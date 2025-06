Milarepa è un’irritante, doloroso e pretenzioso spreco di tempo e risorse

Una di quelle lezioni vecchie quanto il cinema stesso è che non sempre serve un budget elevato per realizzare un buon film: se hai una bella storia da raccontare, dei buoni attori in grado di interpretarla, e la capacità di metterla in scena in maniera intrigante, dirigendola con un tocco personale e riconoscibile, probabilmente sarai in grado di offrire ai tuoi spettatori uno spettacolo quanto meno memorabile.

La cosa più fastidiosa di “Milarepa” è proprio questa: il nuovo film del regista Louis Nero non possiede neanche lontanamente le succitate qualità, ma è disperatamente convinto del contrario, e altrettanto disperatamente cerca di convincere lo spettatore di ciò.



Il risultato è una tortura audiovisiva con una durata troppo lunga per la storia che vuole raccontare, un budget troppo basso per gli eventi che cerca di mettere in scena, una regia infima che non riesce a nascondere la mancanza del suddetto budget, e attori decisamente troppo bravi per trovarsi lì.

“Siamo alla fine del ventesimo secolo…”

Circa duecento anni dopo una guerra che ha distrutto e fatto regredire la civiltà umana, la giovane Mila, in seguito alla morte del padre e alla conseguente appropriazione di tutti i suoi beni da parte degli avidi zii, che cominceranno a trattare lei e sua madre alla stregua di schiave, viene mandata da quest’ultima ad apprendere la magia nera per vendicarsi dei torti subiti.



Ciò porterà Mila ad un lungo e intricato viaggio fisico e spirituale che le permetterà di scoprire le luci e le ombre dentro di sé fino giungere alla completa illuminazione.



Pur essendo liberamente basato sulla storia dell’omonimo mistico e asceta tibetano, “Milarepa” compie svariati “omaggi” nel senso borisiano del termine: da “Dune” a “Ken il Guerriero”, da “Mad Max” a “Mulan”, passando per “Cenerentola”, “Il Trono di Spade” e una neanche troppo velata citazione a “Star Wars”, il numero di immaginari e franchise che Louis Nero va letteralmente a saccheggiare è talmente ampio da scadere nella cleptomania, cosa che di base non sarebbe un problema: d’altronde moltissimi film che si sono ritagliati un posto nell’immaginario collettivo sono letteralmente composti di idee rubate e rielaborate.



L’ironia amara sta nel fatto che il numero esorbitante di plagi presenti nel film sono probabilmente dovuti ad un tentativo di sollecitare l’interesse dello spettatore moderno, spettatore che viene però puntualmente escluso dalla fruizione del suddetto prodotto da una messa in scena a metà strada fra il documentario di serie B e un cortometraggio amatoriale su You Tube, descrizioni dettagliate dello stato d’animo dei personaggi maldestramente spacciate per dialoghi e una recitazione che a tratti ricorda i più elevati apici dei trailer di Maccio Capatonda.



Riguardo alla recitazione, una delle scelte più discutibili del regista è quella di far recitare in inglese l’intero cast (nel quale segnaliamo Harvey Keitel, F. Murray Abraham, Hal Yamanouchi e Franco Nero, alle cui porte deve aver evidentemente bussato la finanza), per poi da un lato far doppiare gli attori e internazionali da doppiatori professionisti, e dall’altro chiamare tutti gli attori italiani a doppiarsi da soli: il risultato è una sinfonia bizzarra e dissonante di dizioni impeccabili e cadenze regionali, nella quale spicca una Diana Dell’Erba che supponiamo debba essersi inimicata in qualche maniera lo sceneggiatore, data la scelta di evidenziarne i difetti di pronuncia tramite dialoghi infarciti sistematicamente in maniera quasi sadica di parole con la “r”.

Confusianesimo

Sulla base di questa descrizione si può pensare che “Milarepa” sia un’opera trash, uno di quei film talmente osceni da andare a scadere nella più involontaria e sguaiata comicità, ed è effettivamente così per i primi due terzi di film, ma dopo un’ora e quaranta circa di minutaggio (percepite come due settimane e mezza) immersi in una Sardegna spacciata malamente per un ambiente post apocalittico, e accompagnati da una colonna sonora che piuttosto che alla meditazione e al raccoglimento invogliano all’ingiuria e alla blasfemia, lo spettatore comincia a rendersi conto della mancanza di rispetto che il film mostra nei confronti suoi e del suo tempo prezioso che non tornerà, e che potrebbe investire in attività più piacevoli e meno frustranti, e a quel punto l’attesa dei titoli di coda diviene estremamente più intrigante rispetto a quell’illuminazione spirituale che il film decanta continuamente senza mai riuscire a farci percepire.



E in effetti aldilà dei dialoghi pietosi, della messa in scena impacciata, della recitazione caricaturale, e delle pretese del regista di raccontare una storia che il budget non può coprire, l’aspetto davvero irritante di “Milarepa” è il modo in cui pretende addirittura di farsi portatore di un messaggio universale che però, semplicemente, non arriva allo spettatore, che alla vista di una tale opera non può far altro che provare un mix di imbarazzo, noia e ilarità involontaria.



Sapete cosa c’è di peggio dei brutti film?



I film che se la tirano, quei film convinti di racchiudere un messaggio, un contenuto o un qualche tipo di sottotesto profondo, dando per scontato che questo emergerà a prescindere da come verrà messo in scena, e che anzi, eleverà in qualche modo il risultato finale nonostante i difetti.

“Milarepa” è uno di questi, e non riusciamo a trovare alcun motivo valido per guardarlo che non sia farsi del male da soli.