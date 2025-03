The Monkey, poca paura molto delirio

Nella serata del 7 marzo, a Roma, si è tenuta l’anteprima stampa di The Monkey, la nuova fatica di Osgood “Oz” Perkins dopo il successo di Longlegs. Immaginatevi la scena: i cartelloni promozionali nel corridoio, la sala buia, le poltrone già gremite di persone impegnate a parlottare tra loro, e d’improvviso cala il silenzio per fare spazio a una breve introduzione nel quale il film viene presentato come un’opera più complessa di quello che si potrebbe pensare, addirittura come il film che riunisce quelli che potrebbero essere definiti “gli Avengers dell’horror contemporaneo”, ossia Stephen King, il cui racconto breve La Scimmia tratto dalla raccolta Scheletri viene liberamente adattato nella pellicola, James Wan, che grazie a saghe come Saw, The Conjuring e (purtroppo) Aquaman non ha decisamente bisogno di presentazioni, nelle vesti di produttore, e il già citato Oz Perkins, figlio tra l’altro proprio di quell’Anthony Perkins consacratosi nella storia del cinema grazie al ruolo di Norman Bates in Psycho di Alfred Hitchcock.

Comincia la proiezione e chi vi scrive, che mentalmente già stava prendendo appunti e mettendo in ordine le idee per farsi delle aspettative, comincia a sentire quello che solitamente non si aspetterebbe durante la proiezione di un film horror, o perlomeno non di un film horror bello: risate. E non risate isteriche o di imbarazzo. Risate sincere. Risate divertite. Risate godute appieno da chi le emetteva e chiaramente volute e previste dall’autore del film, con tanto di pause tattiche tra una gag e l’altra per dare al pubblico tutto il tempo di gustarsele e poter tornare a seguire con tranquillità quel poco che c’era da raccontare.

Ma alla luce del fatto che quelle gag altro non fossero che scene di morte talmente orride, raccapriccianti ed assurde da far venire voglia di prendere il primo volo per Los Angeles, andare a casa degli sceneggiatori e appurare che le siringhe fossero ancora nelle loro braccia, è diventato evidente che NON stavamo avendo a che fare con un horror sulla falsariga di Nosferatu, volto alla perfezione tecnica e alla costruzione di una tensione tale da incollare lo spettatore alla poltrona con gli occhi spalancati e la salivazione a zero, ma nemmeno con il classico horror mainstream contemporaneo fatto esclusivamente di jumpscare senza sostanza e CGI orrenda.

Ma allora cosa voleva dirci Oz Perkins? Che genere di prodotto voleva creare? A quale pubblico cercava di rivolgersi? Ma soprattutto, vuole davvero dire qualcosa a qualcuno? A queste e ad altre domande cercheremo di rispondere nelle prossime righe. Questa è la recensione di The Monkey.

Una risata vi massacrerà, vi dilanierà, vi brucerà, vi farà a pezzi, profanerà ciò che resterà di voi…. E poi vi seppellirà

Chi vi scrive non vi nega che non è particolarmente ferrato sulle opere di Stephen King, e ammette che una parte di lui era sinceramente tentata di recuperare il racconto La

Scimmia dopo la proiezione, anche solo per vedere se questo gli avrebbe fatto rianalizzare quanto visto nel film sotto una luce differente, ma non avrebbe avuto senso, in quanto contrariamente a una decina d’anni fa, quando gli adattamenti di altre opere come libri, fumetti o videogiochi venivano passati sotto la lente d’ingrandimento dagli appassionati per assicurarsi che tutto fosse al 100% sovrapponibile al materiale di partenza, al giorno d’oggi, nell’epoca di internet, in cui basta una semplice ricerca per intuire chi potrebbe morire nella prossima stagione di Invincible o de Gli Anelli del Potere, un film tende a stravolgere il materiale di partenza per sorprendere anche chi lo conosce a menadito, e a rivolgersi soprattutto a chi non conosce il materiale di partenza, magari anche solo per farlo avvicinare.

Ma dunque, fatta questa lunga introduzione solo per dire che del racconto originale di King ci interessa poco, di cosa parla The Monkey?

La storia ruota intorno ad Hal e Bill, due gemelli con ben poco in comune oltre all’aspetto fisico e al trauma dovuto all’abbandono improvviso del padre, che improvvisamente entrano in contatto con la famigerata scimmia che dà il titolo al lungometraggio, un bizzarro giocattolo meccanico (ma non chiamatelo giocattolo!), che se caricato a molla esegue un breve numero musicale che, inevitabilmente, precede eventi decisamente poco piacevoli quali decapitazioni, aneurismi letali o schiacciamenti improvvisi da parte di una mandria di cavalli selvatici.

Non ci sono punti in comune tra gli eventi, non c’è nulla che possa renderli prevedibili, non c’è alcun tipo di elemento che possa dare un senso a quello che accade: semplicemente, ogni volta che la scimmia suona qualcuno muore. Non importa chi o come. Può accadere a chiunque e in qualsiasi maniera.

Il topos dell’oggetto apparentemente innocente e di uso comune che diventa strumento di morte, già reso familiare al grande pubblico da opere come Death Note, qui diventa l’espediente per far scivolare i due fratelli in una vicenda delirante condita da una brutalità che non sfigurerebbe in una puntata di The Boys, e in cui qualsiasi tentativo di trovare un senso di fondo a quanto sta succedendo si scontra frontalmente con l’ennesima risata del pubblico alla vista di una testa che esplode.

In generale c’è molto poco da dire sul piano tecnico: buono dal punto di vista del ritmo, sempre costante e mai pesante, e da quello attoriale (su tutti spiccano Theo James e Christian Convery nei panni dei due gemelli rispettivamente da adulti e da bambini), meno dal punto di vista degli effetti speciali (con una CGI che più di una volta vi farà inorridire per i motivi sbagliati).

Quello di cui vale effettivamente la pena parlare è l’aspetto contenutistico. Quello con cui il pubblico avrà a che fare il 20 marzo, quando il film uscirà nelle sale, è una commedia nera, e come tale va preso. L’uso smodato della violenza, tempi comici quasi shockanti nella loro spontaneità e il rifiuto categorico del film stesso di prendere sul serio sé stesso e le sue vicende trasporteranno lo spettatore in una dimensione caotica e distruttiva, in cui persino gli eventi più catastrofici non avranno il minimo impatto emotivo sui protagonisti, in cui esperienze le cui conseguenze andrebbero affrontate per anni nella vita reale, hanno come principale conseguenza una battuta sugli scambisti, e in cui in generale il rispetto per la dignità umana e il valore della vita sono paragonabili a quelli che trasparirebbero da una puntata di

1000 Modi per Morire.



Se siete spettatori emotivi, sensibili, che anche nella fruizione di un’opera di finzione non riescono a effettuare una reale sospensione del giudizio, e che mancano di separare il contenuto dell’opera dalla propria etica, il nostro consiglio è di evitare questo film come la peste bubbonica, dato che i vostri valori e i vostri principi finirebbero per essere letteralmente triturati da uno humour più nero dello stato d’animo di un animalista in una macelleria.



Per tutti gli altri, la domanda che dunque varrebbe la pena porsi è la seguente: può un film in cui può succedere letteralmente di tutto, in cui l’evento più tragico diventa una barzelletta, in cui la morte più truculenta viene seguita da nulla più che un “Oh fuck”, lasciare veramente qualcosa?

Scimmie insieme forti

Chi vi scrive si è reso conto di quanto rispondere a questa domanda non fosse scontato proprio nella scrittura di questa recensione: l’ironia sta nel fatto che dopo aver assistito a circa un’ora e trenta di incidenti, smembramenti e amputazioni varie, non resta fondamentalmente nient’altro in mente. Come se si fosse passata la suddetta ora e trenta semplicemente a guardare un muro che ogni tanto viene macchiato da uno schizzo di sangue.



Vogliamo quindi dire che The Monkey non è nient’altro che questo? Un’ondata di violenza gratuita e black humour senza sottotesti, messaggi o letture più profonde? A dire il vero no. Un messaggio di fondo c’è, e a dire il vero è quasi lapalissiano e buonista: in un mondo caotico, nichilista e violento, in cui qualsiasi tentativo di dare un senso più profondo a ciò che ci circonda si scontra frontalmente con la consapevolezza che l’unica possibile conclusione della vita è la morte, e che questa può giungere in qualsiasi momento in maniera persino banale, imbarazzante o ridicola, l’unica cosa in grado di dare una parvenza di significato a tutto sono i nostri legami umani, che dobbiamo avere la forza di accogliere, gestire e coltivare anche (e forse soprattutto) quando per qualche motivo ci spaventano.

Alla fine The Monkey non è che una storia di legami familiari complicati, conflitti irrisolti e paure infantili che impattano sulla vita adulta, tutti temi da sempre parte integrante dell’immaginario kinghiano, ma è molto difficile non pensare che tutto questo sarebbe potuto essere raccontato meglio e in maniera più impattante, anzi che probabilmente è già stato fatto.

Il black humour e il nichilismo esistenziale lo abbiamo già visto proporre e riproporre in tutte le salse nelle varie stagioni di Rick & Morty, per un racconto di formazione intriso tanto di ironia quanto di paura e debitore dell’immaginario pop basta guardare Stranger Things, per non parlare della già citata ultra violenza splatter di The Boys.

Certo chi vi scrive non pretende di avere la verità assoluta in tasca (d’altronde dei tanti easter egg inseriti in un’ora e trenta di film l’unico che è stato in grado di individuare è un personaggio che porta il nome di quella stessa Annie Wilkes di Misery non deve morire), ma la sensazione generale è che nonostante il buon intrattenimento fornito, Perkins non abbia effettivamente offerto nulla di nuovo o di impatto, ma si sia limitato a rimescolare elementi che presi singolarmente hanno funzionato molto meglio in altre opere.

Ma d’altronde è praticamente ciò che la narrativa fa da sempre, e tutto sommato, ci va bene così.