Odissea di Nolan. Le prime reazioni della stampa

In attesa dell’uscita al cinema il prossimo 16 luglio, questa notte su numerosi siti americani sono state pubblicate le prime reazioni della stampa su Odissea di Christopher Nolan. Attesissimo adattamento del poema epico di Omero con un supercast composto, tra gli altri, da Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron e Tom Holland. Cosa dicono dunque i critici sul film più atteso della stagione estiva?

Nelle scorse ore, Odissea è stato finalmente presentato alla stampa americana, un appuntamento attesissimo dai fan di Christopher Nolan visto che, come d’abitudine, ai critici è stato concesso di pubblicare sui propri canali social i primi giudizi sintetici sul film. E sembra proprio che, ancora una volta, il regista britannico abbia lasciato tutti stupefatti.

Il critico cinematografico del Los Angeles Times ad esempio, Joshua Rothkopf, ha definito il film: «sbalorditivo, terreno, spettrale, imponente, intriso di umorismo e grandiosità. È puro cinema». Per poi aggiungere: «Il film è un ritorno alle origini, ai film d’azione robusti e divertenti per cui il cinema è nato». Anche il critico cinematografico di Time Out, Phil de Semlyen, esulta: «Credete all’hype: Odissea è quel film». Peter Bradshaw del Guardian invece ha scritto: «Odissea di Christopher Nolan è una colossale storia di origini, mito di disillusione postbellica e perdita dell’innocenza». Ottime recensioni anche per la colonna sonora originale – composta dal tre volte premio Oscar Ludwig Goransson – e per la fotografia spettacolare curata da Hoyte Van Hoytema.

Il poema del ritorno a casa, ma anche l’inno al valore della conoscenza, la fedeltà degli affetti, ma anche il coraggio di tradirli, se è l’unico modo per ritrovare se stessi. Nelle spinte opposte, ma ugualmente potenti, nelle contraddizioni che animano un protagonista fra i più moderni della storia della letteratura, il regista di Oppenheimer e Dunkirk Christopher Nolan ha trovato la miccia che ha acceso il suo ultimo desiderio, una trasposizione grandiosa dell’Odissea, un racconto antico declinato nel linguaggio di un «moderno blockbuster», una sfida e anche una scommessa che, stando alle prime reazioni all’anteprima londinese, sembra già vinta.

Una parabola in cui ognuno può ritrovarsi, compreso Matt Damon che ha costruito un Ulisse massiccio, alla ricerca di spinte razionali, anche se attratto dai dilemmi di una realtà fantastica e indecifrabile: «È il film più grande che abbia mai fatto in termini di scala e di proporzioni – dichiara l’attore –. Sicuramente il più grande in termini di ambizioni. Non so per quanto tempo avremo l’opportunità di fare cinema in questo modo, per tutta la durata delle riprese ho provato quasi una sensazione di nostalgia. E questo ha cambiato la mia percezione di tutto, per me è stata un’esperienza profonda, oltre che molto divertente».