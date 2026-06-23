10 anni di Brexit. Cosa è cambiato per il Regno Unito?

Sei primi ministri, due sovrani e una pandemia. No, non è un’anticipazione della nuova stagione di Black Mirror. È il resoconto degli ultimi dieci anni del Regno Unito. Un paese che nel corso dell’ultimo decennio ha affrontato crisi economiche, problematiche sociali e difficoltà di ogni genere, e non si può decisamente ancora dire che si sia ripreso.

Solo ieri l’attuale primo ministro Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni da capo del governo e da leader del partito laburista. Questo scossone istituzionale (a seguito di una clamorosa sconfitta elettorale) è solo l’ultimo sintomo di una situazione tutt’altro che stabile, e che ora conduce l’Inghilterra verso lidi ancora poco chiari.

E se viene difficile immaginare che cosa riservi il futuro ad Albione, c’è un qualcosa che possiamo fare senza problemi. Rivolgere lo sguardo al passato e ricordare come si è arrivati a questo punto. Già perché la data odierna corrisponde ad una ricorrenza di non poca importanza.

Oggi sono dieci anni dal voto sulla Brexit.

Ci eravamo (non così) tanto amati

A dire il vero l’euroscetticismo, e la poca fiducia nei confronti di quello che, in tempi non sospetti, Margaret Thatcher definì “un super-stato europeo che esercitava un nuovo dominio da Bruxelles” sembra essere una costante un po’ in tutti gli stati europei (e in questo, diciamocelo, nemmeno noi facciamo eccezione). Ma come disse qualcuno, stai attento a ciò che desideri perché potrebbe avverarsi.

Nonostante la propria tendenza all’euroscetticismo, l’uscita dall’UE non rientrava in alcun modo tra i progetti politici del premier conservatore David Cameron nel 2016. L’unico motivo per cui chiamò i britannici a votare per un referendum non vincolante sulla permanenza nell’Unione, era per ribadire a Bruxelles la concretezza della possibilità di uscire dalla Comunità Europea, e dunque il proprio potere contrattuale.

Tuttavia in seguito a varie contestazioni, la domanda di referendum divenne la seguente. “Il Regno Unito dovrebbe rimanere un membro dell’Unione europea o lasciare l’Unione europea?”.

Sempre la solita storia

Il proseguimento lo conosciamo già tutti.

Le cause che portarono alla vittoria del fronte a sostegno dell’uscita dall’Unione sono alla fine le stesse che abbiamo modo di riscontrare anche nel nostro paese. I voti a favore del referendum arrivarono soprattutto da quelle aree colpite da piaghe sociali quali disoccupazione, basso reddito e immigrazione incontrollata, e dalle conseguenze delle politiche di austerità avvenute negli anni precedenti.

Chi sostenne il suddetto provvedimento lo fece ritenendo che ciò fosse la chiave per migliorare la qualità della vita e permettere al paese di assumere un maggior controllo dell’immigrazione e poter decidere da sé delle proprie leggi.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Disagi economici, politici e sociali la fanno da padroni in un paese i cui problemi sono stati ulteriormente esacerbati da una situazione politica tutt’altro che rosea. Il PIL, il mercato interno, in generale l’intero apparato economico britannico ha subito un innegabile recessione, e guerre e pandemie non hanno certo contribuito a migliorare la situazione.

Qualcuno potrebbe vedere in questa storia un monito sulle conseguenze negative dell’abbandono dell’Unione Europea, qualcun altro l’ennesima dimostrazione di come questa abbia lavorato in modo sottile per rendere ogni singolo paese dipendente da essa. Ma in qualunque maniera la si pensi, al prossimo primo ministro britannico toccherà l’ingrato compito di risollevare un paese le cui sorti appaiono sempre più come un’incognita. E chissà come agirebbe oggi quel cittadino britannico delle classi meno abbienti che dieci anni fa votò “sì” nel tentativo di migliorare quelle sorti.