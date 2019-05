JOHN WICK 3: PARABELLUM | Il nuovo capitolo della saga

John Wick (Keanu Reeves) and Director (Anjelica Huston) n JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM

Keanu Reeves torna a vestire i panni del letale assassino John Wick nel terzo capitolo di questa fortunata saga cinematografica votata all’azione. Dietro la macchina da presa troviamo ancora una volta l’ex stuntman Chad Stahelski.

L’epopea d John Wick inizia nel 2014 con il primo film della saga, che racconta la storia di un leggendario sicario della malavita ritiratosi a vita privata da diversi anni costretto a tornare in azione per compiere una vendetta che lascerà alle sue spalle una lunga scia di sangue. Nel 2017 arriva invece “John Wick: Capitolo 2” in cui il protagonista interpretato da Keanu Reeves si ritrova invischiato in una spirale di omicidi da cui sembra impossibile tirarsi fuori. Entrambe le pellicole hanno ottenuto un grande successo commerciale e sono state accolte positivamente anche dalla critica.

Arriviamo così al terzo capitolo della saga, in uscita nelle sale italiane dal 16 maggio.

L’azione riparte direttamente dalle scene finali del capitolo precedente, John Wick è solo, braccato e in fuga per due ragioni, la prima è quella di aver infranto una regola fondamentale del codice degli assassini avendo ucciso qualcuno all’interno del territorio franco dell’ Hotel Continental, la seconda è una taglia di 14 milioni di dollari che pesa sulla sua testa, in quanto la vittima era un membro della Gran Tavola, ovvero dell’associazione segreta mondiale di criminali che sembra muovere i fili di qualsiasi cosa. Il protagonista non aveva mai dovuto affrontare così tante minacce simultanee, i nemici sono ovunque e nemmeno per un assassino letale ed efficace come John Wick le possibilità di sopravvivenza sembrano essere molte, per cercare di restare vivo John dovrà lottare e uccidere, in cerca di una via d’uscita da New York City.

“In questo capitolo, John Wick va in guerra contro il mondo. Questo ci da la possibilità di andare in posti nuovi, approfondire il suo viaggio personale ed espandere le storie degli altri personaggi” ha dichiarato il regista Chad Stahelski.

Ad accompagnare John Wick nel suo viaggio ritroviamo Ian McShane nei panni di Winston, manager dell’ Hotel Continental di New York e un misterioso nuovo personaggio interpretato da Halle Berry.

Questo terzo capitolo è sicuramente il più esplosivo della saga per quanto riguarda l’azione, il film è infatti una corsa sfrenata e carica di adrenalina che non toglie il piede dall’acceleratore nemmeno per un minuto, con una serie infinita di sparatorie e combattimenti perfettamente realizzati e ben coreografati che non lasceranno delusi gli appassionati del genere, strizzando l’occhio anche ai fan dei film di arti marziali. Vengono inoltre sviluppati gli elementi dell’universo interno della saga e accennati alcuni dettagli riguardanti le origini e il passato del protagonista.

Quello che però emerge innegabilmente come nota dolente del film è l’evidente povertà della trama, totalmente sacrificata all’azione dura e pura, e l’assenza di tridimensionalità nei personaggi. Risulta infatti difficile empatizzare con il protagonista e lasciarsi trasportare dalla pellicola se non si è interessati all’azione fine a se stessa, anche se ben realizzata.

VOTO: 6

Dati tecnici JOHN WICK 3: PARABELLUM

PRODUZIONE: Lionsgate, 87Eleven, Tunder Road Pictures

DISTRIBUZIONE: 01 Distribution

USCITA ITALIANA: 16 maggio 2019

DURATA: 131 minuti

PAESE e ANNO: U.S.A., 2019

GENERE: Azione

REGIA: Chad Stahelski

SCENEGGIATURA: Derek Kolstad, Shay Hatten, Chris Collins, Marc Abrams

FOTOGRAFIA: Dan Laustsen

CAST: Keanu Reeves, Ian McShane, Halle Berry