Acetaia Malpighi, 175 anni tra botti storiche e cultura del gusto
David Marini
- Food Fellas

Acetaia Malpighi, 175 anni tra botti storiche e cultura del gusto

La maison modenese integra tradizione familiare, innovazione gastronomica e promozione culturale dell’Aceto Balsamico

Acetaia Malpighi, 175 anni tra botti storiche e cultura del gusto

La maison modenese integra tradizione familiare, innovazione gastronomica e promozione culturale dell’Aceto Balsamico
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Food Fellas - 26 Luglio 2026

di David Marini

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