ALEXANDER MCQUEEN IL GENIO DELLA MODA | Evento speciale dal 10 al 13 marzo

I Wonder Pictures presenta il documentario Alexander McQueen, il genio della moda, evento speciale al cinema dal 10 al 13 marzo, per la collana I Wonder Stories, appuntamento mensile volto a trasportare sul grande schermo una serie di documentari.

Il film racconta la storia dello stilista e designer inglese Alexander McQueen attraverso una grande quantità di materiale d’ archivio e interviste esclusive.

Cresciuto nell’ East London, Alexander Lee McQueen era un semplice ragazzo della working class inglese, apparentemente senza molte prospettive, la cui creatività, tenacia e originalità lo porteranno a scalare i vertici del mondo dell’alta moda fino a diventarne uno degli esponenti più rivoluzionari e controversi.

I registi Ian Bonhote e Peter Ettedgui sono riusciti a catturare la vita personale e lavorativa di questo talento creativo e a mostrarne l’ascesa, dal suo apprendistato alla prestigiosa scuola di sartoria di Saville Row, dove si mostrò da subito incredibilmente portato, alle sinistre e provocatorie sfilate fino alla sua prematura morte all’ età di 40 anni.

Interviste realizzate ai familiari, amici e colleghi, riprese dei suoi spettacoli e delle sue sfilate, assieme a video personali realizzati da McQueen stesso rivelano il talento, le ambizioni, i sogni e le paure di una mente tormentata e geniale. Il film racconta la storia rompendo le regole della narrazione documentaria attraverso un mosaico composto da molteplici frammenti che dalla loro unione generano un ritratto unico.

Diviso in cinque capitoli, il documentario sottolinea i momenti fondamentali della vita dello stilista attraverso una selezione dei suoi spettacoli più personali e iconici come “Jack the Ripper Stalks His Victims” del 1992, “Higland Rape” il suo spettacolo più controverso che ha sconvolto il pubblico, “Search for the Golden Fleece” la prima collezione realizzata per Givenchy, “Voss” un’esplorazione della bellezza e della follia. Il capitolo finale, “Plato’s Atlantis” traccia un viaggio che ha inizio con la collezione realizzata in memoria della sua grande amica e musa Isabella Blow morta suicida, e culmina con lo show finale e ultraterreno realizzato prima che McQueen stesso si togliesse la vita.

Il film riesce perfettamente ad entrare nell’intimità dell’artista mostrandocelo in tutta la sua umanità.

VOTO: 7

PRODUZIONE: I Wonder Pictures

DISTRIBUZIONE: I Wonder Pictures

USCITA ITALIANA: dal 10 al 13 marzo

DURATA: 111 minuti

PAESE e ANNO: U.S.A., 2018

GENERE: Documentario

REGIA: Ian Bonhote, Peter Ettedgui