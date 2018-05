TONNO SPIAGGIATO | Il nuovo film di Frank Matano

“Se una ragazza che ami ti ha lasciato e non riesci a riconquistarla in alcun modo ma lei, dopo tanto tempo, ti riabbraccia durante il funerale di sua nonna e poi si scusa e ti rimolla, cosa puoi fare per ottenere un altro abbraccio? Facile. Le uccidi un altro parente e ti ripresenti al funerale.”

Con queste parole il regista Matteo Martinez spiega lo spunto che muove la trama del suo primo lungometraggio, “Tonno Spiaggiato”, pellicola che vede come protagonista Frank Matano, che uscirà nelle sale il 10 maggio.

Francesco (Frank Matano) è un comico di “stand up” che dopo aver perso il suo grande amore Francesca (Marika Costabile) prova ogni trovata per cercare di riconquistarla. Trovandosi di fronte a continui e inesorabili rifiuti il comico arriverà alla più illogica delle conclusioni, ovvero un folle piano criminale. Francesco dovrà uccidere un parente della sua amata per poterla riavvicinare al funerale da lui stesso causato. La scelta cade su Nana (Lucia Guzzardi) una surreale vecchietta zia di Francesca. Il giovane innamorato si fingerà un prete per avvicinare la signora e mettere in atto il suo intento omicida dando il via ad una esilarante e grottesca serie di eventi.

“Tonno Spiaggiato” è un film atipico, sopra le righe, politicamente scorretto nell’accezione migliore del termine. Una commedia dai caratteri decisamente demenziali che assume spesso le fattezze di una “black comedy”, strizzando l’occhio ad un tipo di comicità vista in diversi film e show americani ma riuscendo a mantenere dei tratti al 100% italiani.

Nella prima parte del film assistiamo all’innamoramento e alla rottura tra Francesco e Francesca, e fino a qui non notiamo nulla di particolare, ma con l’entrata in scena di zia Nana e del piano criminale le cose cambiano drasticamente, la pellicola assume un ritmo forsennato e le risate aumentano esponenzialmente.

Infatti nonostante l’ottima prova di Matano la vera stella del film è senza dubbio Lucia Guzzardi, l’anziana attrice è una maschera comica perfetta, grottesca ed esilarante, la Guzzardi non si risparmia neanche un secondo donandosi anima e corpo nella parte, senza temere di mettersi in gioco e di prendersi in giro, restituendoci così una performance eccezionale.

Oltre ad una grande cura per quanto riguarda regia e fotografia il punto vincente di “Tonno Spiaggiato” è proprio la recitazione dei ruoli secondari, oltre alla già citata Guzzardi bisogna sottolineare la buonissima interpretazione di Niccolò Senni nei panni di un eccentrico amico di Francesco.

Il film è una ventata di aria fresca nel panorama della commedia italiana, consigliato per i fan di Frank Matano ma anche per tutti i cultori della demenzialità surreale.

Dati tecnici TONNO SPIAGGIATO

DISTRIBUZIONE: Vision Distribution



Voto: 6

USCITA ITALIANA: 10 maggio 2018

DURATA: 90 minuti

PAESE e ANNO: Italia, 2018

GENERE: Commedia

REGIA: Matteo Martinez

SCENEGGIATURA: Matteo Martinez, Frank Matano

CAST: Frank Matano, Lucia Guzzardi, Niccolò Senni, Marika Costabile