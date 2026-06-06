Quell’adorabile pastrocchio di Masters of the Universe

Immaginate di essere dei registi cinematografici. L’avete fatto? Bene.

Ora immaginate che vi venga assegnato l’incarico di dirigere l’adattamento di una serie animata tratta da una linea di giocattoli degli anni ’80. Fatto? Perfetto.

Ora immaginate che la linea di giocattoli in questione abbia per protagonista un culturista col caschetto biondo e l’imbracatura bondage che si fa chiamare letteralmente “Uomo-Lui”.

Ed ecco la domanda da 200 milioni di dollari. Come facciamo a farlo prendere sul serio?

La risposta di Travis Knight è: “Nemmeno ci proviamo”.

Questo è “Masters of the Universe”.

Tanto tempo fa in una galassia lontana lontana…

Un regno remoto ed estremamente fantascientifico. Una spada magica dal potere incommensurabile. Un cattivo senza alcuna reale motivazione. L’eroe che deve ritrovare la strada di casa e compiere il proprio destino…

Non perdiamo altro tempo ad elencare ulteriori elementi del più classico viaggio dell’eroe che ormai conosciamo a menadito. Voi non avete aperto questo articolo per sapere cosa accomuna “Masters of the Universe” ad altri prodotti similari (cioè tantissime cose), bensì cosa lo distingue da loro.

Ebbene, a dare personalità a questo film non è tanto quello che racconta, quanto il come lo racconta. La storia di per sé ha la struttura del più classico racconto di formazione. A distinguerlo dalla concorrenza è la consapevolezza di star trattando personaggi ridicoli, così come ridicoli erano i personaggi dei cartoni degli anni ’80, e l’assenza di tentativi di conferirgli una serietà ed un importanza che non gli appartengono.

Il risultato è una sorta di gioco delle parti nel quale ognuno è consapevole del ruolo che riveste, e assume un comportamento talmente coerente con quel ruolo da risultare parodistico. Dimenticate i cattivi grigi, profondi e stratificati, o gli antieroi tragici ritrovatisi dalla parte del male per colpa di un destino crudele. Sapete qual è la motivazione del perfido Skeletor? Semplicemente la sua faccia è un teschio. Non può che essere cattivo! Curioso tra l’altro, come “Masters of the Universe” abbia dimostrato che per scongiurare la famigerata maledizione ammazza-franchise che si porta dietro Jared Leto, si debba semplicemente nasconderne il viso.

Cry Macho

In generale Travis Knight dimostra di aver imparato la lezione di autori di blockbuster quali Taika Waititi o James Gunn. Tralasciando le facilissime battute sulla presenza di Idris Elba (il cui Man-At-Arms risulta incredibilmente simile ad Heimdall della saga di Thor) ambientazioni coloratissime che poco hanno da invidiare ad Asgard, colonna sonora pop rock, e siparietti comici continui la fanno letteralmente da padrone nel corso del film.

Forse proprio in questo sta il principale difetto di “Masters of the Universe”. Diventa sicuramente difficile prendere sul serio ciò che avviene se si è consapevoli che qualsiasi cosa accada si risolverà con l’ennesima gag fisica o l’ennesimo doppio senso, e se anche un personaggio dovesse morire già sappiamo che la questione verrà archiviata nell’arco di poche inquadrature per tornare a ridere e scherzare come prima.

Tuttavia, dai suddetti autori Knight non si è limitato a prendere in prestito gli stilemi, ma anche i messaggi. Adam/ He-Man, interpretato da Nicholas Galitzine si ritaglia un posto nella categoria degli eroi muscolari che fanno della loro gentilezza ed emotività il loro reale punto di forza, in maniera non troppo dissimile dal Superman interpretato lo scorso anno da David Corenswet. In generale “Masters of the Universe” sembra attuare una sorta di decostruzione e redenzione della mascolinità. Una mascolinità che fin troppo spesso negli ultimi tempi sentiamo associare all’aggettivo “tossica”, ma che non per forza bisogna relegare ad un qualcosa di negativo, in quanto se associata a qualità come la pietà e la temperanza, mantiene intatto il proprio potenziale per il bene comune.

Questa sì che è una buona lezione da imparare alla fine della puntata.