Fuze – Conto alla rovescia, tre uomini e una bomba

Ci sono molti generi di film.

Ci sono quelli fatti bene. Quelli fatti male. Alcuni che puntano a intrattenere lo spettatore. Altri che puntano a scioccarlo. E altri ancora che sono esattamente quelli che lo spettatore si aspetta che siano.

E poi ci sono altri film.

Film che iniziano in un modo e si rivelano un qualcosa di completamente opposto. Pellicole che sembrano costruite fotogramma per fotogramma per andare in una direzione specifica per poi ribaltare repentinamente il tavolo.

E al netto di alcuni difetti, Fuze – Conto alla rovescia, va ad inscriversi in questa categoria.

La strategia della tensione

Nel corso di una giornata qualunque, degli operai riesumano quello che sembra essere un ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale. Il capo artificiere Will Tranter (Aaron Taylor-Johnson) viene mandato a condurre l’operazione atta a disinnescare la bomba. Quello che apparentemente nessuno sa, è che qualcuno è pronto ad approfittare della situazione. Una banda di rapinatori, capitanata dal misterioso Karalis (Theo James), si prepara ad entrare in azione approfittando dell’evacuazione della zona.

Apparentemente può sembrare un heist movie come tanti altri, e in effetti è piuttosto facile venire tratti in inganno dal film. Fuze è un titolo a cui bisogna saper dare fiducia, e che non va giudicato dai primi minuti. Bisognerà infatti attendere almeno una mezz’ora prima che la trama cominci effettivamente ad ingranare, ma se ci si saprà tappare il naso per il primo, soporifero terzo di film, si verrà ampiamente ricompensati.

Alla detonazione dell’ordigno infatti, corrisponderà lo stravolgimento dell’intreccio della trama. Quello che prima appariva come un lento susseguirsi di situazioni statiche esplode in un crescendo di tensione e di adrenalina, mentre archi narrativi apparentemente separati si rivelano invece collegati tra loro in modi inaspettati.

Bello ma non balla

Ovviamente Fuze non è un capolavoro, ma nemmeno cerca di esserlo. Come già accennato, la prima parte di film risulta estremamente lenta e ardua da sostenere. Nessuna performance attoriale, per quanto buona, rimane particolarmente impressa nella memoria (Sam Worthington risulta particolarmente sprecato). E vi sono anche alcuni errori logici abbastanza plateali (come si può pensare che dei malavitosi che hanno appena legato e rinchiuso nel portabagagli un uomo gli permettano di tenere con sé il cellulare?).

Inoltre, il film si basa sì sulla sovversione delle aspettative, ma nel corso della storia del cinema ci sono stati colpi di scena e ribaltamenti della prospettiva ben più eclatanti (qualcuno ha forse detto “Dal tramonto all’alba”)?

Tuttavia, Fuze – Conto alla rovescia è un titolo che garantisce intrattenimento e soddisfazione nel modo in cui i fili della trama si riallacciano in modi del tutto inaspettati mentre la stessa pellicola cambia repentinamente tono, passando con naturalezza dalla più ingessata seriosità ad un umorismo graffiante e sottile nell’arco di poche scene.