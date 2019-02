La locandina di Deformazione professionale

Da ABCD a Deformazione Professionale

Dopo la vittoria alla scorsa edizione del Social World Film Festival con il corto ABCD, Daniele Morelli torna a dirigere un nuovo short film che si intitolerà Deformazione professionale. Le riprese sono iniziate da pochi giorni e vedono sul set, in qualità di protagonisti, gli attori Guglielmo Favilla (La prima cosa bella, Smetto quando voglio), Angelo Spagnoletti (già diretto da Morelli in Lontana) e Paola Buratto. La storia di Deformazione professionale dovrebbe essere ambientata in un futuro pro

ssimo (viene da pensare che sia lo stesso, distopico, di ABCD…) in cui lavorare è diventato così complicato da rappresentare un vero e proprio privilegio per pochi. Ansie da prestazione, odio di classe, guerra tra poveri. Potrebbero essere questi e tanti altri i tag per etichettare uno script che già in fase di sceneggiatura si autoproclama terreno di scontro tra paure e fobie giovanili. Vero e proprio dito in quella piaga che sempre più spesso condiziona il presente di migliaia di ragazzi in Italia e nel mondo.

Essendo Deformazione professionale un progetto indipendente e fuori dal mercato audiovisivo istituzionale, si potrà contribuire alla realizzazione del cortometraggio tramite crowdfunding sulla piattaforma produzionidalbasso.com. Versando una quota volontaria si potrà assistere a vari step della produzione, fino alla partecipazione diretta in qualità di vero e proprio produttore del cortometraggio.