Valentino, il patrimonio miliardario a una fondazione in Liechtenstein: così lo stilista ha deciso il futuro della sua eredità
Bianca Ricci
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Valentino, il patrimonio miliardario a una fondazione in Liechtenstein: così lo stilista ha deciso il futuro della sua eredità

Valentino, il patrimonio miliardario a una fondazione in Liechtenstein: così lo stilista ha deciso il futuro della sua eredità

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Attualità - 15 Luglio 2026

di Bianca Ricci

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