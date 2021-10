Freaks Out: l’epico trionfo di un blockbuster tutto italiano.

“Il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un

artista” cantava Caparezza nel brano di apertura di “Verità

Supposte”.

Però anche il secondo film non è mica uno scherzo

insomma…

Specialmente quando il tuo primo film s’intitola “Lo

Chiamavano Jeeg Robot” ed è considerato (a ragione)

come uno dei film italiani più importanti degli ultimi anni,

avendo avuto l’ardire di riportare il cinema di genere in un

paese da troppo tempo abituato a vedere quasi

esclusivamente drammi, mafia e scoregge sui propri

schermi.

L’opera prima di Gabriele Mainetti ha trionfato grazie alla

tanto inusuale quanto efficace intuizione di ambientare una

storia di supereroi tra le ostili vie della malfamata periferia di

Roma, di stravolgere la struttura dei blockbuster

supereroistici adattandola ad un contesto italiano fino

all’osso, ma quando un film è un capolavoro, si tende

sempre a credere che difficilmente possa essere superato.

Certo, il fatto che stavolta fosse stato messo a disposizione

del regista romano un budget dieci volte maggiore grazie

alla co-produzione tra Italia e Belgio ha fatto ben sperare fin

da subito, ma nella mente di chi vi scrive era ancora ben

radicato il caso dei due film di It diretti da Andrès Muschietti,

il quale ha sfoderato tutta la sua creatività per poter inserire

nel primo film delle soluzioni registiche interessanti per

inquietare lo spettatore e compensare il budget modesto,

per poi dimenticarsi letteralmente come si fa un film e

imbottire il suo seguito di jumpscare e brutta CGI appena gli

è stata data una maggior quantità di soldini.

E se il danaro avessero fatto impigrire pure Gabriele

Mainetti?

Se veramente il cineasta nostrano avesse già finito le idee?

Se “Lo Chiamavano Jeeg Robot” fosse destinato a rimanere

un caso isolato?

Se almeno una di queste tre domande vi è frullata in testa

guardando i trailer o le locandine di questo film, potete stare

tranquilli, preparare il portafogli, e accamparvi di fronte al

vostro cinema di fiducia in attesa del 28 ottobre, perché

Gabriele Mainetti non ha solo ampiamente superato il suo

precedente lavoro, ma ha realizzato qualcosa di totalmente

inedito per il cinema italiano: un blockbuster in piena regola.

Se volete sapere come, addentriamoci nell’analisi senza

spoiler di “Freaks Out”, un film in cui l’immaginazione

diventa realtà e niente è come sembra.

Gli strambi quattro

“Pe ‘na vorta in vita tua te chiedo de pensà in grande”,

esclamava Luca Marinelli nei panni dello Zingaro,

antagonista principale di “Lo Chiamavano Jeeg Robot”.

Guardando “Freaks Out”, viene inevitabilmente da pensare

che il regista abbia deciso di ascoltare il consiglio del suo

stesso personaggio, e non solo per l’enorme mole di risorse

dispiegate per la realizzazione del lungometraggio, ma

anche per come ha deciso di alzare la posta in gioco

adattando la struttura del cinecomic corale.

Nel corso degli anni il cinema di supereroi ci ha abituato ad

un numero incalcolabile di super team, dai reietti X-Men ai

folli Guardiani della Galassia, passando per i poco fortunati

al cinema Fantastici 4 (citati tra l’altro nel film), ed

esattamente come la storia di Enzo Ceccotti richiamava la

struttura degli archi narrativi di eroi come Batman o Spider-

man, la disfunzionale famiglia di Israel, Matilde, Fulvio,

Cencio e Mario prende a piene mani da questi gruppi pur

mantenendo un’identità propria e ben definita.

Nel vedere Claudio Santamaria ricoperto dalla pelliccia di

Fulvio/ l’Uomo Lupo ( incredibilmente simile a quell’altro

Uomo Lupo che combatteva la Camorra ne “La Croce dalla

Sette Pietre”) sarà impossibile non pensare alla Cosa, a

Quasimodo, a Hellboy, o in generale a tutti quei personaggi

reietti a causa del loro aspetto mostruoso, isolati da una

società che non li accetta, e della quale forse nemmeno

vogliono far parte, ma ai cui occhi cercano costantemente di

riscattarsi, cosa che li rende già di base irresistibili, ma a

questo specifico personaggio Mainetti ha l’ottima idea di

aggiungere uno spiccato intelletto e una complessa

personalità, rompendo così lo stereotipo del forzuto tutto

muscoli e niente cervello.

A proposito di cervelli problematici, questo è uno dei pochi

film di supereroi a presentare anche un protagonista con

una vera e propria disabilità mentale, ossia il nano Mario / la

Calamita Umana (Giancarlo Martini) il quale costituisce il

vero e proprio cuore emotivo del film.

L’albino Cencio / il Ragazzo Insetto è invece il comic relief

del gruppo, un giovane dall’animo sensibile che nasconde le

sue fragilità dietro commenti sconci e battute di dubbio

gusto, cosa che permette a Pietro Castellitto di spiccare

costantemente all’interno del variegatissimo cast.

Infine Matilde / la Ragazza Elettrica è la vera protagonista,

colei che ha l’arco narrativo più completo, colei che si

evolve maggiormente col procedere degli eventi, il centro

drammatico della vicenda, un personaggio col quale

Mainetti adatta in maniera eccellente il concetto del

supereroe con super problemi, e che certamente permetterà

alla giovanissima Aurora Giovinazzo di catapultarsi di

prepotenza tra le migliori nuove proposte del cinema

nostrano.

Breve ma estremamente intenso è infine Giorgio Tirabassi

nei panni del prestigiatore ebreo Israel, direttore del Circo

Mezzapiotta e figura paterna dei quattro fenomeni da

baraccone, così apparentemente normale quanto

discriminato nella stessa maniera, se non peggio rispetto ai

suoi strambi amici, dalla società degli anni quaranta.

Tra tutti i personaggi quello che dava maggiori dubbi era il

villain Franz, il nazista con sei dita interpretato dal suo

omonimo Franz Rogowski: il timore era che ci saremmo

ritrovati davanti ad un antagonista piatto e monocorde, il

classico “cattivo perché sì”, ma l’abilità di Mainetti nel

tratteggiare personaggi negativi non si è smentita neanche

stavolta.

Laddove sarebbe stato fin troppo facile contrapporre ai

freaks un esempio di perfezione ariana, si è scelto di

rendere anche lo stesso antagonista un freak, una figura

tragica e grottesca condannata dal suo aspetto ad essere

una vittima di quella stessa società che avrebbe voluto

servire, e spinto costantemente sull’orlo della pazzia dalla

conoscenza di un futuro che non può cambiare.

Più che a un supercattivo nazista come Teschio Rosso, è

più probabile che nel vedere la già traballante salute

mentale di Franz deteriorarsi progressivamente col

procedere degli eventi vi verrà da pensare al Joker

intepretato da Joaquin Phoenix nell’omonimo film.

Tra l’altro è curioso notare come per la seconda volta il

regista abbia deciso di legare l’antagonista alla sfera

musicale, quasi una riprova di quanto ami i suoi cattivi tanto

quanto i suoi eroi: non dimentichiamo infatti che Mainetti è

anche un musicista, tanto da aver lui stesso composto la

colonna sonora del film.

E se da un lato si evita di rendere i nazisti così

gratuitamente cattivi da appiattirli, dall’altro lato si evita

anche un’eccessiva idealizzazione dei partigiani, come

dimostra il ruvido personaggio del Gobbo, interpretato da un

Max Mazzotta al quale viene data l’occasione di sfruttare al

meglio la propria formazione teatrale per incarnare un

personaggio tanto sopra le righe quanto ambiguo, un

combattente con uno scopo nobile ma consumato a tal

punto dal conflitto che sembra quasi esserselo dimenticato,

e le cui interazioni con Matilde rientrano tra gli elementi più

intensi del film.

Una favola per adulti

Fin dalle prime immagini era evidente come Mainetti avesse

deciso di optare per un’estetica circense, quasi favolistisca,

non troppo distante da quella del Pinocchio di Matteo

Garrone, ed era quindi legittimo chiedersi quanto e se

questo dettaglio avrebbe influito sul film.

Ebbene, lo svolgimento e le atmosfere sono effettivamente

surreali, irrealistici, quasi simbolici (basti pensare a scene

inverosimili come quella del cannone, agli impossibili trucchi

di prestigio di Israel, o agli stessi poteri dei Freak e di Franz,

la cui origine non viene mai spiegata nel corso del film) ma

questo non incide in alcun modo sull’effettiva maturità della

pellicola che, anzi, tra contenuti violenti e sessuali, e un

racconto che affonda le proprie radici nella Storia più cruda

(e qui si pensi alla sequenza del bombardamento di San

Lorenzo), se possibile osa ancora più di “Jeeg Robot”.

E se è vero che le favole hanno sempre una morale, un

sottotesto, quello di “Freaks Out” è un messaggio

sull’accettazione del prossimo come di sé stessi: dal

superamento del costante senso di colpa di Matilde, alla

follia di Franz che esplode nel momento del definitivo rifiuto

della propria unicità, passando per gli stessi partigiani,

rappresentati come grotteschi e ricolmi di amputazioni, a

contrapporsi con l’apparente perfezione fisica dei nazisti,

ogni elemento di questa pellicola è riconducibile a quel

messaggio di apertura nei confronti delle diversità sempre

più presente in un numero in costante aumento di prodotti

televisivi e cinematografici, un messaggio sempre più

presente anche e soprattutto nel genere dei cinecomic

(basti pensare al variegatissimo cast dell’imminente

“Eternals”), ma purtroppo non sempre ben gestito, tanto da

scadere fin troppo spesso in quell’insopportabile

politicamente corretto che tanto ci piace prendere in giro tra

meme e commenti sui social.

Ed è anche per questo che oggi dobbiamo dire grazie a

Gabriele Mainetti.

Perché oggi noi italiani possiamo dire, non senza una certa

dose di orgoglio personale, di aver fatto con i blockbuster

ciò che abbiamo già fatto con gli spaghetti: abbiamo preso

un prodotto tipicamente straniero e lo abbiamo reso di gran

lunga migliore.