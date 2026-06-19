Maturità 2026, seconda prova: Quintiliano spiazza il Classico, Lago di Bracciano e IA tra le tracce

Dopo il tema di italiano della prima prova, uguale in tutta Italia, i maturandi del 2026 hanno affrontato oggi il secondo scritto, quello pensato per misurare la preparazione nelle materie portanti di ciascun indirizzo, scelte dal Ministero e comunicate alle scuole già a fine gennaio. I tempi a disposizione cambiano da liceo a liceo: si va da un minimo di sei ore per Classico, Scientifico, Linguistico e Scienze Umane, mentre gli studenti dei licei artistici lavorano fino a tre giorni, sei ore per giornata.

Al Classico la sorpresa è arrivata con l’apertura del plico telematico: a tradurre non è stato né Cicerone né Seneca, gli autori più gettonati nella storia recente dell’esame, bensì Quintiliano. Con la versione di quest’anno l’autore dell’Institutio oratoria arriva a quota quattro presenze complessive alla Maturità, l’ultima delle quali risaliva al 2013. Si tratta comunque di una figura tutt’altro che marginale nei programmi di latino dell’ultimo anno: il passo scelto proviene dal primo libro dell’opera, una delle riflessioni pedagogiche più mature lasciateci dal mondo antico, e affronta il ruolo della musica nella formazione dell’oratore perfetto.

Allo Scientifico la prova di matematica ha messo sul tavolo due alternative: uno studio di funzione in forma classica oppure un caso concreto legato al Lago di Bracciano, per il quale gli studenti devono costruire un modello matematico capace di descrivere nel tempo l’andamento del livello delle acque del lago, tema collegato alla gestione delle risorse idriche del territorio romano. Il problema è introdotto da una celebre riflessione di Albert Einstein: «Nella misura in cui i teoremi della matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi; e nella misura in cui sono certi, non si riferiscono alla realtà».

Tra gli otto quesiti proposti, di cui i candidati dovevano risolverne quattro, sono comparsi anche un torneo di pallavolo, una mano di scopone, il gioco “Cover the spot” e un richiamo al terremoto del Friuli, di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario.

Al Linguistico la prova di inglese ha chiesto agli studenti di scrivere un pezzo di circa 300 parole per il giornale d’istituto, prendendo spunto dal messaggio con cui il Segretario generale dell’ONU Antonio Guterres ha aperto le recenti Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, per riflettere sul significato di Olimpiadi e Paralimpiadi come occasione di fair play, rispetto, gioco di squadra e valorizzazione del potenziale umano.

La prova comprende anche attività di comprensione e analisi testuale. Tra i materiali proposti figurano un saggio sul dibattito bioetico legato agli OGM e un estratto del romanzo “On Beauty” della scrittrice Zadie Smith.

Al liceo delle Scienze Umane la traccia ha intrecciato due letture sul rapporto tra adolescenti e tecnologia: un brano firmato da Alberto Pellai ed Elisabetta Papuzza, tratto da “Cyber Generation. Sfide evolutive per chi cresce online“, e uno di Giuseppe Riva, dal libro “Crescere connessi. Una sfida per genitori e figli“. La riflessione si concentra sugli effetti della rivoluzione tecnologica nella crescita dei giovani e sul ruolo educativo di famiglie e scuola.

Per chi frequenta l’opzione economico-sociale dello stesso indirizzo, tra i materiali proposti compare anche un riferimento alla Legge 132 del 23 settembre 2025, che contiene le disposizioni e le deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale: in particolare viene richiamato l’articolo 3, dedicato ai limiti da porre ai chatbot a tutela dei diritti delle persone.

Il punteggio della seconda prova viene espresso in ventesimi e si somma a quello della prima prova e ai crediti scolastici già maturati, secondo le griglie di valutazione definite dal Ministero per le commissioni d’esame. I risultati, però, non saranno resi noti subito: le scuole pubblicano i quadri con i punteggi delle prove scritte solo qualche giorno dopo la conclusione degli scritti.