliano Novelli – LA TENEREZZA

Gianluca Petrazzi – FORTUNATA

CREATORE EFF. SONORI

Gianluca e Sergio Basile – AMMORE E MALAVITA

Marinelli Ef. Sonori – NON È UN PAESE PER GIOVANI

Massimo Anzellotti – MR FELICITÀ

Mauro Esempi Sandro Rossi – MONOLITH

Piergiorgio DE Luca – IL PERMESSO – 48 ORE FUORI

ATTORI

Antonio Albanese – COME UN GATTO IN TANGENZIALE

Claudio Santamaria – BRUTTI E CATTIVI

Luca Marinelli – UNA QUESTIONE PRIVATA

Simone Liberati – CUORI PURI

Stefano Accorsi – FORTUNATA

ATTRICE

Claudia Gerini – AMMORE E MALAVITA

Daniela Poggi – L’ESODO

Jasmine Trinca – FORTUNATA

Lucia Ocone – POVERI MA RICCHISSIMI

Paola Cortellesi – COME UN GATTO IN TANGENZIALE

Sarà Edy Angelillo (In viaggio con papà di alberto Sordi, 1982; La bruttina stagionata di Anna Di Francisca, 1996), attrice teatrale, cinematografica e televisiva, a condurre la cerimonia accompagnata dalle travolgenti colonne sonore della Banda musicale dello Stato Maggiore della Marina Militare.

Placido Domingo Jr. (figlio del celebre cantante di opera Plàcido Domingo), lascia per un attimo le sue tournée, per premiare i tecnici del mondo del cinema italiano. Sarà infatti alla cerimonia de La Pellicola d’oro in veste di premiatore e di cantante, deliziando il pubblico con alcuni brani tratti da celebri film.

Con lui accompagneranno la consegna dei premi nomi importanti del cinema italiano. Tra cui: Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Barbara Bouchet (che ritirerà il premio alla Carriera), Luca Verdone, Pivio Pischiutta e tanti altri.

Una giuria, costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura professionale, ha scelto le cinquine candidate alle quattordici categorie in concorso, in attesa che il premio cresca ancora di più e possa dare spazio anche alle produzioni televisive, che in termini di qualità tecnica ormai possono a pieno titolo competere con quelle cinematografiche.

La Pellicola d’Oro, prestigioso premio, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema”, annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), la Camera di Commercio di Roma, la Regione Lazio, l’Ass.For Cinema, l’APT, ecc. Sponsor de La Pellicola D’Oro in questa VIII Edizione saranno: BNL Gruppo BNP Paribas, che da oltre 80 anni si interessa del Cinema Italiano e che dalla sua nascita segue il premio de La Pellicola d’Oro, Fitel e Panalight.