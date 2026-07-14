Da Ust-Luga a Francoforte, Londra e New York: il contenzioso tra Linde e le banche europee mostra come sanzioni, tribunali e sovranità stiano riscrivendo il diritto degli affari

Il caso RusChemAlliance viene presentato come una controversia da centinaia di milioni tra Linde e alcune banche europee ma è corretto solo in parte. Dietro le richieste di Deutsche Bank, UniCredit e Commerzbank non c’è soltanto una discussione sul perimetro di un’indennità contrattuale. C’è un conflitto tra gli ordinamenti, le politiche sanzionatorie, la sicurezza energetica e la tutela degli investimenti. La guerra economica avviata dopo l’invasione russa dell’Ucraina è entrata nel punto più tecnico della finanza internazionale: le garanzie bancarie.

Nel 2021 RusChemAlliance, joint venture controllata al 50% da Gazprom, affidò a un consorzio che comprendeva Linde Engineering la realizzazione di un complesso per il trattamento del gas e la produzione di GNL a Ust-Luga, sul Baltico. Valore: circa 10 miliardi di euro. Gli anticipi versati dal committente russo erano nell’ordine di 2 miliardi. Una parte degli obblighi di restituzione e di corretta esecuzione venne coperta da advance payments e performance guarantees emessi da banche europee.

Dopo febbraio 2022 Linde interruppe il progetto richiamando le sanzioni dell’Unione europea. RusChemAlliance chiese il pagamento delle garanzie; le banche rifiutarono sostenendo che l’esecuzione avrebbe potuto violare il regime sanzionatorio. I tribunali russi considerarono invece inoperanti le clausole arbitrali estere e dissero sequestri o esecuzioni su attività locali. Il risultato è una perdita complessiva vicina al miliardo di euro per Deutsche Bank, UniCredit, Commerzbank, BayernLB e LBBW. Ora gli istituti chiedono a Linde di rimborsare quanto è stato sottratto in Russia.

Il problema non è più soltanto se una garanzia fosse escutibile. È quale sovranità prevalga quando un contratto diventa incompatibile con una decisione geopolitica. L’UE limita l’operazione; la Russia neutralizza l’arbitrato e colpisce gli asset; le corti tedesche decidono chi sopporta la perdita. Il costo resta nei bilanci privati.

La Russia: energia e sovranità giudiziaria

Per Mosca, Ust-Luga non era un semplice progetto industriale. Il complesso avrebbe aumentato la capacità russa di trasformare il gas in prodotti esportabili e in GNL, riducendo la dipendenza dalle rotte via gasdotto e ampliando la flessibilità nei confronti dei mercati non europei. Aveva quindi una funzione energetica, valutaria e strategica.

Dopo il 2022 la risposta russa non si è limitata alle ritorsioni economiche. Attraverso gli articoli 248.1 e 248.2 del Codice di procedura arbitrale, spesso ricondotti alla “Lugovoy Law”, i tribunali possono rivendicare la competenza sulle controversie collegate alle sanzioni, disapplicare in concreto i forum e gli arbitrati esteri e vietare i procedimenti fuori dalla Federazione. Le violazioni possono comportare penalità fino all’ammontare della controversia.

Il messaggio politico è chiaro: chi mantiene attività in Russia non può presumere che il diritto contrattuale scelto prima della crisi resti pienamente opponibile dopo la crisi. Gli asset locali diventano una leva di enforcement. Nel breve periodo, ciò consente a soggetti russi di ottenere soddisfazione sui patrimoni presenti nel Paese; nel lungo periodo, alza il premio sul rischio Russia e rende più costoso qualsiasi capitale occidentale futuro.

La Germania: il conto del modello export-led

La Germania è il centro di gravità occidentale del caso. Linde Engineering ha radici operative tedesche; Deutsche Bank, Commerzbank, BayernLB e LBBW sono coinvolte; i procedimenti di rivalsa si concentrano a Francoforte e Monaco. La controversia mette quindi di fronte, all’interno dello stesso sistema, l’industria, le banche commerciali e gli istituti pubblici regionali.

Per decenni il modello tedesco ha combinato tecnologia, credito e accesso ai mercati energetici orientali. Ust-Luga rappresentava quella architettura. La rottura geopolitica ha dimostrato che la separazione tra rischio commerciale e sovrano era meno solida di quanto apparisse.

Se le banche vinceranno, il costo si trasferirà al contractor che ha emesso le garanzie. Se prevarrà Linde, una parte del rischio resterà sugli istituti che avevano emesso i bond e mantenuto asset in Russia. In entrambi i casi, il mercato tedesco dovrà rivedere il pricing, il collateral e le clausole di rimborso. Per BayernLB e LBBW, la questione ha anche una dimensione pubblica: le Landesbanken collegano la perdita ai Länder, quindi, indirettamente, alla capacità di credito e al contribuente.

L’Italia: Unicredit tra BCE e presenza russa

L’Italia entra nel dossier attraverso UniCredit, con una precisazione: l’emittente delle garanzie oggetto del giudizio inglese era UniCredit Bank GmbH, una banca tedesca del gruppo italiano. Il nodo formale è tedesco; l’impatto patrimoniale, reputazionale e politico riguarda Milano.

Il provvedimento russo ha colpito attività per circa 462,7 milioni di euro, mentre la pretesa nei confronti di Linde è di circa 450 milioni. UniCredit ha già dichiarato di avere coperto integralmente il rischio RusChemAlliance nei conti 2024. L’eventuale recupero sarebbe quindi una recovery, non la cancellazione retroattiva della perdita.

Il dossier si intreccia con il confronto tra UniCredit e BCE sulla riduzione delle attività russe. La banca ha sostenuto che un’uscita disordinata avrebbe distrutto valore e trasferito attività a soggetti locali. Nel 2026 ha ritirato il ricorso contro la vigilanza europea, dopo ulteriori riduzioni del business.

Per Roma il punto non è difendere una singola banca. È evitare che operatori italiani ed europei restino soli davanti a obblighi pubblici incompatibili: rispettare le sanzioni occidentali e, nello stesso tempo, subire confische, limiti all’uscita o trasferimenti forzosi. Senza coordinamento, ogni gruppo negozia separatamente con Mosca, la BCE, i tribunali e le controparti. È l’opposto di una politica estera comune.

L’Unione Europea: sanzioni pubbliche, perdite private

Il caso rivela un difetto dell’architettura europea. Bruxelles assume una decisione di politica estera e di sicurezza; imprese e banche ne sostengono i costi di esecuzione. Non esiste un meccanismo generale che compensi la distruzione di valore causata dall’impossibilità legale di completare un contratto o da sequestri ritorsivi.

La scelta europea è diventata più netta. Con il regolamento REPowerEU sul gas, adottato nel 2026, l’Unione ha trasformato in diritto il progressivo abbandono delle importazioni russe: stop al GNL entro la fine del 2026 e al gas via pipeline, con le scansioni previste, entro il 2027. Ust-Luga non è dunque un incidente isolato, ma una manifestazione anticipata del disaccoppiamento energetico.

La forza normativa europea non coincide, però, con una capacità finanziaria e giudiziaria equivalente. L’UE può vietare una transazione, ma non proteggere sempre gli asset in Russia; può chiedere alle banche di ridurre l’esposizione, ma non garantire che Mosca autorizzi la vendita o il rimpatrio del capitale; può difendere l’arbitrato, ma non rendere eseguibile un lodo su beni già sequestrati.

La domanda è inevitabile: fino a che punto il costo delle sanzioni deve restare a carico degli azionisti delle società che adottano una decisione pubblica? Servirebbero safe harbour armonizzati, regole comuni sulla forza maggiore e strumenti europei di political-risk insurance.

Mappageopolitica del dossier

Attore Leva principale Implicazione strategica Russia Tribunali, asset locali, counter-sanctions Trasforma la presenza occidentale in leva coercitiva. Germania Industria, banche, corti di Francoforte e Monaco Redistribuisce il costo tra contractor e garanti. Italia UniCredit, interesse patrimoniale e vigilanza BCE Espone il gruppo a norme e interessi pubblici divergenti. Unioneeuropea Sanzioni, REPowerEU, vigilanza bancaria Norma il disaccoppiamento ma non mutualizza le perdite. Regno Unito / Francia Diritto inglese e arbitrato parigino Difendono il foro, ma non neutralizzano l’enforcement russo. Stati Uniti OFAC, dollaro, tecnologia, SEC e SDNY Attore secondario con capacità di escalation sistemica.

Figura 1 – Le giurisdizioni non svolgono lo stesso ruolo: alcune producono la regola, altre l’enforcement, altre ancora assorbono il rischio finanziario.

Regno Unito e Francia: il limite dell’arbitrato

Le garanzie prevedevano il diritto inglese e l’arbitrato ICC con sede a Parigi. Quando RusChemAlliance si rivolse ai tribunali russi, UniCredit e Deutsche Bank ottennero dalle corti inglesi anti-suitinjunctions. Nel 2024 la Supreme Court britannica confermò che Londra poteva proteggere l’accordo arbitrale, anche se la sede era francese.

Fu una vittoria dottrinale. Sul piano pratico, però, la Russia rispose con penalità tali da rendere quella tutela economicamente insostenibile. Nel 2025 UniCredit ottenne la revoca della parte ingiuntiva per evitare una sanzione russa di circa 250 milioni.

Un tribunale occidentale può dichiarare illegittima la deviazione dal foro pattuito; non può neutralizzare una misura applicata ad asset in Russia. Il diritto conserva autorità formale, ma perde la capacità coercitiva al di fuori del perimetro politico che lo sostiene.

Anche la Francia emerge indirettamente. Parigi era la sede arbitrale, ma la protezione è arrivata da Londra, perché il sistema francese non offre lo stesso strumento dell’anti-suitinjunction. La “sede” non basta: contano la legge della clausola, i poteri dei giudici di supporto e, soprattutto, la localizzazione degli asset aggredibili.

Gli Stati Uniti: non il trigger ma una giurisdizione reale

Inserire Washington richiede precisione: le informazioni pubbliche indicano che Linde interruppe il progetto a causa delle sanzioni UE; RusChemAlliance, inoltre, non risultava direttamente designata nelle liste UE o britanniche. Non vi è quindi fondamento per sostenere che gli Stati Uniti abbiano ordinato il blocco del contratto o siano la causa immediata delle perdite.

Esistono, tuttavia, presupposti tecnici concreti. Linde plc è costituita in Irlanda, ha sedi operative nel Regno Unito e nel Connecticut, è quotata al Nasdaq e deposita i bilanci presso la SEC. Sue controllate hanno promosso azioni contro RusChemAlliance o il suo azionista di controllo anche nel Southern District of New York. Il sistema americano è quindi già nel perimetro del contenzioso.

Dal 2025, il Tesoro USA ha inoltre ampliato le possibilità di sanzionare soggetti operanti nel settore energetico russo, precisando però che la sola appartenenza al settore non comporta automaticamente un blocco. Il nesso statunitense può attivarsi tramite persone negli USA, tecnologia di origine americana, dollari, banche corrispondenti o soggetti designati.

Washington è quindi un attore secondario ma potenzialmente decisivo. Un intervento dell’OFAC o una decisione federale allargherebbe il dossier; una divergenza transatlantica, invece, ridurrebbe la capacità europea di imporre costi a Mosca.

C’è infine il fattore energetico; nel 2025 gli Stati Uniti hanno rappresentato circa il 26% delle importazioni di gas dell’UE. Il phase-out del gas russo rafforza quindi il legame energetico transatlantico. RusChemAlliance non nasce negli USA, ma si colloca in un riequilibrio dal quale Washington ricava una leva commerciale e strategica.

Un arcipelago giuridico

Il caso non si esaurisce nei Paesi principali, Linde ha indicato arbitrati HKIAC e azioni nei Paesi Bassi, in Germania e a New York. L’Irlanda è la giurisdizione societaria della capogruppo. Hong Kong offre una sede arbitrale in posizione particolare tra sistema globale e Cina.

Ne deriva un arcipelago: contratto russo; banche tedesche; gruppo italiano; diritto inglese; arbitrato a Parigi; holding irlandese; procedimenti americani, olandesi e tedeschi; arbitrato a Hong Kong. Quando le grandi potenze entrano in conflitto, la complessità diventa una vulnerabilità.

La privatizzazione della geopolitica

RusChemAlliance mostra che il sanctions risk non coincide con il rischio di multa. Comprende l’impossibilità di adempiere, l’escussione delle garanzie, il sequestro degli asset, l’inoperatività del foro scelto e il blocco del capitale.

Le banche avevano assunto un guarantee risk, non necessariamente il rischio politico dell’intero progetto. Linde aveva assunto un project risk, non necessariamente il costo di una confisca sovrana. L’Unione aveva adottato una decisione sanzionatoria senza allocarne ex ante il costo. La Russia ha sfruttato questo vuoto.

Per i futuri progetti in Paesi esposti a sanzioni o nazionalizzazioni, la risposta sarà prevedibile: più cash collateral, controgaranzie, escrow offshore, political-risk cover, limiti agli asset locali, commissioni più alte e clausole espresse su confisca, change in law e impossibilità di arbitrato. Il capitale non scompare; diventa più caro e selettivo.

Il base case è il vero precedente

Il risultato più plausibile non è una sentenza in grado di risolvere il conflitto tra Russia e Occidente. Le corti tedesche interpreteranno gli accordi di indennizzo e definiranno quali componenti siano rimborsabili. È ragionevole attendersi una distinzione tra capitale garantito, interessi, penalità, spese e danni indiretti, con una possibile transazione dopo le prime decisioni.

Non sarà un precedente universale sulle sanzioni, perché ogni garanzia dipende dal proprio wording. Sarà però un precedente di mercato. Se Linde dovrà rimborsare le banche, i contractor pretenderanno limiti più stringenti e coperture pubbliche. Se prevarrà Linde, gli istituti aumenteranno il collateral e commissioni o si ritireranno dai mercati più rischiosi. In entrambi i casi il costo geopolitico verrà incorporato prima, non dopo, nella struttura finanziaria.

Cosa dovrebbe fare l’Europa

La risposta non può essere soltanto processuale. L’UE dovrebbe creare clausole sanzionatorie standard per contratti e garanzie; sviluppare coperture comuni contro espropriazioni direttamente causate da misure europee; coordinare BCE, Commissione e governi prima di ordinare riduzioni di esposizione in Paesi che limitano l’uscita; negoziare con Stati Uniti e Regno Unito regole coerenti su licenze, safe harbour e tecnologia; trattare la localizzazione degli asset come materia di sicurezza economica.

La vera autonomia strategica non consiste soltanto nell’adottare sanzioni. Consiste nel poterle applicare senza trasferire in modo disordinato i costi su banche e imprese europee e senza dipendere interamente dalla capacità coercitiva americana.

Conclusione

Ust-Luga è stato travolto dal passaggio da un’economia fondata sull’interdipendenza a un sistema in cui energia, finanza e diritto sono strumenti di potenza.

La Russia ricorre a tribunali e asset locali come risposta alle sanzioni. La Germania deve ripartire il costo tra l’industria e le banche. L’Italia affronta il rischio di un grande gruppo esposto a norme incompatibili. Regno Unito e Francia vedono il limite pratico dell’arbitrato. L’UE scopre la distanza tra la capacità normativa e quella di protezione. Gli Stati Uniti restano sullo sfondo, ma dispongono di leve finanziarie, tecnologiche e giudiziarie in grado di modificare il perimetro della crisi.

La lezione è poco rassicurante: nella nuova geopolitica, il contratto non elimina il rischio sovrano. Lo rinvia. E quando quel rischio ritorna, sceglie il bilancio meno protetto.

CRONOLOGIA ESSENZIALE

Data Passaggio geopolitico e giuridico 2021 Contratto da circa €10 miliardi per il complesso di Ust-Luga; emissione delle garanzie europee. Febbraio 2022 Invasione dell’Ucraina, ampliamento delle sanzioni e sospensione del progetto da parte di Linde. 2023-2024 RusChemAlliance agisce in Russia; le banche ottengono anti-suitinjunctions nelle corti inglesi. Maggio-giugno 2024 Sequestri e decisioni russe contro UniCredit, Deutsche Bank e Commerzbank. 2025 UniCredit ottiene la revoca della tutela ingiuntiva inglese per evitare la penalità russa; proseguono gli enforcement. 2026 REPowerEU rende definitivo il phase-out del gas russo; le banche avviano le rivalse contro Linde in Germania.

FONTI ESSENZIALI E NOTA METODOLOGICA

1. Financial Times, “Deutsche Bank and UniCredit sue Linde over Russia sanctions losses”, 13 luglio 2026

2. UK Supreme Court, UniCredit Bank GmbH v RusChemAlliance LLC [2024] UKSC 30

3. Court of Appeal of England and Wales, UniCredit Bank GmbH v RusChemAlliance LLC [2025] EWCA Civ 99

4. Linde plc, Form 10-Q al 31 marzo 2026, Commitments and Contingencies

5. Linde plc, Annual Report 2025

6. UniCredit, FY24 Group Results: full coverage del caso RusChemAlliance

7. Deutsche Bank, Registration Document 2026: provision e reimbursement asset RCA

8. Commissione europea, REPowerEU – phase out of Russian energy imports

9. U.S. Treasury/OFAC, Russia-related sanctions e Energy Sector Determination

Le valutazioni prospettiche, gli scenari e le raccomandazioni di policy rappresentano analisi dell’autore basate sulle informazioni pubblicamente disponibili alla data indicata. Il procedimento tedesco è in corso e il contenuto degli accordi di indennizzo non è integralmente pubblico.