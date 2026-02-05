Tutto quel che c’è da sapere sugli ultimi Epstein Files

Tutti i nodi vengono al pettine, eccetto quando sono capelli della Casa Bianca, della Silicon Valley o della Corona inglese. Questo venerdì c’è stato uno dei più vasti rilasci documentali legati al caso Epstein. Si tratta della più grande diffusione del Dipartimento di Giustizia americano. Non sono le foto, inizialmente a volto scoperto delle vittime e poi oscurate dalle autorità, ad aver scosso l’opinione pubblica. E’ la rete dei complici di Epstein che s’infittisce.

Dall’Epstein Island a “BP”

“Sono lieto che tu sia venuto qui a BP [Buckingham Palace]. Vieni con chi vuoi e sarò qui libero dalle 16:00 circa”. Queste sono le parole di Andrea Mountbatten-Windsor in una mail inviata al finanziere Jeffrey Epstein, uno dei protagonisti del gate. La foto del principe accovacciato su una ragazza non identificata sul pavimento ha fatto il giro dei social media. Era il 2010: Epstein era stato rilasciato dagli arresti domiciliari dovuti alle prime accuse di violenza sessuale.

I documenti parlano della visita a “BP” per una cena in compagnia di una donna russa di 26 anni, descritta come “intelligente, bella e affidabile”. Le nuove prove confermano la forte amicizia tra Epstein e Mountbatten-Windsor: tre mesi dopo furono fotografati durante una passeggiata a Central Park. Sarah Ferguson non sarebbe stata presente alla cena, ma considerava Epstein il fratello che ha sempre desiderato, come scritto in una mail inviatagli un anno dopo la condanna.

Nella stessa mail ringrazia sentitamente il condannato per abusi sessuali su minori per i complimenti fatti alle sue figlie adolescenti; emerge anche una generosa donazione a Ferguson di 15.000 sterline per risanare alcuni debiti. Davanti alle ultime prove, la dichiarazione del 2011 della duchessa, in cui affermava che il rapporto con Epstein fosse stato “un gigantesco errore di giudizio”, crolla.

“12:30 Skype con Bill Gates!” E con altri giganti della Silicon Valley

Bill Gates e Peter Thiel sono stati menzionati rispettivamente in 2.592 e 2.281 file. Sul calendario dell’assistente di Jeffrey Epstein, Lesley Groff, risulterebbe “un pranzo alle 13:00 con Bill Gates e Woody Allen”, risalente al primo marzo 2013: una conferma dell’amicizia con il fondatore di Microsoft.

Dalle email pare che Gates, nello stesso anno, sia stato aiutato per un problema di salute proprio da Epstein: una malattia sessualmente trasmissibile, secondo gli scambi tra i due miliardari. Il 18 luglio emerge da una mail che Epstein gli avrebbe procurato farmaci “per gestire le conseguenze dei rapporti sessuali con ragazze russe, e facilitare i suoi incontri illeciti con donne sposate”. In un’altra, autoinviata, il finanziere sosteneva di aver fornito a Gates degli antibiotici per Melissa, riferendosi all’ex moglie del genio informatico, per la stessa malattia sessualmente trasmissibile.

Nel 2016 il repubblicano Thiel chiese a Epstein se avesse qualche idea sulla corsa alla Casa Bianca di Donald Trump, anch’egli in cima alla lista dei frequentatori dell’Isola. In risposta, Epstein disse: “Molte, e tu dovresti essere più vicino, in modo che i tuoi consigli siano presi in considerazione”. Il tecnocrata avrebbe chiesto in diverse occasioni di raggiungere Epstein per cene o pranzi. Eppure, molte informazioni restano sconosciute perché i due comunicavano tramite l’app Signal, piattaforma di messaggistica nota per la privacy.

Invece, Musk sarebbe stato fuori dai giochi. L’uomo più ricco del mondo avrebbe domandato in molte occasioni di partecipare alle feste sull’Isola di Epstein, nonostante avesse precedentemente dichiarato di essere stato lui stesso a declinare gli inviti. Eppure i file, in cui è menzionato oltre mille volte, raccontano una versione diversa. “In quale giorno/notte ci sarà la festa più fuori di testa sulla tua isola?” Messaggio inviato il 25 novembre 2012.

E Matteo Salvini?

Il nome più inaspettato è certamente quello del leader della Lega, Matteo Salvini, citato 89 volte, anche se non si tratta di legami diretti. A raccogliere fondi per il partito sarebbe stato Steve Bannon, con un presunto carteggio con Epstein.

In una email, Bannon risponde al finanziere dopo aver parlato di strategie e conti bancari: “Non è così, sono solo concentrato a raccogliere fondi per Le Pen e Salvini, così possono candidarsi con liste complete”. Nel dicembre 2018, Bannon ipotizza una crisi scatenata da Salvini per anticipare il voto e aumentare i consensi della Lega. Alla fine della manovra, Bannon afferma orgogliosamente di aver sostenuto la coalizione tra leghisti e grillini.

In milioni di files spuntano nomi in vista associati ad attività agghiaccianti come il traffico di essere umani, e ciò che lascia il mondo interdetto è che non sono tutti. Il dipartimento di giustizia lascia segretati tanti altri documenti che, inducono alla domanda: “Fino a quanto può esser andato oltre il caso Epstein?”.