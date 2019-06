Marino Short Film Festival – Presentata la prima edizione

Gli organizzatori della rassegna

Al via il Marino Short Film Festival, una rassegna dedicata ai cortometraggi girati tra le bellezze dei Castelli Romani

L’Associazione Senza Frontiere ONLUS & il Circolo del Cinema Mark Film – FICC, assieme al Comune di Marino (RM) ha presentato il bando della prima edizione del Marino Short Film Festival, una kermesse rivolta a tutti i filmmaker di ogni nazionalità che abbiano compiuto 18 anni.

Il tema della rassegna è libero, con la sola clausola di inserire, all’interno dell’opera, delle riprese che valorizzino il patrimonio artistico e paesaggistico dei Castelli Romani (Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri) e ⁄ o Roma.

Le sezioni del festival sono due: la prima dedicata a cortometraggi di impegno sociale, l’altra invece destinatoa ad opere aventi per tematica i ragazzi.

Il termine ultimo per poter inviare il proprio lavoro è il 31 luglio 2019.

Per maggiori informazioni potrete tenervi aggiornati sul sito ufficiale dell’Associazione Senza Frontiere o sulla pagina Facebook del festival.