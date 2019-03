La notte è piccola per noi – Director’s cut – | il piccolo gioiello di Lazotti

La commedia italiana riparte dalla periferia romana, all’interno di un ambiente quasi sconosciuto e in molti casi dimenticato: la balera. Luogo di incontri, amicizie, storie d’amore che nascono, avventure di solo sesso e il cerchio di fuoco all’interno del quale le sfaccettature della società borghese italiana confluiscono.

Alla Balera Romana in un tipico sabato sera la pista da ballo è illuminata e animata da una live band. Diverse storie di vita vissuta vengono presentate. Una coppia di ottantenni in crisi, un giovane incontra per la prima volta una donna conosciuta in chat. Un gruppo di professoresse decide di festeggiare la promozione a direttrice di una di loro. Un ex pugile alcolista rincorre il desiderio di riconquistare il suo amore.

Un film che racconta con succulenta perizia le sfumature di uomini e donne diversi eppure uguali nel ricongiungersi in questo luogo di svago, isolamento, che trasuda un alone di nostalgia e malinconia. Una regia estremamente delicata, unita a un montaggio rapido, che crea una sinuosa danza tra una storia e l’altra. Tante figure che si incrociano, si scrutano silenti nella penombra di suadenti luci al led. Un film che innesca un meccanismo di comprensione verso la classe medio borghese italiana e che unisce il moderno al vintage, con personaggi di questa e della precedente generazione.

La balera non è un ritrovo esclusivo di adulti sposati, tristi e persi nella loro monotonia, o di divorziati rancorosi, ma anche di giovani insicuri, i quali gettano le proprie effimere certezze in una notte di sesso; luogo in cui una giovane cameriera si muove sicura, dispensatrice di consigli e al di sopra delle parti come un joker shakespeariano. Finalmente una commedia completa, che non si perde in moralismi ipocriti e da salotto. Un racconto vero di un’Italia sincera, che vive, soffre, si compiace o si commisera, lo strato più reale del nostro paese e quello più tangibile. La notte è piccola per noi è la vera commedia di cui si ha bisogno. Uno stile teatrale, alla francese, che si fa applaudire e nutre una viva speranza per la commedia nostrana.

DATA USCITA: 14 marzo 2019

VOTO: 7

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Gianfrancesco Lazotti

ATTORI: Michela Andreozzi, Francesca Antonelli, Cristiana Capotondi, Riccardo De Filippis, Gegia, Tommaso Lazotti, Barbara Livi, Teresa Mannino, Francesca Reggiani, Lucrezia Paulis, Ruben Rigillo, Francesco Pizzuti, Andrea Sartoretti, Alessandra Panaro, Philippe Leroy, Rino Rodio, Francesco Sisti, Giselda Volodi, Thony, STAG

PAESE: Italia

DURATA: 91 Min

DISTRIBUZIONE: Distribuzione Indipendente