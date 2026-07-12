Commerzbank: quando l’Unione bancaria diventa politica

L’operazione UniCredit va oltre il coinvolgimento di due banche; solleva questioni sul rapporto tra Italia e Germania, sul ruolo finanziario della Francia e sulla reale volontà degli Stati europei di accettare un mercato bancario unico.

Con il 47,59% del capitale di Commerzbank e il 49,65% dei diritti di voto, UniCredit ha raggiunto una soglia che modifica la natura della questione. In precedenza, si trattava di un investimento o di una pressione negoziale; ora la domanda è se una banca con sede a Milano possa diventare il principale centro di influenza su uno dei principali istituti di credito tedeschi. Sul piano politico il passo successivo è già tracciato.

UniCredit non è controllata dallo Stato italiano, quindi l’operazione non attribuisce a Roma il potere di decidere l’allocazione del credito di Commerzbank. Tuttavia, trasforma una banca italiana in un attore centrale nel finanziamento dell’economia tedesca. Non si tratta di sovranità statale, bensì di influenza industriale, informativa e reputazionale.

Per l’Italia cambia la percezione

Solo pochi anni fa il sistema bancario italiano era valutato in base agli NPL, alle ricapitalizzazioni e alla frammentazione. Oggi UniCredit si presenta come consolidatore, con redditività e capacità di esecuzione che le consentono di accedere al mercato tedesco.

Una piattaforma rafforzata tra Italia, Germania ed Europa centrale potrebbe sostenere meglio le filiere industriali comuni e le imprese nei mercati in cui UniCredit è già presente. Tuttavia, il risultato dipenderà dall’esito: se il progetto avrà successo, l’impatto sarà europeo; in caso contrario, resterà principalmente nazionale.

A questo livello la questione diventa geopolitica: chi controlla le relazioni bancarie ha visibilità anticipata sui flussi di capitale, sugli ordini e sulle operazioni straordinarie. Non determina la politica estera, ma contribuisce al contesto informativo in cui governi e imprese prendono decisioni.

La resistenza tedesca non è solo protezionismo

Commerzbank non è percepita a Berlino come una società quotata qualsiasi: è una banca sistemica, finanzia il Mittelstand, serve oltre dieci milioni di clienti privati e svolge un ruolo importante nel commercio estero. Il Governo federale mantiene una partecipazione pari a circa il 12% e sostiene la strategia indipendente della banca.

Le domande tedesche sono comprensibili: chi stabilirà le priorità del credito? Quali funzioni resteranno a Francoforte? Quanti posti di lavoro saranno coinvolti? Quale autonomia manterrà il management locale?

Una parte della risposta di Berlino è difensiva, ma c’è anche una questione sostanziale: il credito è ancora considerato un’infrastruttura di sovranità. I governi europei sostengono il mercato unico finché l’integrazione non comporta spostamenti reali di lavoro, di centri decisionali e di potere. Commerzbank mette in luce questa contraddizione.

L’Europa dispone di una vigilanza bancaria comune, di regole prudenziali armonizzate e di una moneta unica, ma non di un autentico mercato bancario unico. Commissione e BCE riconoscono che le attività transfrontaliere sono ancora limitate, con capitale e liquidità spesso vincolati ai confini nazionali e un’Unione bancaria incompleta. Manca una piena assicurazione europea dei depositi e persistono differenze nei diritti societari, fallimentari e fiscali.

In teoria, UniCredit-Commerzbank dovrebbe essere la naturale conseguenza del progetto europeo. In pratica, costringe gli Stati a scegliere se credono davvero nel principio secondo cui l’area dell’euro debba funzionare come un’unica giurisdizione bancaria.

La BCE è generalmente favorevole al consolidamento transfrontaliero, purché le operazioni siano solide. Berlino, invece, valuta la questione anche in termini di occupazione, di sicurezza economica e di controllo nazionale. Le due posizioni non sono incompatibili, ma si basano su criteri diversi.

Perché la Francia osserva

Parigi non partecipa direttamente all’offerta, ma non è una semplice spettatrice. I grandi gruppi francesi hanno raggiunto una dimensione che Italia e Germania, più frammentate, hanno faticato a replicare.

Una combinazione UniCredit-Commerzbank creerebbe un concorrente meno dipendente da un singolo mercato e molto forte sull’asse Italia-Germania-Austria-Europa centrale. Sarebbe una piattaforma con accesso diretto alle principali filiere manifatturiere del continente, capace di competere nel corporate banking, nei pagamenti, nel trade finance e nei mercati dei capitali.

Per la Francia il dilemma è chiaro: sostenere il consolidamento europeo significa accettare un concorrente più forte, mentre difendere la frammentazione nazionale tutela il vantaggio acquisito dai gruppi francesi.

Se il progetto riuscisse, il tradizionale asse franco-tedesco non scomparirebbe. Acquisterebbe però un terzo vertice.

La Germania continuerebbe a rappresentare la principale base industriale e di risparmio. La Francia manterrebbe la scala bancaria e l’influenza politica. L’Italia entrerebbe con una piattaforma commerciale paneuropea capace di collegare l’Europa centrale, il Mediterraneo. Gli effetti si estenderebbero a difesa, infrastrutture, transizione energetica, acquisizioni e catene di fornitura. Una banca di tali dimensioni avrebbe maggiore capacità di sostenere grandi progetti europei e di selezionare quelli meritevoli di capitale.

La comunicazione italiana deve mantenere un tono equilibrato e deve evitare il trionfalismo

Presentare Commerzbank come una “conquista” sarebbe controproducente, poiché rafforzerebbe la posizione del governo tedesco, del management e delle rappresentanze dei lavoratori, trasformando un’operazione industriale in una questione di difesa nazionale.

La narrazione più efficace è opposta: maggiore credito al Mittelstand, un centro operativo solido a Francoforte, una governance tedesca riconoscibile, investimenti tecnologici e una maggiore competitività rispetto ai grandi gruppi americani.

UniCredit non deve chiedere alla Germania di rinunciare a una banca, ma dimostrare che, all’interno di una piattaforma più ampia, la stessa banca può sostenere meglio l’economia tedesca.

Il passaggio successivo richiederà un patto industriale, non soltanto un’autorizzazione: tutela del credito alle imprese, funzioni decisionali in Germania, rappresentanza tedesca e gestione graduale dell’occupazione.

Un compromesso potrebbe ridurre alcune sinergie immediate, ma aumentare il valore realizzabile. Una fusione osteggiata da dipendenti, clienti e governo rischia infatti di consumare più capitale politico di quanto ne generi sul piano finanziario.

Da questa situazione emergono tre possibili sviluppi da monitorare.

Il primo è il compromesso: UniCredit supera il 50%, Berlino ottiene garanzie industriali e l’integrazione procede per fasi.

Il secondo è la guerra di posizione: Orcel conserva quasi la metà dei voti, ma la governance e le sinergie restano bloccate.

Il terzo è la deriva nazionalistica: il dossier diventa uno scontro Italia-Germania, la Francia difende lo status quo e Bruxelles scopre che l’Unione bancaria funziona solo finché non si cambiano i rapporti di potere.

Il Pensiero

Andrea Orcel ha compreso un aspetto che la politica europea continua a rimandare: la competitività non deriva solo da regolamenti e fondi comuni, ma richiede imprese capaci di operare su scala continentale.

La strategia finanziaria lo ha portato vicino alla maggioranza dei voti. Ora saranno necessari consenso, disciplina e diplomazia industriale. Su questi elementi si deciderà se UniCredit-Commerzbank diventerà una banca europea o resterà il simbolo di un’Europa ancora divisa dai propri confini.