Addio a Valentino, uno degli ultimi stilisti della moda italiana

È morto a 93 anni lo stilista e imprenditore italiano Valentino Garavani, noto più semplicemente col nome della sua azienda di moda: Valentino. Dagli anni Sessanta era famoso in tutto il mondo per l’estrema eleganza e opulenza dei suoi abiti femminili da sera, e per la tonalità di rosso alla quale aveva dato il nome. Aveva lasciato il suo ruolo all’interno dell’azienda nel gennaio del 2008, a 75 anni, dopo 45 di carriera. Da diversi anni conduceva una vita riservata. La sua morte è stata annunciata dalla sua fondazione. In uno dei più celebri documentari dedicati alla sua carriera, diretto da Matt Tyrnauer e uscito poco dopo il suo ritiro, fu definito “l’ultimo imperatore”, proprio perché era considerato uno degli ultimi stilisti che lavorano ancora come una volta: puntando molto sulle sfilate, sull’alta moda e sugli abiti fatti a mano. Insieme a Giorgio Armani, Krizia, Gianfranco Ferrè, Ottavio Missoni e Gianni Versace, faceva parte di una generazione di stilisti che contribuì a far conoscere e apprezzare la moda italiana in tutto il mondo.

Valentino Clemente Ludovico Garavani era nato a Voghera, in provincia di Pavia, l’11 maggio del 1932. Aveva vissuto per gran parte della sua vita a Roma, dove aveva sede l’azienda che aveva fondato assieme al socio Giancarlo Giammetti, e dove aveva lavorato come direttore creativo. Erede della grande couture degli anni Cinquanta, Valentino ha cucito l’idea di eleganza italiana addosso a first lady, dive di Hollywood, principesse, premi Oscar. Per capire l’uomo oltre al mito, bisogna esplorare la geografia della sua vita, partendo da Voghera, dove il piccolo Garavani fantasticava su un modo di lustrini: le dive del cinema. Nei pomeriggi al cinema con la sorella, le ombre di Hedy Lamarr, Lana Turner e Judy Garland entrarono nei suoi sogni, indicandogli la sua strada: creare abiti per le donne. Un modo per trasformare l’astrazione della bellezza in prodotti da guardare, toccare, indossare.

Da adolescente seguì un corso da figurinista a Milano, imparò il francese, e a 17 anni si trasferì a Parigi per studiare all’École des Beaux-Arts e alla Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Anni dopo lui stesso raccontò che i «miei concorrenti erano due ragazzini sconosciuti come me: Yves Saint-Laurent e Karl Lagerfeld (storico direttore creativo di Chanel, ndr)», che una volta usciti dalla scuola vennero mandati a fare gli apprendisti da Dior e Balmain. Garavani invece finì nell’azienda di alta moda Jean Dessès, dove rimase per cinque anni; poi per altri due lavorò da Guy Laroche, l’atelier aperto da uno degli stilisti di Dessès. Alla fine degli anni Cinquanta tornò in Italia per aprire un’attività in proprio.

Grazie all’aiuto finanziario del padre e di un amico di lui, aprì un atelier in via Condotti, a Roma, e realizzò la sua prima collezione. Erano però abiti molto costosi e difficili da vendere e l’azienda rischiò la bancarotta quando il socio del padre ritirò il suo appoggio. Quella fu la prima e ultima volta che l’azienda si trovò in difficoltà economiche. Parte del merito del successo che venne dopo va alla persona che da lì a poco sarebbe diventato il suo socio in affari e, per alcuni anni, il suo compagno: Giancarlo Giammetti.

Nella sua carriera Valentino ha disegnato vestiti per Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Brooke Shields, Monica Vitti e, più di recente, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway e Naomi Campbell, tra le altre. Una delle cose per cui è più conosciuto al mondo è il suo uso del rosso, al punto che esiste anche una particolare sfumatura di questo colore – con una punta d’arancione – che è stata soprannominata “rosso Valentino”. Ogni collezione di Valentino contiene almeno un abito rosso, fin dagli inizi. Quello della sua prima sfilata si chiamava “Fiesta”: era in tulle rosso brillante, senza spalline e di media lunghezza, e molti anni dopo, nel 2004, venne indossato dall’attrice Jennifer Aniston alla prima del film …e alla fine arriva Polly.

Negli anni Settanta e Ottanta l’azienda divenne meno elitaria: nel 1970 uscì la prima linea prêt-à-porter (cioè i vestiti, confezionati, che si trovano nei negozi); nel 1978 il primo profumo, Valentino; nel 1979 la prima linea in denim chiamata Valentino Viva e poi Valentino Jeans; nel 1986 la linea giovanile Oliver by Valentino, che prendeva il nome dal cane carlino di Garavani. Nel 1971 un ritratto di Garavani realizzato dall’artista statunitense Andy Warhol lo fece diventare anche un’icona pop.

Dal 2012 il marchio Valentino è controllato dal fondo sovrano del Qatar, Mayhoola, e in piccola parte dal gruppo Kering. Valentino era stata venduta per la prima volta nel 1998 all’azienda italiana Hdp, controllata in parte da Gianni Agnelli, per 540 miliardi di lire dell’epoca. Nel 2002 Valentino S.p.A., che aveva ricavi per 180 milioni di dollari l’anno, fu venduta al gruppo Marzotto Apparel per 210 milioni di dollari. Pare che Agnelli fosse scontento dello stile di vita a dir poco dispendioso di Garavani e Giammetti e che per questo decise di venderla.

La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.