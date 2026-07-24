Panagiotis Arapitsas alla guida del Comitato scientifico di IVAS

Un nuovo riconoscimento internazionale valorizza l’attività scientifica della Fondazione Edmund Mach. Panagiotis Arapitsas, responsabile dell’Unità di ricerca Metabolomica, è stato eletto presidente del Comitato scientifico di In Vino Analytica Scientia – IVAS, uno dei principali congressi sulle scienze analitiche applicate al vino.

La nomina è avvenuta durante la quattordicesima edizione dell’evento, tenutasi a Digione, in Francia. Fondato a Bordeaux nel 1997, IVAS riunisce ogni due anni ricercatori ed esperti internazionali impegnati nello studio della chimica del vino, della metabolomica, dell’autenticità dei prodotti vitivinicoli e nello sviluppo di nuove metodologie analitiche.

L’incarico ad Arapitsas riconosce il valore del suo percorso professionale e rafforza il posizionamento della Fondazione in un settore scientifico strategico. Le tecniche metabolomiche permettono di analizzare in dettaglio la composizione del vino, contribuendo alla valutazione della qualità, della tracciabilità e delle caratteristiche legate al vitigno, al territorio e ai processi produttivi.

Per la Fondazione Edmund Mach questa nomina rappresenta anche la continuità di una presenza consolidata nella comunità IVAS. Nel 2015 San Michele all’Adige ha ospitato un’edizione del congresso organizzata con il Centro di Sperimentazione Laimburg, mentre Fulvio Mattivi ha successivamente presieduto il Comitato scientifico e, tra il 2022 e il 2024, l’organizzazione internazionale.

La nomina di Arapitsas conferma la capacità della Fondazione di integrare ricerca avanzata e applicazioni concrete per il settore vitivinicolo, rafforzando il contributo italiano allo sviluppo scientifico della qualità e dell’autenticità del vino.

Articolo a cura di di David Marini, Senior Business Development Manager e analista di geoeconomia e finanza internazionale.