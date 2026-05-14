Venezia sta affondando: spostare la città è un’opzione?
Micaela Filippi
- Attualità

Venezia sta affondando: spostare la città è un’opzione?

Venezia sta affondando: spostare la città è un’opzione?

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Attualità - 14 Maggio 2026

di Micaela Filippi

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