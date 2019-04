C’è sicuramente del potenziale in un film in cui il protagonista porta Excalibur conficcata nello zainetto, bisogna ammetterlo. Tanto per cominciare uno spiccato senso per l’avventura e il divertimento, sentimenti che dal regista Joe Cornish potevamo tranquillamente aspettarci: lui è un comico, ha lavorato con Edgar Wright e recitato in Hot Fuzz. Quello che avremmo voluto vedere in Il ragazzo che diventerà re, forse, era meno retorica e più azione. Ci mancherebbe, stiamo pur sempre parlando di un film per adolescenti, ben venga qualche sano insegnamento condito da lotte epiche e studio del mito e della letteratura. Però esaurire in questo modo una narrazione così ben trasposta ai nostri tempi sembra più un’occasione mancata per rendere il tutto veramente leggendario.

È un’Inghilterra allo sbaraglio, quella in cui comincia la storia del film. Niente fantasy o ingegnose congetture futuristiche, ma delle normali prime pagine dei quotidiani illustrano la situazione vissuta dal paese, dilaniato dalla Brexit e senza un vero leader per il popolo. Ma il tredicenne Alexander è ancora troppo piccolo per poter ammirare fino in fondo i disastri della politica contemporanea: lui e il suo amico Bedders hanno ben altri problemi, che portano i nomi di Lance e Kaye, i bulli della scuola. Una sera, mentre Alex fugge dai suoi aguzzini, nascostosi in un cantiere trova conficcata in un pilastro una spada, e dopo averla estratta torna impaurito a casa. Quando parla con Bedders dello strano ritrovamento, i due scoprono che l’arma è proprio quell’Excalibur di cui narra il mito: lo stesso Merlino, dopo essere tornato nel presente, conferma ad Alex che lui è il prescelto e che dovrà lottare duramente per sconfiggere fata Morgana, ancora intenzionata a conquistare il trono d’Inghilterra.

Avete capito bene: il mito della Spada nella Roccia, di Re Artù, dei cavalieri della Tavola Rotonda, di Merlino e della lotta contro fata Morgana ambientato ai giorni nostri. Un bel biglietto da visita, una storia sicuramente interessante da narrare. Oltretutto, essa è ben incastonata nel contesto storico in cui viviamo, un Regno Unito che di unito ha ben poco ormai e che si ritrova senza una guida a cui far riferimento. Ecco così che Alex e la sua sgangherata combriccola di cavalieri si fa portavoce della riunificazione, la nuova generazione che avanza e che vuole dire la sua, perché suo è il futuro ed il Paese. Tanti i buoni propositi, a partire dai bulli che rinsaviscono e comprendono il valore dell’amicizia fino ad arrivare all’epica battaglia finale, coi giovani trincerati nella loro fortezza, sede di conoscenza e punto di partenza per formare le menti dei cittadini che verranno.

Il ragazzo che diventerà re però si perde troppo spesso in una spasmodica ricerca della morale e dell’insegnamento, complice forse il pubblico a cui è indirizzato. Ma dato che i ragazzi di oggi sono molto più svegli di quanto alcuni adulti possano credere, avremmo voluto vedere qualcosa in più: un villain più combattivo, un Merlino più saggio, una storia più avvincente. Senza stare a cercare troppo il pelo nell’uovo, tuttavia, Il ragazzo che diventerà re è comunque un film piacevole e in formato famiglia, un’avventura che terrà incollati i più piccoli allo schermo pur attingendo a piene mani da una leggenda abbondantemente narrata e conosciuta.

VOTO 6,5

Dati tecnici di Il ragazzo che diventerà re

TITOLO: Il ragazzo che diventerà re

TITOLO ORIGINALE: The Kid Who Would Be King

USCITA: 18 aprile 2019

REGIA: Joe Cornish

SCENEGGIATURA: Joe Cornish

DURATA: 120 minuti

GENERE: avventura, fantastico

PAESE: Regno Unito, 2019

CASA DI PRODUZIONE: Big Talk Productions, Working Title Films

DISTRIBUZIONE (ITALIA): 20th Century Fox

FOTOGRAFIA: Bill Pope

MONTAGGIO: Jonathan Amos, Paul Machliss

CAST: Louis Ashbourne Serkis, Rebecca Ferguson, Denise Gough, Tom Taylor, Dean Chaumoo, Patrick Stewart, Rhianna Dorris, Nathan Stewart-Jarrett, Noma Dumezweni, Louis Martin, Joey Ansah, Adam Leese, Alexandra Roach