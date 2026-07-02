Villa Taverna celebra i 250 anni degli Stati Uniti: alla festa dell’ambasciata sfilano ministri e leader politici
Bianca Ricci
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Villa Taverna celebra i 250 anni degli Stati Uniti: alla festa dell’ambasciata sfilano ministri e leader politici

Villa Taverna celebra i 250 anni degli Stati Uniti: alla festa dell’ambasciata sfilano ministri e leader politici

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Attualità - 2 Luglio 2026

di Bianca Ricci

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