BAD MOMS 2 MAMME MOLTO PIÙ CATTIVE | Natale non rende tutti più buoni

Dal 6 dicembre riparte la staffetta dei film di Natale, uno dei titoli di quest’anno è “Bad Moms 2 Mamme Molto Più Cattive” sequel della commedia campione d’incassi del 2016. Ancora una volta alla regia troviamo Jon Lucas e Scott Moore, già autori della fortunatissima saga di “Una notte da leoni”.

In questo secondo capitolo ritroviamo il trio di eccentriche mamme protagoniste del primo film, l’amabile e vivace Amy (Mila Kunis), l’edonista mamma single Carla (Kathryn Hann) e la dolcissima Kiki (Kristen Bell). Questa volta le madri più cattive del grande schermo dovranno vedersela con il Natale, ovvero il periodo più bello dell’anno… se non sei una mamma!

“Noi lo amiamo, lo adoriamo, amiamo quel periodo dell’anno” ha detto il regista Jon Lucas “allo stesso tempo lo odiamo, ne siamo sopraffatti. Questo film è un nuovo sguardo sul Natale e su tutto ciò che le mamme sopportano per il bene delle loro famiglie durante le feste”.

Oltre allo stress derivato dall’impacchettare, decorare e cucinare per le festività, le protagoniste del film dovranno vedersela con il loro peggiore incubo, ovvero le loro stesse madri, e se le “Bad Moms” sembravano dei personaggi singolari non sono niente a confronto delle nonne protagoniste di questo sequel.

“Abbiamo parlato direttamente con le nostre protagoniste su quali attrici pensavano che avrebbero potuto interpretare le loro madri in questo nuovo viaggio” ha affermato la produttrice del film Suzanne Todd, e ciò ha dato loro l’opportunità di poter scegliere tra le migliori attrici di Hollywood.

Christine Baranski interpreta la mamma di Amy, Ruth, pignola, perfezionista e prepotente, che ama il periodo di Natale e lo considera come uno sport da competizione. “Se nel primo film è Amy la perfezionista, allora Ruth è una super perfezionista” ha detto la Todd “si vedranno le origini di come tutto è cominciato, come lei sia cresciuta in quel ruolo e quanto il suo sia un comportamento appreso dalla madre”.

Cheryl Hines interpreta Sandy, la mamma di Kiki, una donna che ha perso il marito e da quando è diventata vedova concentra tutto il suo amore e la sua adorazione su Kiki, ma non è in grado di mantenere limiti sani nel farlo.

La mitica Susan Sarandon invece interpreta Isis, la mamma di Carla. Isis è uno spirito libero, spensierata come sua figlia, anche troppo a dire il vero. “Tramite sua madre, si riesce a capire chi è Carla, in che tipo di ambiente è cresciuta e perché fa le scelte che fa” ha affermato sempre la Todd.

“Il mio personaggio certamente non soffre nell’intento di essere perfetta” ha detto Susan Sarandon, “sarà l’anticristo in questa storia”.

“Bad Moms 2 Mamme Molto Più Cattive” è una classica commedia americana, dissacrante e un po’ demenziale, con personaggi divertenti e sopra le righe e con troppi montaggi musicali al limite del trash. Nonostante i soliti cliché riesce a strappare diverse risate. Consigliato per chi vuole spegnere un po’ il cervello di fronte a una commedia poco impegnativa in attesa dell’anno nuovo.

VOTO: 6

Dati tecnici BAD MOMS 2 MAMME MOLTO PIÙ CATTIVE

TITOLO ORIGINALE: A Bad Moms Christmas

TITOLO ITALIANO: Bad Moms 2 Mamme Molto Più Cattive

DISTRIBUZIONE: Leone Film Group, Eagle Pictures

USCITA ITALIANA: 6 dicembre 2017

DURATA: 100 minuti

PAESE e ANNO: Usa, 2017

GENERE: Commedia

REGIA: Jon Lucas, Scott Moore

SCENEGGIATURA: Jon Lucas, Scott Moore

FOTOGRAFIA: Mitchell Amundsen

CAST: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Jay Hernandez, Cheryl Hines, Peter Gallagher, Christine Baranski, Susan Sarandon