La super petroliera che guarda al futuro: il varo della New Explorer e la svolta verde dei mari

In un cantiere navale di Dalian, nel nord-est della Cina, è stata varata una nave la cui importanza va ben oltre le sue impressionanti dimensioni: la New Explorer, o Kai Tuo nel nome cinese, è ora ufficialmente la prima super petroliera VLCC (Very Large Crude Carrier) al mondo dotata di motori a doppia alimentazione con metanolo, un carburante alternativo che può cambiare il volto del trasporto marittimo globale e segnare una svolta nel difficile percorso di decarbonizzazione di uno dei settori più emissivi dell’economia mondiale. Progettata e costruita da Dalian Shipbuilding Industry Company e gestita da China Merchants Energy Shipping, questa nave da 333 metri di lunghezza, capace di trasportare circa 2,1 milioni di barili di petrolio greggio, si inserisce in un momento di trasformazione tecnologica e normativa nel campo della navigazione mercantile. Ciò che rende la New Explorer un simbolo così potente non è soltanto la sua stazza, ma il fatto che utilizza un sistema di propulsione “dual-fuel” in grado di alternare combustibili tradizionali e metanolo, riducendo le emissioni di anidride carbonica fino al 92 % e quelle di ossidi di zolfo e particolato praticamente a zero rispetto alle petroliere convenzionali. In un settore responsabile di una quota significativa dell’inquinamento globale, queste prospettive tecniche non sono un’astrazione: sono risposte concrete alla crescente pressione dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) perché le navi rispettino standard ambientali sempre più stringenti. L’interesse per il metanolo come carburante marino alternativo non è isolato nel contesto cinese: compagnie di trasporto globali come Hapag-Lloyd hanno appena ordinato nuove navi portacontainer a doppia alimentazione con metanolo, con consegne previste tra il 2028 e il 2029, parte di una strategia più ampia di riduzione delle emissioni del proprio intero comparto. Nel frattempo, porti strategici come quello di Hainan hanno completato le prime operazioni di bunkering con metanolo verde, fornito da reti di produzione nazionale basate su biomassa e rifiuti organici, dimostrando che l’intera catena — dalla produzione al rifornimento — può essere sostenibile. La New Explorer non è dunque solo una nave: è la punta di un iceberg tecnologico che vede la Cina emergere come protagonista nella corsa alle soluzioni alternative per il trasporto marittimo pulito, con investimenti, produzione di motori dual-fuel e infrastrutture per la distribuzione di metanolo che stanno crescendo rapidamente. Mentre l’industria navale globale guarda a nuovi modi di abbattere l’impatto ambientale delle rotte commerciali, questa petroliera è un messaggio chiaro: l’era dei combustibili fossili dominanti in mare potrebbe davvero essere alle sue ultime onde.