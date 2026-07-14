Da Ust-Luga a Francoforte, Londra e New York: il contenzioso tra Linde e le banche europee mostra come sanzioni, tribunali e sovranità stiano riscrivendo il diritto degli affari
Lorenzo Bruno
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Da Ust-Luga a Francoforte, Londra e New York: il contenzioso tra Linde e le banche europee mostra come sanzioni, tribunali e sovranità stiano riscrivendo il diritto degli affari

Da Ust-Luga a Francoforte, Londra e New York: il contenzioso tra Linde e le banche europee mostra come sanzioni, tribunali e sovranità stiano riscrivendo il diritto degli affari

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Attualità - 14 Luglio 2026

di Lorenzo Bruno

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