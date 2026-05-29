Riflettere la luce per rinfrescare le città: l’asfalto colorato contro le Isole di Calore

Il fenomeno dell’Isola di Calore Urbana rappresenta una delle sfide ambientali e sanitarie più pressanti del nostro secolo. All’interno dei centri urbani, le temperature possono superare anche di 5-10 °C quelle delle aree rurali circostanti. La causa principale? La progressiva cementificazione e, in particolare, l’uso massiccio di asfalto tradizionale nero. Questo materiale, caratterizzato da un’albedo bassissima (assorbe circa l’85-95% della radiazione solare), accumula calore durante il giorno per poi rilasciarlo gradualmente sotto forma di radiazione termica, trasformando le nostre città in veri e propri forni a cielo aperto. Per spezzare questo circolo vizioso, l’ingegneria urbana sta virando con decisione verso i cosiddetti “cool Pavements” , tra cui spicca l’utilizzo dell’asfalto colorato e riflettente.



Il principio scientifico alla base di questa tecnologia è semplice ma rivoluzionario: aumentare l’albedo delle superfici stradali. Sostituendo il classico bitume scuro con miscele chiare, pigmentate o trattate con speciali rivestimenti acrilici e polimerici, la strada smette di comportarsi come una spugna termica. Le tonalità chiare, dal bianco al grigio chiaro, fino a colori pastello come il blu o il verde, riflettono una quota significativa di radiazione solare visibile e infrarossa. Di conseguenza, una strada trattata con asfalto riflettente può registrare temperature superficiali inferiori anche di 15-20 °C rispetto all’asfalto convenzionale. Riducendo il calore accumulato dal suolo, si abbassa di riflesso la temperatura dell’aria circostante. Questo si traduce in una minore necessità di aria condizionata negli edifici adiacenti, abbattendo i consumi energetici e le relative emissioni di CO₂. Non si tratta solo di estetica, ma di una vera e propria infrastruttura di mitigazione climatica.



Il potenziale di questa tecnologia ha trovato una delle sue espressioni pratiche in Medio Oriente, precisamente in Qatar nella sua capitale Doha, una terra dove le temperature estive superano regolarmente i 45 °C. Per contrastare il caldo estremo, l’Autorità per le Opere Pubbliche del Qatar (Ashghal) ha avviato un progetto pilota rivoluzionario nel quale l’asfalto tradizionale è stato ricoperto da un innovativo rivestimento criogenico blu dello spessore di appena un millimetro, contenente pigmenti termoriflettenti e microscopiche sfere di ceramica. I risultati del monitoraggio scientifico lungo la celebre Abdullah Bin Jassim Street hanno confermato l’efficacia della sperimentazione: mentre l’asfalto nero adiacente raggiungeva temperature superficiali vicine ai 58 °C sotto il sole cocente, la strada blu ha registrato una temperatura inferiore di ben 12-15 °C. Oltre all’innegabile beneficio termico, la tonalità blu ha evocato una sensazione psicologica di freschezza per i pedoni e ha trasformato la via in un punto di attrazione turistica, dimostrando che la sostenibilità ambientale può camminare di pari passo con la rigenerazione estetica e funzionale delle città moderne.



Nonostante l’esperienza del Qatar e di altre metropoli mondiali tracci la strada per il futuro dell’urbanismo, la diffusione su larga scala dell’asfalto colorato deve comunque fare i conti con alcune importanti sfide economiche e gestionali. I costi iniziali di posa e dei materiali speciali sono significativamente più alti rispetto a quelli del bitume tradizionale, un fattore che inevitabilmente frena molte amministrazioni locali. A questo si aggiunge la questione della durabilità e della manutenzione nel tempo: essendo superfici chiare esposte a un traffico costante, tendono a macchiarsi facilmente a causa dei vistosi segni neri lasciati dagli pneumatici e dei residui di gomma. Queste alterazioni non creano solo un problema visivo, ma rischiano di coprire i pigmenti riflettenti, riducendo progressivamente l’efficacia termica della strada se non si interviene con lavaggi periodici e trattamenti di ripristino.



In conclusione, l’asfalto colorato non rappresenta una soluzione miracolosa universale, ma rimane un tassello fondamentale della transizione ecologica; la vera sfida per il futuro sarà trovare il giusto equilibrio tra i costi di gestione e i benefici ambientali, integrando queste “Cool Pavements” con tetti verdi e forestazione urbana per rendere i nostri centri cittadini davvero resilienti di fronte al cambiamento climatico.