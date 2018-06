Il viaggio è completamente diverso, ma il desiderio è sempre lo stesso: riabbracciare la propria amata Penelope. Nel mezzo, incubi ricorrenti, flash di una memoria traballante, incontri con strani esseri appartenenti ad un mondo che non sembra il nostro. Ulysses – A Dark Odyssey racconta un’epopea dai toni cupi e violenti, illuminata solamente dai neon di una città abitata dalle personificazioni dei nostri vizi. Un progetto, quello dei due sceneggiatori Federico Alotto (anche regista) e Andrea Zirio (anche attore protagonista), di produzione italiana ma dal respiro internazionale, con attori del calibro di Danny Glover e Udo Kier. oltre alla partecipazione della camaleontica Skin. Un progetto ambizioso e un’idea di fondo perseguita instancabilmente rendono Ulysses – A Dark Odyssey un film di cui l’Italia dovrebbe andare fiera, anche perché il risultato soddisfa le aspettative.

A Taurus City regna sovrana l’anarchia. In questo caos c’è chi ha costruito un impero, come il magnate Mr. Ocean. Ulysses, un militare in carriera, ritorna dal fronte sconvolto e distrutto nel corpo e nella mente. Dopo sette lunghi riesce a tornare a casa, intenzionato a riscoprire il suo passato ma soprattutto a ritrovare sua moglie Penelope. Con l’aiuto del suo compagno d’armi Niko, intraprende un viaggio mitico: lungo il loro cammino i due protagonisti incontreranno molte figure inquietanti e surreali, divise tra chi sarà disposto ad aiutarli e chi cercherà di impedire loro di arrivare alla meta. Tra questi troviamo Popov, un sadico torturatore, Aeo il “Dio dei Venti”, Hermes, un transessuale che cerca di scappare dal suo terribile passato e l’Oracolo, una veggente che indicherà ad Ulysses la via da seguire. L’angosciante storia del nostro protagonista si comporrà pezzo dopo pezzo di fronte ai nostri occhi.

Un’Odissea rivisitata in chiave moderna, dunque, quella raccontata in Ulysses – A Dark Odyssey. I personaggi omerici sono illuminati da una luce diversa, immersi in un mondo distopico che offre vari spunti di riflessione. Il viaggio di Ulisse viene raccontato insieme agli avvenimenti moderni, con un occhio particolare alla guerra nei territori siriani, palestinesi e turchi. L’universalità del messaggio omerico si rispecchia nei numerosi piani di lettura del film, creando dibattito continuo nello spettatore. Oltre al merito dell’adattamento, bisogna sottolineare anche il grande cast riunito, capace di dare quella marcia in più necessaria. Dal protagonista Andrea Zirio, italianissimo di Torino, fino ai volti internazionali di Danny Glover (Fuga da Alcatraz, Il colore viola, la saga di Arma Letale) e Udo Kier (il quale ha girato tra gli altri ben otto film con Lars Von Trier), ognuno riesce a dare una propria sfumatura personale alle enigmatiche figure che popolano il film.

La regia di Federico Alotto, ispirata per sua stessa ammissione a quella di Nicholas Winding Refn, è dinamica e ben curata nei movimenti. Nulla sfugge alla sua macchina da presa, soprattutto i due protagonisti Ulysses e Nico vengono seguiti passo per passo, lasciando che lo spettatore si posizioni al loro fianco. Il suo interesse per la musica si rispecchia direttamente nella gestione dei tempi filmici, dettati da una metrica precisa e ben studiata. Un ultimo plauso va fatto senza ombra di dubbio al coraggio di questa produzione italiana: Ulysses – A Dark Odyssey è un film di genere che sa osare, si prende le sue responsabilità e procede dritto per la sua strada verso la meta prefissata. E come abbiamo imparato dall’Odissea, il lungo viaggio che ci porta a casa è importante tanto quanto la meta, se non di più.

VOTO 7

Dati tecnici di Ulysses – A Dark Odyssey

TITOLO: Ulysses – A Dark Odyssey

USCITA: 14 giugno 2018

REGIA: Federico Alotto

SCENEGGIATURA: James Coyne, Federico Alotto, Andrea Zirio

DURATA: 110’ minuti

GENERE: azione, thriller

PAESE: Italia, 2018

CASA DI PRODUZIONE: Adrama

DISTRIBUZIONE (ITALIA): Global Genesis Group

FOTOGRAFIA: Davide Borsa

MUSICHE: Alan Brunetta & Yellows

MONTAGGIO: Renato Semolini

CAST: Andrea Zirio, Danny Glover, Udo Kier, Anamaria Marinca, Gianni Capaldi, Daniel McVicar, Jessica Polski, Drew Kenney, Sigal Diamant, Charlotte Kirk, Skin