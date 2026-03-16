Come ogni anno, la cerimonia più importante del cinema mondiale, la notte degli Oscar, è arrivata a conclusione: ospitata al Dolby Theatre di Los Angeles e presentata da Conan O’Brien, la notte degli Oscar 2026 è arrivata al termine di una delle stagioni cinematografiche più imprevedibili degli ultimi anni. Le principali categorie sono rimaste incerte fino all’ultimo, con film come Sinners e One Battle After Another al centro della conversazione e attori del calibro di Timothée Chalamet, Michael B. Jordan ed Ethan Hawke tra i favoriti per le statuette più ambite.

La cerimonia ha segnato diversi traguardi storici. Tra i momenti più significativi degli Oscar 2026 c’è stata la vittoria di Cassandra Kulukundis per One Battle After Another, che ha conquistato il primo Oscar della storia nella nuova categoria dedicata al miglior casting. Il grande protagonista della notte degli Oscar 2026 è stato proprio Paul Thomas Anderson. Il suo film ha dominato la serata portando a casa le statuette più ambite, 6 in tutto, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. La pellicola è stata celebrata per la sua potenza visiva e narrativa, superando la concorrenza di titoli attesissimi.

Un’altra vittoria importante è stata quella di Autumn Durald Arkapaw, che grazie al film Sinners è diventata la prima donna a vincere l’Oscar per la miglior fotografia. Anche il premio per la miglior attrice ha fatto la storia: Jessie Buckley è diventata la prima donna irlandese a vincere l’Oscar come miglior attrice protagonista.

Uno dei momenti più applauditi della serata è stato senza dubbio l’annuncio del premio per il miglior attore protagonista. A trionfare è stato Michael B. Jordan per il film Sinners, conquistando il primo Oscar della sua carriera. La vittoria arriva dopo una stagione di premi molto positiva per l’attore, che aveva già ottenuto nomination ai BAFTA, ai Golden Globe e ai Critics Choice Awards, fino alla svolta decisiva con il SAG Award. Jordan ha superato una concorrenza di altissimo livello che includeva Timothée Chalamet, Ethan Hawke e Leonardo DiCaprio. Timothée Chalamet era partito come il candidato più solido della categoria, reduce da una doppia vittoria al Critics Choice e ai Golden Globe per Marty Supreme, il film di Josh Safdie in cui interpreta il campione di ping pong Marty Reisman. Ma la corsa si è complicata nelle settimane precedenti alla cerimonia per le sue dichiarazioni su “opera e balletti”.

Frankestein di Guillermo del Toro ha vinto 3 oscar per costumi, trucco e scenografia. Il miglior film internazionale è il norvegese “Sentimental Value”, racconto del difficile ricongiungimento tra un padre regista di ritorno dal nulla e le sue due figlie che hanno imparato a vivere senza di lui. IL fenomeno Netflix “K-Pop Demon Hunters” ha vinto l’Oscar per il miglior film d’animazione. Nelle categorie dei cortometraggi si sono distinti “The Girl Who Cried Pearls” per l’animazione, “All the Empty Rooms” per il documentario e, con un raro ex aequo, “The Singers” e “Two People Exchanging Saliva” per il miglior cortometraggio live action. Completa “Avatar: Fire and Ash”, vincitore per migliori effetti visivi. e “Train Dreams”, candidato anche per la canzone originale.