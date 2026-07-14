Biennale di Venezia, torna il padiglione Russia: l’UE blocca 2 milioni di fondi europei
Micaela Filippi
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Biennale di Venezia, torna il padiglione Russia: l’UE blocca 2 milioni di fondi europei

Biennale di Venezia, torna il padiglione Russia: l’UE blocca 2 milioni di fondi europei

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Attualità - 14 Luglio 2026

di Micaela Filippi

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