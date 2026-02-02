Da Corso Regina Margherita alle piazze: la storia di Askatasuna

Nel panorama urbano e politico di Torino, il centro sociale Askatasuna ha rappresentato per quasi trent’anni molto più che un edificio occupato. È stato uno spazio di aggregazione, conflitto, cultura e militanza, capace di suscitare adesioni profonde e opposizioni altrettanto nette. Raccontarne la storia significa attraversare alcune delle principali fratture che hanno segnato la città dagli anni Novanta a oggi – tra istituzioni e movimenti, tra legalità e autogestione, tra radicamento territoriale e scontro politico.

Askatasuna nasce nel 1996, quando un corteo studentesco autorganizzato occupa uno stabile comunale abbandonato in corso Regina Margherita 47, nel quartiere Vanchiglia. Da allora quello spazio diventa semplicemente “Aska”, come lo chiamano i frequentatori, un punto di riferimento dell’area dell’Autonomia torinese. Il nome stesso, di origine basca, significa “libertà” e racconta la dichiarata identità politica del centro, ispirata a pratiche di autorganizzazione e opposizione al potere istituzionale.

Negli anni Askatasuna si struttura come una vera e propria fucina di attività: iniziative culturali, concerti, assemblee, sportelli sociali e campagne politiche. È un luogo che dialoga con il quartiere e, allo stesso tempo, guarda oltre i suoi confini, diventando protagonista nelle mobilitazioni studentesche, nelle lotte No Tav e nelle campagne a sostegno dei migranti. Vanchiglia, quartiere popolare e attraversato per tutto il Novecento da profonde trasformazioni, fa da sfondo a questa storia: come cantato da Errico Canta Male, è un luogo dove “le strade imparano i nomi di chi resiste”, restituendo l’idea di una geografia urbana segnata dalla memoria dei conflitti.

Accanto a questa dimensione sociale e culturale, Askatasuna ha però incarnato anche un volto più duro e conflittuale. La sua storia è segnata da numerose inchieste giudiziarie e da un lungo maxiprocesso, in cui la procura di Torino ha descritto il centro come una struttura verticistica orientata alla violenza durante le manifestazioni. Nel 2024 e 2025 decine di attivisti sono finiti sotto processo per reati legati a proteste di piazza; l’accusa più grave, quella di associazione a delinquere, è però decaduta in primo grado nel marzo 2025.

Nel tempo anche il rapporto con le istituzioni cittadine si è fatto sempre più complesso. L’amministrazione comunale guidata da Stefano Lo Russo aveva tentato la strada del dialogo, proponendo il riconoscimento di Askatasuna come “bene comune”. A tal fine, era stato progettato un patto di cogestione dell’immobile, nel tentativo di ricondurre lo spazio entro una cornice di legalità condivisa, che limitava l’uso dei locali dell’edificio agli unici ritenuti agibili, ovvero quelli del piano terra. Un equilibrio fragile che si è interrotto nel dicembre 2025, quando la violazione degli accordi porta allo sgombero dello stabile: durante una perquisizione le forze dell’ordine trovano sei attivisti nelle zone in cui l’accesso avrebbe dovuto essere vietato, e il patto si interrompe.

Lo sgombero avviene in un clima già teso, segnato da mobilitazioni internazionali e da nuove fratture sociali. Le manifestazioni successive, da quelle familiari alle grandi mobilitazioni nazionali, si concludono con nuovi scontri e riaccendono il dibattito pubblico. Oggi Askatasuna resta un simbolo divisivo: per i sostenitori, uno spazio storico di autogestione e solidarietà; per i critici, un centro di conflittualità urbana.Dopo lo sgombero, la sua storia si è spostata dalle stanze di corso Regina Margherita alle piazze e al dibattito pubblico, lasciando aperta una discussione che da anni attraversa la città.