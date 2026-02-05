Il più grande giacimento di terre rare d’Europa è appeso al destino dei coleotteri

A prima vista è solo una foresta. Alberi alti, muschio spesso come un tappeto, tronchi caduti che marciscono lentamente sotto la pioggia del Nord. Un luogo silenzioso, apparentemente immobile. Eppure, sotto questa calma nordica, a pochi chilometri dal piccolo centro di Ulefoss, si gioca una partita che riguarda il futuro industriale e tecnologico dell’Europa. Perché proprio lì sotto, nelle viscere della terra norvegese, si trova il più grande giacimento di terre rare mai scoperto nel continente. E il suo destino dipende da qualcosa di minuscolo: dei coleotteri.

Il giacimento di Fensfeltet contiene milioni di tonnellate di elementi fondamentali per il mondo moderno. Senza le terre rare non esisterebbero i motori delle auto elettriche, le turbine eoliche, gli smartphone, i sistemi radar, buona parte delle tecnologie che rendono possibile la transizione energetica. Sono invisibili, ma onnipresenti. E oggi l’Europa ne ha un disperato bisogno.

Il problema è che quasi tutte arrivano da molto lontano. La Cina controlla la maggior parte dell’estrazione e soprattutto della raffinazione mondiale. Per anni l’Occidente ha preferito comprare altrove, evitando di sporcarsi le mani con miniere inquinanti e processi complessi. Ora però quella scelta presenta il conto. Le tensioni geopolitiche, le restrizioni alle esportazioni e la corsa globale alle risorse critiche hanno reso chiaro quanto questa dipendenza sia fragile.

Ecco perché Fensfeltet è diventato improvvisamente così importante. Per l’Unione Europea rappresenta una promessa: autonomia strategica, sicurezza industriale, controllo su materiali chiave per il futuro verde. Per una piccola comunità norvegese potrebbe significare lavoro, investimenti, una nuova centralità dopo decenni di marginalità. Ma per la foresta che sovrasta il giacimento, l’arrivo della miniera è una minaccia.

Gli studi ambientali parlano chiaro. In quell’area vivono decine di specie considerate a rischio. Tra queste ci sono coleotteri saproxilici, insetti che dipendono dal legno morto per sopravvivere. Creature che non fanno notizia, che nessuno vede mai, ma che svolgono un ruolo essenziale negli equilibri dell’ecosistema. Accanto a loro ci sono funghi rari, muschi antichi, alberi secolari. Un mondo fragile, costruito lentamente nel corso di secoli.

I promotori del progetto hanno provato a rassicurare tutti. Parlano di una “miniera invisibile”, quasi chirurgica: scavi sotterranei, impianti ridotti al minimo, tecnologie avanzate per limitare l’impatto ambientale. Sulla carta sembra possibile far convivere industria e natura. Ma la realtà è più complessa. Perché anche la miniera più discreta ha bisogno di strade, strutture, aree di lavorazione. E ogni intervento, in un ambiente così delicato, può essere irreversibile.

Così la decisione si è bloccata. Le autorità locali esitano. Gli ambientalisti si oppongono. Gli investitori aspettano. E intanto l’Europa continua a parlare di sovranità tecnologica mentre resta dipendente da fornitori esterni.

A Ulefoss il dibattito è concreto, quotidiano. Non è un’astrazione politica. C’è chi vede nella miniera una possibilità di futuro per i figli, chi teme di perdere per sempre il paesaggio in cui è cresciuto. C’è chi pensa che sacrificare qualche ettaro di foresta sia un prezzo accettabile per la transizione verde, e chi ribatte che distruggere la biodiversità per salvare il clima è una contraddizione difficile da digerire.

Ed è qui che il paradosso diventa evidente. Le terre rare servono per rendere il mondo più sostenibile. Ma estrarle significa intervenire in modo aggressivo sull’ambiente. La transizione ecologica, spesso raccontata come pulita e immateriale, ha invece un peso fisico, geologico, biologico. Fatto di miniere, scarti, territori trasformati.

Il destino del giacimento di Fensfeltet non riguarda solo la Norvegia. È uno specchio delle scelte che attendono l’Europa nei prossimi anni. Continuare a delegare l’impatto ambientale ad altri Paesi, o affrontarlo in casa propria assumendosene la responsabilità? Proteggere ogni ecosistema intatto, o accettare compromessi in nome di un bene più grande?

Per ora, sotto quella foresta silenziosa, tutto resta sospeso. Le terre rare aspettano. I progetti restano sulla carta. E i coleotteri continuano a fare quello che hanno sempre fatto: vivere, riprodursi, decomporre il legno, tenere in equilibrio un mondo che non sa ancora se verrà sacrificato per salvarne un altro.