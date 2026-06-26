Federica Sciarelli lascia “Chi l’ha visto?” dopo ventidue anni

Federica Sciarelli non condurrà la prossima stagione di Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera irrisolti che va in onda dal 1989. La conferma è arrivata da un comunicato ufficiale della Rai, che ha annunciato di stare lavorando a nuovi progetti per la giornalista e di essere alla ricerca di un successore.

Sciarelli aveva ereditato la conduzione da Daniela Poggi nel 2004 -il programma era stato fondato da Donatella Raffai e Paolo Guzzanti – e in ventidue anni ne aveva fatto qualcosa di diverso da quello che aveva trovato, dividendo le puntate tra scomparsi e cronaca nera, seguendo latitanti mafiosi, aggiornando con costanza casi storici. Sotto la sua guida il programma aveva contribuito a fare luce su alcuni dei casi più seguiti degli ultimi decenni: dall’omicidio di Sarah Scazzi a quello di Elisa Claps, dalla scomparsa di Emanuela Orlandi a quella di Denise Pipitone.

Chi prenderà il suo posto?

Da tempo Sciarelli aveva lasciato intendere di voler cambiare. In un’intervista del 2020 a Repubblica aveva parlato del peso psicologico delle storie trattate; più di recente aveva citato la proliferazione di programmi simili come ulteriore motivo di stanchezza. Il contratto con la Rai scade il 30 luglio.

Per la successione circolano diversi nomi: le inviate del programma Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, che la stessa Sciarelli aveva indicato come possibili eredi naturali, ma anche Francesca Fagnani – già impegnata con Belve – Eleonora Daniele, Paola Perego, Francesca Fialdini e, a sorpresa, l’ex direttore di Rai 1 Stefano Coletta. I nomi verranno probabilmente sciolti il 3 luglio ad Ancona, quando la Rai presenterà i palinsesti della nuova stagione.

L’addio di Sciarelli arriva in un momento in cui Rai 3 sembra attraversare una fase di ridefinizione profonda. Diversi programmi storici della rete non sono infatti stati rinnovati: Stefano Massini ha annunciato su Facebook la chiusura di Riserva Indiana con parole nette – “la Rai ha deciso di azzerare il programma senza neanche avermi mai voluto incontrare o parlare” – e analoga sorte è toccata a Via dei matti numero 0 di Stefano Bollani e Valentina Cenni. Il futuro di Caterpillar su Radio 2 resta ancora sospeso. Gli esponenti M5S in Commissione di Vigilanza Rai parlano di “smantellamento della rete”, mentre dalla Rai non arrivano spiegazioni organiche sui cambiamenti in corso. Che sia una scelta editoriale consapevole o il risultato di dinamiche interne più opache, Chi l’ha visto? – uno dei format più longevi della televisione pubblica italiana – si appresta comunque a cambiare volto.