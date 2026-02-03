La fine della pace perpetua europea: il riarmo dell’Est e la fine del sogno kantiano

La non innocenza europa

Alla luce dei venti di guerra che tirano l’Unione Europea sta attraversando una trasformazione radicale delle sue priorità. Il sogno kantiano della “pace perpetua”, che ha guidato il progetto europeo per decenni, si sta dissolvendo di fronte alla minaccia concreta rappresentata dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni con la Russia, quello che sembrava essere un conflitto lampo si sta dimostrando mese dopo tutto il contrario. Quella che era un’architettura di sicurezza basata sulla cooperazione economica e sulla diplomazia tra paesi sta cedendo il passo a una nuova realtà: il riarmo massiccio.

I paesi dell’Europa orientale – Polonia e Stati baltici in testa – stanno guidando questa trasformazione con spese militari che superano il 4% del PIL, ben oltre gli obiettivi NATO del 2%. Il timore di un conflitto diretto con Mosca non è più un’ipotesi astratta ma una preoccupazione tangibile che sta ridefinendo le scelte di bilancio di interi governi.

Questo cambiamento genera un’ansia sociale profonda: le popolazioni europee assistono a tagli progressivi alla sanità e all’istruzione per finanziare munizioni, carri armati e sistemi d’arma. Il contratto sociale del dopoguerra – welfare state in cambio di rinuncia al militarismo – viene rinegoziato sotto la pressione degli eventi.

Il nuovo baricentro: da Parigi e Berlino a Varsavia

Il cambiamento non è solo economico, ma profondamente geopolitico ed il baricentro politico dell’Europa si sta spostando verso est. Varsavia, che ora dispone dell’esercito di terra più forte del continente, sta acquisendo un peso politico crescente nelle decisioni dell’Unione Europea.

Germania e Francia, tradizionali motori dell’integrazione europea, faticano, per motivi diversi, a convertire le loro economie e industrie civili per rispondere alle nuove esigenze di difesa. La produzione di munizioni e artiglieria richiede capacità industriali che sono state smantellate nei decenni di pace quindi, mentre Berlino e Parigi tentano di riorganizzare le loro linee produttive, i paesi dell’Est si trovano in una posizione di vantaggio strategico.

La Polonia non è più solo un paese periferico da sostenere economicamente, ma un attore centrale nella definizione della politica di sicurezza europea. Gli Stati baltici, pur piccoli, esercitano un’influenza sproporzionata grazie alla loro vicinanza al fronte e alla loro determinazione nel riarmo.

Dal punto di vista economico, questa trasformazione produce vincitori e vinti chiaramente identificabili. Le aziende del settore difesa stanno vivendo un boom senza precedenti: Rheinmetall in Germania e Leonardo in Italia vedono i loro titoli azionari schizzare verso l’alto, sostenuti da contratti miliardari per forniture militari.

Tuttavia, questo riorientamento della spesa pubblica avviene in un contesto già difficile. Il costo dell’energia in Europa rimane strutturalmente più alto rispetto agli Stati Uniti, penalizzando la competitività delle industrie europee. La combinazione di elevata spesa militare, costi energetici crescenti e necessità di mantenere almeno parzialmente le reti di protezione sociale crea il rischio concreto di stagflazione: crescita economica stagnante accompagnata da inflazione persistente.

Le scelte di bilancio diventano sempre più dolorose. Riassumendo: ogni euro investito in un sistema d’arma è un euro sottratto a ospedali, scuole, infrastrutture civili o ricerca non militare.

La conversione

La conversione delle industrie da civili a militari non è un processo semplice o rapido, necessita di tempo, soldi e organizzazione ben strutturata. La Germania e la Francia, che hanno costruito la loro prosperità postbellica su industrie manifatturiere avanzate orientate ai beni civili, hanno davanti a loro una sfida tutt’altro che semplice e la pressione politica avanza senza sosta.

Produrre munizioni e artiglieria richiede competenze specifiche, catene di approvvigionamento dedicate e standard di qualità diversi rispetto alla produzione civile. Le aziende devono riorganizzare linee produttive, formare personale specializzato e garantire forniture continue di materiali strategici.

Il cambiamento più profondo è forse quello sociale, per generazioni, gli europei hanno dato per scontato un certo livello di servizi pubblici e protezione sociale. La sanità universale, l’istruzione gratuita o a basso costo, le pensioni pubbliche: questi pilastri del modello sociale europeo sono ora sotto pressione.

Il riorientamento delle priorità di bilancio verso la difesa significa inevitabilmente meno risorse per il welfare. Questo genera tensioni sociali e interrogativi fondamentali: quale livello di sicurezza militare giustifica il sacrificio della sicurezza sociale? Come bilanciare la difesa dai nemici esterni con la coesione interna?

Il sogno kantiano della pace perpetua, ispiratore del progetto di integrazione europea, lascia spazio a una visione realista morgenthausiana della sicurezza, basata sulla forza militare e sulla deterrenza.