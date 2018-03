IL SOLE A MEZZANOTTE | Amori notturni e dove trovarli

La recensione di Il sole a mezzanotte

Lei è una diciassettenne dolce e dalla forte sensibilità artistica, lui un moderno principe azzurro che va a scuola in skateboard. Lei lo spia dalla finestra mentre lui passa ignaro di tutto, poi un bel giorno si innamorano. Sembrerebbe la più classica – e ormai banale – delle storie d’amore di marca hollywoodiana quella raccontata in Il sole a mezzanotte, se non fosse che la protagonista Ketie (Bella Thorne) ha un male incurabile che la costringe a vivere lontana dalla luce solare.

Sulla scia di Colpa delle stelle, Io prima di te e Noi siamo tutto, un altro teen movie che porta avanti la tesi per cui soltanto l’amore può aiutarci a sopportare problemi più grandi di noi. Ma soprattutto, così come era già avvenuto per The Big Sick, anche per il film di Scott Speer la malattia non è necessariamente un vulnus insuperabile, non un muro che si erge alto contro la vita, quanto piuttosto una spinta catalizzatrice che deve spingerci a guardare oltre.

A differenza di The Big Sick però, Il sole a mezzanotte azzarda decisamente meno nella struttura della sceneggiatura, proponendo un plot che – come giusto che sia – si appella al conflitto principale facendo muovere i due protagonisti esattamente come tutti si aspetterebbero da un teen movie.

Se ciò scatena nello spettatore smaliziato una fastidiosa sensazione di già visto, quasi di antico, indubbiamente tutt’altro effetto avrà la storia sull’audience a cui effettivamente la storia si rivolge.

Di certo non si può dimenticare infatti che i due protagonisti sono interpretati da Bella Thorne e Patrick Shwarzenegger. La prima, cresciuta in casa Disney, vanta un curriculum che oltre alla serie A tutto ritmo, la vede accreditata in altre produzioni per adolescenti come Big Love, Alvin Superstar, fino ad arrivare addirittura a The O.C.; Shwarzenegger – ed il cognome non lascia scampo ad equivoci – è chiaramente il figlio di Terminator e già a 15 anni si occupava di abbigliamento, avendo fondato l’etichetta Project360.

Voto: 6/10

Dati Tecnici di Il sole a mezzanotte

TITOLO: Il sole a mezzanotte

USCITA: 21 marzo 2018

REGIA: Scott Speer

SOGGETTO E SCENEGGIATURA: Eric Kirsten

DURATA: 91′

GENERE: commedia romantica

PAESE: Stati Uniti d’America, 2018

CASA DI PRODUZIONE: Boies/Schiller Film Group

DISTRIBUZIONE (ITALIA): Eagle Pictures

FOTOGRAFIA: Karsten “Crash” Gopinath

MUSICHE: Zach Sinick

MONTAGGIO: Tia Nolan, Michelle Harrison

CAST: Bella Thorne, Patrick Schwarznegger, Rob Riggle, Quinn Shepard, Suleka Mathew, Tiera Skovbye