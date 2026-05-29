Riflettere la luce per rinfrescare le città: l’asfalto colorato contro le Isole di Calore
Andrea Meo
- Attualità

Riflettere la luce per rinfrescare le città: l’asfalto colorato contro le Isole di Calore

Riflettere la luce per rinfrescare le città: l’asfalto colorato contro le Isole di Calore

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Attualità - 29 Maggio 2026

di Andrea Meo

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