Panagiotis Arapitsas alla guida del Comitato scientifico di IVAS
David Marini
- Attualità

Panagiotis Arapitsas alla guida del Comitato scientifico di IVAS

La nomina rafforza il ruolo internazionale della Fondazione Edmund Mach nella ricerca sul vino

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Attualità - 24 Luglio 2026

di David Marini

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