Tutti i premiati della quarta edizione del Premio Cinematografico Atena Nike alla Casa del Cinema di Roma

Si è tenuta nell’Arena della Casa del Cinema di Roma la quarta edizione del Premio cinematografico Atena Nike, dedicato alla celebrazione della Settima Arte e dei suoi protagonisti. Dietro le quinte, una rinnovata direzione artistica che vede tra gli altri il fondatore Fabio Saccuzzoinsieme al produttore Giampietro Preziosa e alla corrispondente internazionale Alina Trabattoni; il management artistico con l’attore e direttore di doppiaggio Fabrizio Apolloni,l’attrice Valentina Marchese come coordinatrice del Premio, il casting director Armando Pizzuti, l’attore e producer musicale SalvoSaverio D’Angelo. L’Academy è guidata da Lucia Sardo, affiancata dall’attrice Claudia Gerini, dall’attrice e produttrice Federica Luna Vincenti e dal duo Colapesce Dimartino.

La serata, con la performance musicale di Barbara Eramo, è stata condotta dall’attrice Antonella Salvucci e ha visto la consegna dei Premi Atena Nike 2025, consistenti nella statuetta realizzata dal maestro Massimo Sirelli.

Di seguito tutti i premi e i rispettivi personaggi che li hanno consegnati:

Premio speciale Atena Nike – Cinema d’Autrice a Laura Luchetti per “La bella estate”, consegnato da Sofia D’Elia; Il Premio Miglior Regia è andato a Francesca Comencini per “Il tempo che ci vuole”, consegnato da Federica Luna Vincenti; Premio Miglior Sceneggiatura ad Anita Rivaroli e Margherita Vicario per “Gloria!”, consegnato da Fabrizio Apolloni; Premio Miglior Casting Director a Maurilio Mangano e Stefania Rodà per “Vermiglio” di Maura Delpero, consegnato da Fabio Saccuzzo; Premio Miglior Attrice a Martina Scrinzi per “Vermiglio” di Maura Delpero, consegnato da Bianca Nappi; Premio Miglior Cortometraggio a “Ha toccato”, di Giusi Cataldo, consegnato da Alessio Di Cosimo; Premio Miglior Colonna Sonora a Carmen Consoli per “L’amore che ho” di Paolo Licata, premio consegnato a Taormina lo scorso 12 giugno nell’ambito della prima tappa del Premio Atena Nike. Miglior Attore a Tommaso Ragno per “Vermiglio” di Maura Delpero, consegnato da Cinzia Scaglione e Marco Simon Puccioni; Premio Miglior Opera Prima a “I Bambini di Gaza” di Loris Lai, consegnato da Mario Spinocchio; Premio Speciale Atena Nike – Impresa Donna a Costanza Quatriglio per il documentario “Il Cassetto Segreto”, consegnato da Livia Bonifazi. Menzione Speciale Musiche per il Cinema a Barbara Eramo consegnato da Elena Tenga; Menzione speciale per il cortometraggio a Christian Marazziti e Gabriele Iacovone consegnato da Giampietro Preziosa e Alina Trabattoni. Quest’anno il Premio Speciale Atena Nike al talento siciliano è stato consegnato da Dario Bandiera e Fabio Saccuzzo alla brava attrice Tania Bambaci, per aver interpretato la figlia di Rosa Balistreri in un progetto tutto siciliano per il film “L’amore che ho” di Paolo Licata. Menzione Speciale – Moscerine Film Festival a “Il rumore di un miracolo” di Sabina Pariante consegnato da Marianna Sciveres e Premio Miglior Cortometraggio Giuria Popolare a “Lo zio di Venezia” di Alessandro Parrello consegnato da Valentina Marchese.

Nato per valorizzare le tematiche sociali trattate nel cinema, specialmente in quello emergente, con autori e artisti di nicchia, il Premio si pone di restituire la giusta attenzione e rilevanza a chi ha dimostrato ingegno e creatività, facendo di questo mestiere non solo una professione, ma una missione. Suddiviso in due sezioni – Lungometraggi e Cortometraggi – con diversi premi ciascuna, l’Atena Nike vanta anche una Sezione Speciale che annovera tra gli altri il premio alla Carriera, il Premio al Miglior Film d’Impegno Sociale, il Premio Atena Nike Impresa Donna e il Premio Atena Nike Legalità. I film sono stati selezionati dalla giuria dell’Academy guidata da Lucia Sardo, affiancata dall’attrice Claudia Gerini, dall’attrice e produttrice Federica Luna Vincenti e dal duo Colapesce Dimartino. Inoltre, una speciale sezione stampa, composta da numerosi esponenti della stampa nazionale e internazionali, presieduta dalla corrispondente della TV bulgara per l’Italia, Vera Naydenova.

«Anche quest’anno – spiega il patron e fondatore Fabio Saccuzzo – abbiamo celebrato la vittoria dell’Arte. Questa manifestazione è nata per sostenere e restituire il giusto valore al cinema italiano in qualità di modello e punto di riferimento in tutto il mondo. Ed è questo che desideriamo essere un punto di riferimento dove attori, professionisti del settore, addetti ai lavori e cinematografi si incontrano e confrontano non solo con l’obiettivo di celebrare le opere, ma l’intera industria». E così, in linea con l’espressione simbolica dell’Atena Nike – dea alata della vittoria – il Premio diventa esso stesso icona perfetta in cui identificare questo particolare momento storico di rinascita e riscoperta, in cui l’arte la cultura e la bellezza si incontrano e si mescolano, per celebrare e premiare coloro che contribuiscono a fare del nostro Cinema un modello e un esempio in tutto il mondo.

IL PREMIO ATENA NIKE

Il Premio Atena Nike, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, nasce in Sicilia per celebrare l’arte cinematografica nella sua interezza. L’obiettivo è quello di valorizzare principalmente i giovani talenti, ma anche gli artisti di fama nazionale e internazionale con un focus particolare su tematiche sociali e sulla legalità. La selezione dei vincitori sarà affidata a un management artistico di rilievo, composto da esperti del settore tra cui giornalisti, produttori cinematografici, casting director, agenti di cinema e artisti. – La Kermesse, quest’anno, nella sua veste itinerante è partita da Taormina dove si è svolto il consueto panel Cinema e Imprese e sono state consegnate le prime statuette al regista Paolo Licata, all’attrice Donatella Finocchiaro, all’attore Filippo Luna, alla produttrice distributrice Lucy De Crescenzo il premio cinema e imprese e il premio speciale legalità alla Asd i Briganti di Librino continuato il 10 Luglio alla Casa del Cinema e terminerà in Ottobre durante la Festa del Cinema di Roma.

IL TEAM

La direzione artistica del Premio assume una forma collegiale, con l’obiettivo di confermare e migliorare ulteriormente la qualità artistica di questo importante appuntamento culturale. Inoltre, la giuria composta da giornalisti italiani e corrispondenti esteri in Italia assegnerà il prestigioso Premio Stampa a un’opera selezionata per il suo grande valore artistico e potenziale esterofilo. All’interno del management artistico figurano professionisti di grande esperienza nel settore cinematografico, tra questi, Fabrizio Apolloni, Armando Pizzuti, Alina Trabattoni, Valentina Marchese, Salvo Saverio D’Angelo e Giampietro Preziosa. Il Premio, fondato da Fabio Saccuzzo, dottore commercialista esperto in fiscalità d’impresa che nell’operare nel mondo del cinema, ha voluto anche creare un importante momento di confronto tra il settore cinematografico e il mondo imprenditoriale attraverso il panel Cinema & Imprese, evento parallelo alla premiazione cinematografica. Il lavoro del management artistico, dei co-direttori e della giuria stampa estera è affiancato da un’Academy, scelta per l’esperienza ed alta qualificazione artistico professionale. Cinque le figure provenienti dal mondo attoriale, cinematografico, musicale e teatrale: Claudia Gerini, Lucia Sardo, Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino (conosciuti come Colapesce e Dimartino) e Federica Luna Vincenti.