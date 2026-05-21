Un italiano su due soffre di stress da lavoro
Jasmine Gheorghe
- Attualità

Un italiano su due soffre di stress da lavoro

Burnout e iperconnessione come dieta quotidiana. È sempre più difficile trovare un equilibrio per la "società dello stress" in Italia. Lo studio di Udine.

Un italiano su due soffre di stress da lavoro

Burnout e iperconnessione come dieta quotidiana. È sempre più difficile trovare un equilibrio per la "società dello stress" in Italia. Lo studio di Udine.
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Attualità - 21 Maggio 2026

di Jasmine Gheorghe

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