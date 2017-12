MY LITTLE PONY – IL FILM | In viaggio per salvare Equestria

Fin dai primi anni ’80 il franchise My Little Pony, basato sulla popolare linea di giocattoli della Hasbro, ha segnato l’immaginazione dei bambini con i suoi coraggiosi e colorati cavallini, abitanti del magico e sfavillante mondo di pony di nome Equestria. Questa linea di giocattoli è diventata nel 2010 una fortunatissima serie televisiva chiamata “My Little Pony: L’amicizia è magica” creata da Lauren Faust. Dal prossimo 6 dicembre i piccoli pony abitanti di Equestria faranno il loro approdo sul grande schermo con un lungometraggio diretto da Jayson Thiessen. “Con questo universo a dir poco epico che accompagna i pony, e il modo in cui il loro gruppo funziona così bene, il passaggio al grande schermo mi è sembrato un processo naturale” ha dichiarato il regista, “fin dall’inizio la scrittura della serie era così potente da farmi pensare che un giorno avremmo potuto trovare il modo di creare una storia degna per il cinema”.

La storia di “My Little Pony – Il Film” è quella di un viaggio avventuroso per salvare Equestria da una forza oscura che la minaccia. Le sei protagoniste decidono di attraversare nuovi inesplorati territori, spesso ostili, per salvare il loro magico villaggio tramite la forza dell’amicizia. Nel film si uniranno a loro nuovi personaggi, tra cui Tempest Shadow (doppiato nella versione italiana da Lorella Cuccarini) un pony dalla dubbia moralità; il riccio soldato Grubber, la principessa Skystar o Capper, un furbo e affascinante gatto di strada.

Il film ha un bell’impatto visivo, è stato disegnato a mano con un’ animazione 2D creata con il software Harmony della Toon Boom, ma per garantire movimenti di macchina più dinamici la produzione ha assunto un direttore della fotografia e una squadra di macchinisti per girare il film inizialmente in computer grafica, per poi aggiungere i disegni e trasferirlo in un secondo momento in 2D. il risultato è stato molto buono.

“My Little Pony – Il Film” è una pellicola di animazione simpatica e colorata, tecnicamente ben realizzata e che presenta una storia dinamica e molto avvincente per i più piccoli. Il messaggio che trasmette è totalmente positivo e afferma l’importanza di un valore come l’amicizia.

Quindi il 6 dicembre preparatevi per un’avventura di dimensioni “poniche”!

VOTO: 6 1/ 2

Dati tecnici MY LITTLE PONY – IL FILM

TITOLO ORIGINALE: My Little Pony: The Movie

TITOLO ITALIANO: My Little Pony – Il Film

DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures

USCITA ITALIANA: 6 dicembre 2017

DURATA: 99 minuti

PAESE e ANNO: Usa, 2017

GENERE: Animazione

REGIA: Jayson Thiessen

SCENEGGIATURA: Meghan McCarthy, Rita Hsiao, Michael Vogel, Joe Ballarini

FOTOGRAFIA: Anthony Di Ninno