Caso Epstein. Chi sono davvero i padroni del mondo

A mano a mano che i giornalisti indagano tra i milioni di file che il governo degli Stati Uniti ha deciso di pubblicare, dopo averli molto accuratamente selezionati e molto parzialmente censurati, facendo assai più attenzione all’immagine di Donald Trump che all’identità, ai volti e persino ai dati personali delle vittime, il caso del finanziere Jeffrey Epstein diviene al tempo stesso più chiaro e più confuso, scomponendosi in altrettante diramazioni, l’uno più inquietante dell’altro.

Jeffrey Epstein era un finanziere milionario con legami ad altissimo livello tra politica, scienza e spettacolo. La sua caduta iniziò a metà degli anni 2000 a Palm Beach, in Florida, dove fu accusato di aver indotto decine di minorenni alla prostituzione. Nonostante la gravità delle accuse, nel 2008 ottenne un controverso patteggiamento (definito con un eufemismo non-prosecution agreement) che gli permise di scontare solo tredici mesi con un regime di semilibertà, evitando accuse federali. Il caso riemerse con forza nel luglio 2019, quando Epstein fu arrestato a New York con l’accusa di traffico sessuale di minori tra le sue proprietà di Manhattan e quelle delle Isole Vergini. Fondamentale era stato nella faccenda il ruolo di Ghislaine Maxwell, sua storica collaboratrice, accusata e poi condannata nel 2021 per aver reclutato e addestrato le giovani vittime, che dovevano soddisfare i capricci di Epstein e dei suoi ospiti illustri.

In primo piano c’è naturalmente l’orrore, che riguarda le tante ragazze, anche minorenni, utilizzate da Epstein per soddisfare i suoi desideri e quelli dei suoi numerosi e illustrissimi amici, tutti perfettamente consapevoli di avere a che fare con un pedofilo e predatore sessuale conclamato, già identificato come tale dalla giustizia, eppure riuscito, grazie a un patteggiamento scandalosamente favorevole, a ottenere una pena irrisoria. Probabilmente ci vorrà del tempo anche per misurare con precisione la profondità di questo abisso, l’esatta portata degli orrori consumati ai danni di quelle ragazze, se non bambine, da parte di Epstein e dei suoi ospiti abituali, vedremo quali e quanti (tutti ora naturalmente si dicono all’oscuro specialmente di questi aspetti, compresi quelli che nelle email lo consigliavano su come ripulirsi l’immagine).

Dai documenti del finanziere emerge quello che il Financial Times ha efficacemente definito un «social Ponzi Scheme», una catena delle relazioni sociali, che andava da Bill e Hillary Clinton fino a Steve Bannon, da Noam Chomsky a Steven Pinker, passando per Bill Gates e Woody Allen, reali inglesi e norvegesi, primi ministri e ambasciatori di mezzo mondo. Molto resta comunque da sapere e da capire delle implicazioni politiche di questa storia, a cominciare dal ruolo di Trump e dei dirigenti più in vista del movimento trumpiano, che hanno fatto fortuna parlando dei complotti pedo-satanisti dell’élite democratica e globalista, e che ora si scoprono ospiti fissi di Epstein e con lui attivissimi, in particolare, nel triangolo Silicon Valley-Casa Bianca-Russia.

Al di là di ogni altra considerazione, il caso Epstein sta mostrando al mondo la migliore dimostrazione dell’esigenza di mettere un freno alla possibilità di arricchimento illimitata dei giganti della finanza e della tecnologia, e di quali siano le conseguenze in caso contrario, come mostra la foto di Epstein al tavolo con Mark Zuckerberg ed Elon Musk (e stando alla parola del finanziere pedofilo anche Peter Thiel), già nel lontano 2015, a un anno dalla prima vittoria elettorale di Trump. Ogni giorno esce qualcosa di nuovo, e non si può sapere dove e quando finirà il caso Epstein. Ma la questione, al di là delle conseguenze giudiziarie che sono ancora imprevedibili, e dello spettacolo indecoroso dato da personaggi ritenuti al di sopra di ogni sospetto, una vera e propria fiera degli orrori, sembra dimostrare che chi arriva a posizioni di potere elevato rimane spesso vittima di delirio di onnipotenza, credendo che un certo ruolo pubblico lo ponga al di sopra della legge.

Al di là dei casi singoli – come quello di Jack Lang in Francia, dimessosi dalla presidenza dell’Institut du monde arabe, o quello del primo ministro britannico Keir Starmer, colpevole quanto meno d’ingenuità nella sua scelta di Peter Mandelson, uomo vicino a Epstein, come ambasciatore a Washington – vale la pena interrogarsi sulle conseguenze politiche generali della vicenda.Il caso Epstein, nella sua globalità, sta alimentando il ritornello del “sono tutti marci”, che ingrossa l’onda populista, ma in questo senso è giusto ricordare che negli Epstein files sono citate poche persone (di cui alcune effettivamente molto potenti) e che nessuna corrente politica sfugge allo scandalo, compresa quella populista. Resta il fatto che le nostre democrazie, a questo punto, devono avviare un’indagine profonda e fare i conti con i mostri che prosperano al loro interno. La vicenda Epstein è lo specchio di un mondo insopportabile che ci obbliga a ridefinire i nostri valori e le nostre scelte.