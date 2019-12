IL PRIMO NATALE | Ficarra e Picone nel presepe

Le feste si avvicinano, e con loro inevitabilmente anche i film a tema natalizio. Quest’anno tocca a Ficarra e Picone cimentarsi con il loro primo film di Natale, per farlo il duo comico siciliano ha deciso di trasportarci direttamente alle origini di questa festività e mostrarci “Il Primo Natale”, nelle sale a partire dal 12 dicembre. Distribuito da Medusa, il film è diretto da Ficarra e Picone e scritto dagli stessi, in collaborazione con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

Salvo e Valentino sono due uomini diametralmente opposti, il primo è un ladro, ateo convinto e specializzato in furti di arte sacra, il secondo è un prete, affascinato dal presepe ai limiti dell’ossessione. Quando Salvo, per mettere a segno uno dei suoi colpi, tenterà di infiltrarsi nel presepe vivente meticolosamente organizzato da Valentino le vicende prenderanno una strana piega.

I due si troveranno misteriosamente catapultati in un altro presepe vivente, molto più grande e realistico. Si tratta infatti del primo, di quello originale, nella Palestina dell’anno zero.

Quello di Ficarra e Picone è un “film di Natale” atipico e originale, l’espediente del viaggio nel tempo permette alla coppia di inserirsi in svariate situazioni improbabili che riescono perfettamente a mettere in risalto la loro comicità senza forzature di sorta. Il pregio maggiore del film è infatti proprio quello di aver agilmente evitato dei facili cliché e luoghi comuni in cui si poteva benissimo incappare. I due comici sono riusciti a raccontare una storia divertente ma soprattutto avvincente, in cui i temi più strettamente legati al Natale e alle sue contraddizioni sono presenti ma in modo implicito e non didascalico, in questo modo il film risulta rispettoso delle tradizioni senza essere retorico o pedante.

Girato in gran parte in Marocco “Il Primo Natale” mostra anche una notevole cura per quanto riguarda l’aspetto tecnico, dalle scenografie ai costumi e una buona prova recitativa da parte del cast, in cui spicca un Massimo Popolizio in grande forma nei panni di un terribile re Erode.

Un buon lavoro dunque quello svolto da Salvo Picarra e Valentino Picone che realizzano una pellicola diversa dai soliti “cinepanettoni” a cui eravamo abituati.

VOTO: 6,5

Scheda tecnica di Il Primo Natale

PRODUZIONE: Tramp Limited, Medusa Film

DISTRIBUZIONE: Medusa Film

USCITA : 12 dicembre 2019

DURATA: 100 minuti

PAESE e ANNO: Italia, 2019

GENERE: Commedia

REGIA: Salvo Ficarra, Valentino Picone

SCENEGGIATURA: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Nicola Guaglianone, Fabrizio Testini

FOTOGRAFIA: Daniele Ciprì

CAST: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia