Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Quando Marvel vuole redimersi

Vi racconto due brevi storie tristi.

2013. Un ragazzino di dodici anni e mezzo circa stava bazzicando su You Tube, quando improvvisamente un filmato attirò la sua attenzione: era il trailer di un film Marvel di prossima uscita, Iron Man 3.

Da bravo fan della Marvel che aveva seguito le avventure di Tony Stark fin dagli esordi (aveva visto il primo film al cinema nell’ormai remoto 2008), il ragazzino fu preso fin da subito dall’hype, ma l’hype divenne attesa trepidante quando il filmato rivelò che l’antagonista del film sarebbe stato nientemeno che il Mandarino, personaggio che qualunque fan Marvel degno di questo nome sa essere la nemesi per eccellenza del Vendicatore Corazzato (e che il ragazzino aveva imparato a conoscere molto bene guardando la serie animata di Iron Man targata anni ‘90 quando venne trasmessa su K2).

Sappiamo tutti come andò a finire…

Il Mandarino era solo una facciata, un attore alcoolizzato usato come capro espiatorio dall’antagonista del film (e come linea comica dal regista Shane Black, secondo molti il VERO antagonista del film). E sebbene il nostro giovane virgulto fosse in seguito riuscito ad andare oltre quell’aspetto e ad apprezzare molti elementi di quell’ancora oggi controversissimo film (dalla sottile satira politica all’adattamento della miniserie fumettistica Extremis), quel senso di delusione non se ne andò mai del tutto…

Facciamo un salto di qualche anno in avanti.

2017. Il nostro protagonista, ormai sedicenne, stava accingendosi alla visione di Iron Fist, l’ultima serie nata dalla collaborazione tra Marvel e Netflix prima del crossover The Defenders.

Shang Chi. Fonte: Fumettologica

Prima di allora le serie Marvel/Netflix lo avevano abituato molto bene tra le atmosfere noir di Jessica Jones e quelle blaxploitation di Luke Cage, passando per quel piccolo gioiellino che resta la serie Daredevil, e l’idea di una serie su Iron Fist, un personaggio che si muove tra arti marziali, filosofia orientale e città mistiche situate in dimensioni alternative lo intrigava non poco. Certo, i limiti del budget si sarebbero fatti senza dubbio sentire, ma anche se gli effetti speciali non sarebbero potuti essere quelli di un film si aspettava comunque tanto Kung Fu, coreografie spettacolari, brutali combattimenti nel contesto “de strada” delle serie Marvel/Netflix ed omaggi al cinema di arti marziali che tanto ha contribuito alla nascita dell’eroe su carta.

Sappiamo tutti come andò a finire…

Quella che poteva essere la più particolare delle quattro serie, si rivelò essere la più scialba, nonché il primo passo verso l’inesorabile declino dei prodotti Marvel sulla nota piattaforma streaming.

Tra un protagonista carismatico mosso da motivazioni estremamente coinvolgenti e profonde…

“Bella regà, stavo meditando su una montagna e ho visto un falco, che me date l’azienda de famija?”

…Arti marziali riprodotte in tutta la loro gloria…

“Io sono l’immortale Iron Fist!”

“Ho capito, ma allora perché me stai a menà co ‘na trave?!”

…E un minutaggio di tredici episodi da un’ora ciascuno la cui maggior parte veniva dedicata a profonde discussioni riguardanti politiche aziendali…

“Signor Rand, dobbiamo vendere delle pillole, a che prezzo le vendiamo?”

“Embè, le rivennemo a prezzo de fabbricazione, facile no?”

“Mi scusi ma lei esattamente come si è preparato per dirigere una multinazionale?”

“Senti a bello, ho passato gli ultimi diec’anni a menamme coi draghi, sto qua da cinque minuti e ho fatto più de te, quindi mo levate che se tutto va bene tempo ‘n par d’anni e so Presidente der Consijo.”

…Sì insomma, ‘sta serie fa schifo.

E sebbene quel ragazzo avesse poi apprezzato la seconda stagione (anche grazie alla sostituzione dello showrunner Scott Buck impegnato sul set di Inhumans, e ho detto tutto), quel senso di delusione non se ne andò mai del tutto…

Insomma, come avrete intuito il ragazzino protagonista di queste due storie è chi vi sta scrivendo in questo momento, solo uno qualunque tra le migliaia di fan delusi da questi passi falsi della Casa delle Idee.

Pensavamo che non avremmo mai più avuto l’occasione di vedere un Mandarino degno di questo nome o delle arti marziali fatte come Dio comanda nel MCU, ma quel furbacchione di Kevin Feige ha deciso di coglierci in contropiede e di rimediare a questi due errori del passato, e l’occasione per farlo è data da un’operazione commerciale che abbiamo già visto fare un sacco di volte alla Marvel: prendere un personaggio che conosciamo solo io, mio padre e la zia dell’autore (perché probabilmente l’autore nemmeno si ricorda di averlo creato), e dedicargli un blockbusterone di successo che renda il personaggio iconico.

Se volete sapere perché, addentriamoci insieme nell’analisi senza spoiler del primo stand alone dedicato al Jackie Chan del MCU.

Shang-Chi. Fonte: Wikipedia

Shang, io sono tuo padre

No, il paragone non è casuale.

Sebbene l’originale personaggio cartaceo e le sue avventure fossero maggiormente influenzati dal fenomeno di Bruce Lee, la commistione tra arti marziali, umorismo brillante e quasi totale assenza di violenza nei combattimenti rendono lo stile del film più vicino a quelli di Jackie Chan.

E parlando di combattimenti, l’aver scelto per il ruolo principale un vero artista marziale come Simu Liu ha senza dubbio giovato: i combattimenti sono spettacolari, frenetici e coreografati forse come in nessuno dei film Marvel precedenti (sempre poco coreografati e pratici, strabordanti di effetti speciali e CGI), in particolare quelli della prima metà del film, non a caso quelli maggiormente presenti nei trailer e negli spot pubblicitari.

Per quanto riguarda la scrittura del personaggio, siamo di fronte ad un nuovo tentativo da parte dei Marvel Studios di delineare un personaggio più ambiguo rispetto al classico eroe, a causa del suo passato oscuro e del suo legame a doppio filo con l’antagonista principale, ossia suo padre Wenwu, alias il Mandarino.

Rimandando a più in là un giudizio su quanto questi tentativi siano effettivamente riusciti, per il momento mi preme solo dire quanto Wenwu sia uno dei villain più riusciti e sfaccettati del MCU.

E no, non è solo grazie alla bravura di Tony Leung, che da solo supera in carisma praticamente tutto il resto del cast, ma si parla anche della scrittura del personaggio: non è il classico villain che vuole conquistare il mondo, che cerca di tentare l’eroe portandolo dalla parte del male, e non è nemmeno un antieroe.

Parliamo di qualcuno che ha effettivamente cercato di abbandonare il male, che ha trovato la sua ragione per essere migliore, ma l’ha persa a causa di un destino avverso, arrivando a convincersi di come il ruolo del cattivo gli sia ormai calato addosso in maniera irreversibile, e che qualunque tentativo farà per cambiare, la sorte lo rimetterà sempre sullo stesso binario.

Shang-Chi. Fonte: Empire Online

In un certo senso si è arreso ancora prima di iniziare a lottare, e questo lo rende un contraltare perfetto per un eroe che, indipendentemente dagli avversari che si trova di fronte, la battaglia più dura la combatte contro l’oscurità che è dentro di sé.

Insomma, non è il classico Mandarino dei fumetti, né tanto meno Fu Manchu (il padre di Shang-Chi nonché sua nemesi nelle storie a fumetti), ma un personaggio inedito anche dal punto di vista grafico: ci basti pensare anche soltanto restyling dei Dieci Anelli, modificati sia nell’aspetto che nel funzionamento per non essere eccessivamente riconducibili alle Gemme dell’Infinito.

Ma se il conflitto edipico di Shang-Chi e di Wenwu rimane piantato in testa allo spettatore come un’accetta, lo stesso non si può dire per buona parte dei personaggi secondari: il personaggio di Katy (Awkwafina) riesce a risultare un buon comic relief, ma i personaggi di Xialing (Meng’er Zhang, la quale si fa tramite di uno dei messaggi di stampo femminista più banali e meno d’impatto visti in un cinecomic) e Jiang Nan (Michelle Yeoh, il cui unico ruolo nel film è spiegare cose e procurare costumi) non sono nulla di memorabile. Nota di demerito anche per gli antagonisti secondari: se da un lato potevamo immaginare che Razor Fist (Florian Munteanu) avrebbe ricoperto il semplice ruolo di braccio armato, dall’altro i trailer sembravano porre in particolare l’accento sulla misteriosa figura del Death Dealer (Andy Le), che alla fine si rivela essere poco più che un elemento dello sfondo.

C’era una volta a K’un Lun

Si arriva alle seconda metà di film, e in un certo senso cominciano i dolori: non dico che la seconda metà è più brutta della prima, dico che diventa letteralmente un altro film.

Dalle atmosfere urbane, le arti marziali e i combattimenti a misura d’uomo, ci si ritrova letteralmente catapultati in un mondo fantasy, in cui il regista Destin Daniel Cretton imbottisce letteralmente la scena di elementi che strizzano l’occhio a numerosissimi franchise e immaginari anche estremamente distanti da quello che è il mondo Marvel nella speranza di arrivare a due ore di film facendo sentire il pubblico sufficientemente intrattenuto: si va dalle mitologie e i folklori orientali ai film di Miyazaki, da Mulan a lo Hobbit, passando per Harry Potter fino ad arrivare addirittura a Dragon Ball.

Shang-Chi. Fonte: Universal Movie

Nemmeno la Marvel stessa viene risparmiata da questo saccheggio di elementi, basti pensare all’ambientazione di Ta Lo, villaggio mistico situato in un’altra dimensione accessibile dalla Terra solo una volta ogni tot. anni, così simile alla K’un Lun di Iron Fist (con il quale in molti già sperano in un crossover), o alla minaccia finale del film, così simile a quella di Doctor Strange.

E una cesura così netta tra le due metà di film potrà soltanto che dividere altrettanto nettamente il pubblico tra chi si lascerà semplicemente andare a quest’orgia di effetti speciali, CGI e azione a non finire, e chi finirà inevitabilmente per chiedersi cosa c’entri tutto questo con la prima parte di film.

La seconda parte è profondamente diversa dalla prima anche e soprattutto dal punto di vista del ritmo, che da metà film in poi subisce una brusca frenata, e il motivo è presto detto: si tratta della fase del film più introspettiva, quella in cui, tramite la massiccia presenza di flashback, si snocciolano le motivazioni del nostro protagonista, il suo passato, le ragioni dietro il suo conflitto col padre, e soprattutto, si lavora maggiormente sull’ambiguità, si vuole insinuare nello spettatore il dubbio che Shang-Chi possa effettivamente cedere al male, e diventare ciò per cui è stato addestrato, un assassino.

Shang-Chi. Fonte: Ign Africa

Insomma, il classico conflitto interiore dell’eroe, il che sarebbe stato interessante da vedere se non fosse per un problema: a spoilerarne l’esito è stato lo stesso Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, ansioso di rassicurare il pubblico che sì, il primo eroe asiatico dell’MCU sarebbe stato un eroe positivo, e che il suo film tutto avrebbe fatto meno che fomentare gli stereotipi negativi sugli asiatici.

Ecco, la sola idea che il presidente dei Marvel Studios sia dovuto arrivare a spoilerare gli eventi di un suo film per rassicurare proprio quella parte di pubblico alla quale quel film è principalmente rivolto non è solo illogico, ma arriva anche a guastare l’esperienza visiva dato che io, personalmente, da spettatore, avrei voluto avere il dubbio, avrei voluto provare la tensione del momento, avrei voluto chiedermi se Shang-Chi avrebbe ceduto alla tentazione, oppure se avrebbe spezzato la catena di eventi negativi per essere migliore…. L’avete capita? Catena… Anelli… Nel film ci sono i Dieci Anelli…. Ok scusate.

In definitiva, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è come tanti altri film Marvel, un prodotto con i suoi pregi e i suoi difetti, e forse il suo maggior pregio (e in un certo senso, anche il suo peggior difetto) è che non è un film Marvel come gli altri: sono diverse le tematiche, le atmosfere, il tipo di effetti speciali, i combattimenti, perfino il tipo di immaginario al quale fa riferimento (tanto che c’è già chi lo definisce il primo cinemanga della Marvel), e se non fosse per la presenza di volti noti del MCU (come Wong e Abominio, la cui presenza nel film è se possibile più striminzita di quella nei trailer) immaginare questo film nella stessa timeline dei film sugli Avengers risulterebbe quasi difficile.

E se da un lato questo potrebbe dar fastidio ai fan più affezionati, dall’altro farà felice chi è più attratto dalla novità e che da anni lamenta un MCU tutto troppo uguale, sicuramente quella fetta di pubblico destinata ad essere maggiormente accontentata nei prossimi anni, vista la presenza sempre crescente tra le fila dei Marvel Studios di registi provenienti dal settore indipendente e che saranno capaci di dare un’impronta più autoriale, di rendere più eterogeneo un franchise che altrimenti cadrebbe inesorabilmente nella monotonia e nel dimenticatoio.