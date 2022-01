4 metà: la commedia italiana a cui manca qualcosa

Sulla scia di Zerocalcare e poi di È stata la mano di Dio, Netflix continua a sfruttare e a sviluppare progetti autoctoni, questa volta però qualcosa è andato storto. Commedia sentimentale senza molta originalità made in Italy, 4 metà ha qualcosa che non funziona, il tema trito e ritrito? Dialoghi poco sviluppati e mal doppiati? Sceneggiatura ordinaria? Troppe variabili negative insomma, per poter parlare di un bel film.

La trama

Invitate ad una cena, quattro persone vengono accoppiate dai loro migliori amici. Dario (Giuseppe Maggio) è un avvocato donnaiolo che cercherà di sedurre Giulia (Matilde Gioli), una matematica cinica e molto diretta, mentre Matteo (Matteo Martari) si innamora subito di Chiara (Ilenia Pastorelli), una donna romantica in cerca di una storia duratura e stabile. Le relazioni sembrano segnate ma è il narratore e amico in comune, a direzionare il racconto, dimostrando come l’anima gemella non esista e come la favola di Platone sia solo un mito senza fondatezza, per cui trovare la metà perfetta di sé stessi in un mondo abitato da otto miliardi di persone sarebbe impossibile. Così viene raccontata una storia in un primo momento, e la storia opposta in un secondo momento, alternando le due relazioni fino alla fine del film. Un po’ Sliding Doors, un po’ Perfetti Sconosciuti, la commedia italiana romantica di Alessio Maria Federici risulta però ancora acerba e abbastanza confusionaria.

Due universi paralleli

Nessuna realtà rivelatrice, nessuna morale sconvolgente, solo 90 minuti di leggerezza da vivere attraverso la storia semplice e già sentita di due realtà parallele che camminano di pari passo. Tra matrimoni, tradimenti, gravidanze e nascite le vite dei quattro protagonisti vanno avanti e lo spettatore non sa quale sia la versione reale del racconto e quale quella inventata. La narrazione è scandita da incontri fortuiti e intoppi casuali che ci ricordano quanto la realtà sia mutevole. I personaggi, tratteggiati velocemente e in modo grossolano, rispecchiano cliché ormai conosciuti: la donna romantica, lo sciupafemmine, la cinica e l’amante dei libri, due cercano una relazione stabile, gli altri due storie di una notte. Il tutto condito da dialoghi poco naturali e troppo comuni. Il finale aperto è invece l’elemento che spiazza piacevolmente, a sostegno della tesi relativista-possibilista del narratore: perché una coppia funzioni, quello che conta non è la somiglianza o differenza di carattere e personalità dei partners, ma la capacità di ogni persona di sapersi trasformare e cambiare in relazione a ciò che accade nella vita, che ricorda un po’ il “saper disinnescare” di Genovese, con un pizzico di originalità ed esperienza in meno.