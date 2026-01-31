Navi e porti entrano nell’era dei dati: parte la sfida della digitalizzazione del mare

Una nuova fase si apre per il settore navale e portuale, chiamato a confrontarsi con una trasformazione che non riguarda più soltanto i materiali o la propulsione, ma il cuore stesso del funzionamento delle navi: i dati. In questi giorni è stata annunciata la nascita di una joint venture tra una grande realtà della cantieristica e un gruppo globale specializzato in servizi digitali e consulenza tecnologica, con l’obiettivo dichiarato di accelerare la digitalizzazione dell’intero ecosistema marittimo. Il progetto punta a sviluppare piattaforme digitali avanzate in grado di connettere navi, porti e infrastrutture logistiche, introducendo sistemi di monitoraggio continuo, analisi predittiva e gestione intelligente delle operazioni. Al centro dell’iniziativa c’è una piattaforma pensata per raccogliere e interpretare in tempo reale i dati provenienti da sensori installati a bordo, consentendo di prevenire guasti, migliorare la manutenzione, ridurre i consumi energetici e ottimizzare le rotte. Una prospettiva che interessa non solo l’industria cantieristica, ma anche armatori, autorità portuali e operatori logistici, in un contesto in cui oltre l’80% del commercio mondiale viaggia via mare. La digitalizzazione promette di ridurre tempi di attesa, congestioni nei porti e costi operativi, con ricadute dirette sulla competitività del sistema. Ma c’è anche un altro fronte che emerge con forza: quello della sicurezza informatica. Navi sempre più connesse e sistemi sempre più integrati espongono il settore a nuovi rischi, rendendo necessario progettare infrastrutture digitali resilienti, aggiornabili e protette da minacce cyber. Non a caso, uno degli obiettivi dichiarati è superare il modello di sistemi chiusi e monolitici, spesso difficili da aggiornare, che nel tempo finiscono per diventare obsoleti. L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di trasformazione della cosiddetta blue economy, che guarda all’innovazione tecnologica come leva strategica per affrontare le sfide della sostenibilità, dell’efficienza e della competitività globale. Il mare, tradizionalmente percepito come uno degli ultimi grandi spazi analogici, entra così in una fase nuova, in cui la navigazione non è più solo una questione di rotte e motori, ma anche di algoritmi, flussi di dati e decisioni prese in tempo reale. Un cambiamento che non fa rumore, ma che promette di incidere in profondità sul futuro del trasporto marittimo.